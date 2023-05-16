Молодая, но уже признанная: как Таисия Вилкова стала театральной и киноактрисой и почему теперь безработная

Одна из них и молодая, но уже признанная актриса Таисия Вилкова. Каким был ее карьерный путь и на чем она остановилась - в нашем материале.
Театральное детство
Актриса Таисия Вилкова родилась в Москве 25 октября 1996 года в семье заслуженного артиста России Александра Вилкова и актрисы, продюсера Дарьи Гончаровой. Правда, когда девочке исполнилось 8 лет, родители развелись, и мама, повторно выйдя замуж, родила Тасе братьев Антона и Олега.
В родственницы Таисии молва приписывает актрису Екатерину Вилкову, однако их ничего, кроме одинаковой фамилии не связывает. Екатерина, в отличие от Таисии, родилась в 1984 году в Нижнем Новгороде (тогда носящем название Горький) в простой рабочей семье.
Маленькая Таисия Вилкова с папой. Фото: соцсети
Таисия с детства была погружена в творческую атмосферу, бывала у папы на работе в театре «У Никитских ворот» и знала, что когда вырастет, станет актрисой.
И по окончании школы в 2013 году стала студенткой Школы-студии МХАТ. Позже она отучилась на режиссера, выиграв бесплатное обучение в Школе кино и телевидения «Индустрия» - ее конкурсная короткометражка была признана лучшей.
Таисия Вилкова в юности. Фото: соцсети
Театр
Играть на сцене Таисия стала еще студенткой – выступала в Театре им.А.Пушкина. В него и трудоустроилась, когда в 2017 году стала дипломированной актрисой. Причем, сразу стала получать главные роли. Сейчас в ее репертуаре пьесы «Горький. Дно. Высоцкий», «Вишневый сад», «Влюбленный Шекспир», «Женитьба Фигаро», «Много шума из ничего» и другие.
Таисия Вилкова в пьесе "Влюбленный Шекспир". Фото: Global Look Press
Пьеса «Влюбленный Шекспир» в 2017 году оказалась одной из громких театральных премьер и была удостоена награды «Гвоздь сезона», а ее режиссер Евгений Писарев получил премии «Хрустальная Турандот» и «Звезда театрала».
Дебют с Полищук и другие фильмы
Кинодебют у Таисии состоялся в 7 лет. Первоклашка сыграла советскую актрису Валентину Серову в детстве в сериале «Звезда эпохи» Юрия Кары. Поддерживала на площадке юную актрису Любовь Полищук, поскольку девочка сильно волновалась, несмотря на свою небольшую роль.
Таисия Вилкова и Любовь Полищук в сериале "Звезда эпохи". Кадр из сериала
В 2006 году Тася уже играла в новом сериале – «Папенькин сынок», через два года появилась в многосерийной ленте «Фотограф», а в 2010-м снялась в комедии «Выкрутасы» в компании легенд кино Милы Йовович, Константина Хабенского и Ивана Урганта.
Таисия Вилкова в сериале "Деффчонки". Кадр из сериала
Звездной для Таисии стала роль Василисы Бобылкиной в сериале «Деффчонки» на ТНТ в 2012 году. Ее стали узнавать на улицах, просить фото или автограф. Ситком очень полюбился телезрителям и шел на экране до 2014 года, и популярность Вилковой только росла.
В 2014 году на экраны вышел фильм «Григорий Р.», в котором студентка-первокурсница сыграла дочку героя, Матрену Распутину. В то же время на большие экраны вышел фильм «Чемпионы», где девушка исполнила роль сноубордистки Екатерины Илюхиной.
Таисия Вилкова в фильме "Гоголь. Начало". Кадр из фильма
Затем были заметные роли в сериале «Фарца», фильме «Дед Мороз. Битва магов». А в 2017 году появилась первая из мистической трилогии про Вия - «Гоголь. Начало», в которой актриса исполнила роль Лизы Данишевской.
Продолжения вышли уже в следующем году и закрепило успех актрисы – это «Гоголь. Вий» и «Гоголь. Страшная месть». А в 2019 году телезрители смогли увидеть полюбившуюся мистику в формате сериала с названием «Гоголь».
Таисия Вилкова на съемках фильма "Доктор Лиза". Кадр из фильма
В 2020 году Вилкова снялась в драме «Доктор Лиза», а также в комедии «Красотка в ударе» и в сказке «Последний богатырь. Корень зла». С Виктором Хориняком Таисия поработает вскоре снова – она сыграет воцерковленную художницу в комедии «Непослушник» в 2022 году. 2021-й вошел в фильмографию актрисы двумя большими проектами – «Бендер: Начало» и «Бендер: Последняя афера».
Таисия Вилкова в фильме "Непослушник". Кадр из фильма
На экраны в 2022 году с участием Вилковой вышли комедия «Дикая», ради которой актриса ростом 165 см и весом 50 кг обула каблуки, перевоплотилась в модель с нарощенными ногтями, ресницами и волосами, сериал «Алиса не может ждать», «Жанна», «Бендер» и «Непослушник 2».
Личная жизнь
Таисии Вилковой приписывали романы с разными звездными холостяками, среди которых Павел Табаков, Алексей Воробьев. Но неожиданно для всех актриса в 2020 году сыграла свадьбу с коллегой по театру и режиссером Семеном Серзиным. Разгар пандемии внес свои коррективы – праздновали в защитных масках.
Таисия Вилкова с мужем Семеном Серзиным. Фото: соцсети
Летом того же года Таисия впервые стала мамой. Она родила дочку, которую нарекли Серафимой. Звездная семья активно путешествует, предлагая поклонникам следить за своими передвижениями в соцсетях.
Таисия Вилкова с дочкой. Фото: соцсети
Карьера сегодня
В настоящее время карьера актрисы поставлена на паузу из-за ее позиции по происходящему вокруг. Театр им.А.Пушкина прекратил сотрудничество с Вилковой. Свои соцсети актриса подчистила, однако позволяет себе осуждающие публикации по сей день.
Также неизвестно, выйдет ли запланированный на 2023 год сериал про поэта Бориса Рыжего, в котором должна была сниматься Вилкова.