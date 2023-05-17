Трагедия девочки из «Бриллиантовой руки» - Саши Лисютиной, сыгравшей дочку Горбунковых

В 1968 году, когда снималась «Бриллиантовая рука», Саше Лисютиной было неполных пять лет, так что она плохо запомнила съемки. В памяти осталась летняя сочинская жара – все время хотелось пить, чтобы все поскорее закончилось, и можно было просто играть.

Между прочим, крылатую фразу «Мы провожаем папу!» выкрикнула не сама Саша, а артистка Клара Румянова – ей поручили озвучить маленькую героиню. Ну и что ж – экранному брату Саши и вовсе не досталось слов, так что он даже завидовал своей коллеге.

Чтобы уговорить малышку работать, ей обещали дать мороженое, как только отснимут очередной эпизод. А после съемок, когда она напоминала об этом, отговаривались тем, что у нее могут заболеть зубы. И не давали!

Стала стоматологом

