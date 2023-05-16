Молодая, но уже признанная: как Таисия Вилкова стала театральной и киноактрисой и почему теперь безработная

Одна из них и молодая, но уже признанная актриса Таисия Вилкова. Каким был ее карьерный путь и на чем она остановилась - в нашем материале.

Театральное детство

Актриса Таисия Вилкова родилась в Москве 25 октября 1996 года в семье заслуженного артиста России Александра Вилкова и актрисы, продюсера Дарьи Гончаровой. Правда, когда девочке исполнилось 8 лет, родители развелись, и мама, повторно выйдя замуж, родила Тасе братьев Антона и Олега.

В родственницы Таисии молва приписывает актрису Екатерину Вилкову, однако их ничего, кроме одинаковой фамилии не связывает. Екатерина, в отличие от Таисии, родилась в 1984 году в Нижнем Новгороде (тогда носящем название Горький) в простой рабочей семье.