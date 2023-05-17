Трагедия девочки из «Бриллиантовой руки» - Саши Лисютиной, сыгравшей дочку Горбунковых

Каждый, кто хоть раз смотрел комедию Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука», запомнил хорошенькую белокурую девочку – дочку Семена Семеновича Горбункова и его жены. Ее сыграла Саша Лисютина, и эта роль осталась для нее единственной.
«Вылитый ангел!»
Фото: кадр из фильма «Бриллиантовая рука»
«Мы провожаем ПАПУ!» - громко кричит в кадре девочка, и от задорного крика вздрагивает привыкший ко всему корреспондент. Как признавалась потом Александра Лисютина, ей часто приходилось слышать эту фразу на улице – маленькую артистку узнавали на улице и приветствовали таким образом.
Саша оказалась в картине случайно. У ее дедушки на тумбочке стояла фотография любимой внучки. Один из гостей восхитился: малышка похожа на ангела! – и выпросил снимок на пару дней. А вскоре семья получила приглашение на пробы – фотографию увидели на «Мосфильме».
Было жарко, а мороженое запрещали
Фото: кадр из фильма «Бриллиантовая рука»
В 1968 году, когда снималась «Бриллиантовая рука», Саше Лисютиной было неполных пять лет, так что она плохо запомнила съемки. В памяти осталась летняя сочинская жара – все время хотелось пить, чтобы все поскорее закончилось, и можно было просто играть.
Между прочим, крылатую фразу «Мы провожаем папу!» выкрикнула не сама Саша, а артистка Клара Румянова – ей поручили озвучить маленькую героиню. Ну и что ж – экранному брату Саши и вовсе не досталось слов, так что он даже завидовал своей коллеге.
Чтобы уговорить малышку работать, ей обещали дать мороженое, как только отснимут очередной эпизод. А после съемок, когда она напоминала об этом, отговаривались тем, что у нее могут заболеть зубы. И не давали!
Стала стоматологом
Фото: кадр из фильма «Бриллиантовая рука»
После успеха «Бриллиантовой руки» Саша могла бы стать актрисой – но не стала. Окончив школу, она выбрала своей специальностью медицину и стала врачом-стоматологом. К ней охотно шли пациенты, и коллеги ценили: Лисютина довольно быстро «доросла» до заведующей отделением. Ее личная жизнь не сложилась. Единственную дочь она воспитывала самостоятельно.
Трагедия в Боткинской больнице
Александре Лисютиной было 47 лет, когда ее обнаружили мертвой, - это произошло в 2011 году. Трагедия случилась в Боткинской больнице: там она находилась на лечении. Рассказывали, что женщина страдала психическим заболеванием. Тело лежало на асфальте под окном ее палаты на восьмом этаже.
Началось все с того, что Александра сама обратилась к медикам, потому что ее тревожило собственное состояние: часто менялось настроение, она забывала имена знакомых людей и могла, не помня себя, уйти посреди дня с работы, а потом долго бродить по незнакомым улицам, с трудом помнила, как потом добиралась домой…
Александра Лисютина. Фото: скрин передачи "И снова здравствуйте"
Заболевание оказалось достаточно серьезным: ей дали группу инвалидности. С тех пор два раза в год Лисютина проходила курс лечения в стационаре. Лечение на какое-то время помогало, она чувствовала себя хорошо. Однажды, незадолго до смерти, даже появилась на экране – ее пригласили в передачу, посвященную фильму Гайдая.
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В студии передачи «И снова здравствуйте» Александра охотно рассказывала то, что помнила о съемках, была очаровательной и веселой. К сожалению, вскоре наступило очередное ухудшение, и прямо в больнице она покончила с собой.
Ее помнят
Зрители приняли это известие с грустью и недоумением. Те, кто ее знал и помнил, писали: «Такая приятная молодая женщина, очень грустно...», «Как жаль, что эта женщина уже умерла. Отличная роль!», «Саша, спасибо за все. Таких как ты единицы. Всегда помню, скорбим», «Очень сожалею! На протяжении нескольких лет ходил к Александре Борисовне на прием, жил рядом, она была заведующей стоматологическим отделением поликлиники номер 28. Очень много разговаривали с ней о жизни, чудесный был человек! Светлая память».