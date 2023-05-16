Как стать популярным блогером: страшилки, ногти и поцелуи с бойфрендами Карины Аракелян

На чем раскрутиться юной девушке-блогеру, если рассказы про макияж и кинообзоры пухнут от конкуренции, да и, если честно, в этих сферах уже крайне трудно удивить зрителей чем-то новым? Звезда YouTube и TikTok Карина Аракелян нашла выход: стала привлекать публику пранками и страшилками из реальной жизни. Судя по количеству подписчиков, это сработало.
Мистика, жуть и семья
Девушке всего 20, а ее имя уже давно на слуху. Карина родилась 14 марта 2003 года в армянской семье. Она с детства увлекалась пением и танцами, весьма комфортно чувствовала себя перед камерой, и поэтому родители подарили наследнице собственный аппарат для записи роликов. Вот так и становятся блогерами.
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В 2014-м девочка создала свой YouTube-канал, но активно наполнять его начала только в 2016-м. Популярность ей принесли не розовые пони, а истории о гибели друга в детском лагере и о соседях, убивших дочь.
«Сначала я снимала исключительно скетчи. Но однажды в лагере произошла ужасная ситуация, о которой я решила рассказать своим зрителям. Итог — 2 миллиона просмотров и куча положительных комментариев», — рассказывала Карина в одном из интервью.
Со временем девушка отошла от страшилок и стала снимать пранки. Разыгрывала своего молодого человека (пугала беременностью, например) и родственников. Родители увлечение юной звезды Интернета поддержали, хотя не всегда оказывались в восторге от того, что она рассказывает о своей семье незнакомым людям.
Карина Аракелян с семьей. Фото: соцсети
А потом Аракелян «завербовала» в свой блог и младшую сестру Полину. Для примера, однажды у нее было видео «Покупаю сестре все, чего коснулась». Кроме того, Карина активно делилась подробностями отношений с молодыми людьми и рассказывала чисто девичьи истории об испорченном маникюре.
Когда в одном из интервью ее спросили, в чем секрет блогерского успеха, звезда отвечала:
- нужно любить то, что делаешь, и не лениться;
- поставить четкие цели и достигать их;
- не забрасывать канал и выкладывать хотя бы одно видео в неделю.
Карина Аракелян. Фото: соцсети
Неприятные и даже страшные жизненные истории остались коньком Аракелян. Она не только рассказывала о себе, но и просила подписчиков присылать собственные примеры унижения, недопонимания и ужасного поведения людей. В 2021-м блогер выпустила книгу «Страшные истории. Не оставайся один в темноте…», в которой описала мистические происшествия, случившиеся с ней самой и ее подписчиками.
Еще одной своей фишкой девушка сделала умопомрачительно длинные ногти. Красота требует жертв, и брюнетка не раз сталкивалась с этим утверждением на практике: сломанный маникюр, бывало, приводил ее в кабинет хирурга.
Ноготочки Карины. Фото: соцсети
Набирая популярность, Карина начала появляться в качестве гостьи в различных YouTube-шоу своих именитых коллег. К примеру, участвовала в магическом девичнике Алены Водонаевой. Кстати, она и сама пыталась заняться Интернет-гаданием на картах Таро, а теперь нередко позиционирует себя ведьмой.
Скандалы
В 2021 году у девушки обострился конфликт с Катей Голышевой. Последняя назвала Аракелян «деревом», посмотрев видео с ее танцами. Карина в отместку сравнила обидчицу с бегемотом из мультфильма «Мадагаскар». Закончилось тем, что девушки встретились на боксерском ринге на шоу PVP Arena. Голышева тогда пошла в уверенную атаку и поразила соперницу градом ударов. Карине пришлось признать себя проигравшей.
В марте 2023-го Аракелян угодила в неприятный скандал. Она предложила подписчикам купить у нее марафон по похудению (ей самой якобы удалось за пять месяцев сбросить вес с 75 до 54 килограммов). Поклонники заплатили деньги, но никаких обучающих материалов от звезды не увидели.
Фигура Карины. Фото: соцсети
Когда эта история попала в СМИ, блогер заявила, что сама стала жертвой мошенников и не получила от несостоявшегося марафона ни копейки. Якобы команда, которую она наняла для этого проекта, прикарманила себе деньги и перестала выходить на связь.
Личная жизнь
Уже с 16 лет Аракелян сделала личную жизнь достоянием общественности. И, как это нередко бывает, девушку тянуло к коллегам-блогерам. Это же и любовь, и обмен подписчиками.
Сначала девушка встречалась с Эдвардом Атевой. Затем в 2018-2020 годах у нее случился громкий роман с Андреем Белашовым. Парочка выкладывала в соцсети свои страстные поцелуи, а позже некто слил в Интернет и более пикантные снимки влюбленных.
Карина Аракелян и Андрей Белашов. Фото: соцсети
В одном из интервью Карина рассказала, что причиной их расставания стали чрезмерный контроль и недоверие. Несмотря на ванильную картинку в Сети, блогеры часто ссорились. Да и родителям девушки молодой человек не нравился. В итоге пара решила остаться просто друзьями.
Но Аракелян довольно быстро нашла себе новую любовь – еще более популярного блогера Андрея Ноилса. Впрочем, этот роман оказался недолгим, и брюнетка быстро переключилась на певца Рустама Агаева, известного по дуэту Alex&Rus. Они стали вместе записывать ролики и снимать клипы, в которых нередко придавались страстным поцелуям.
Карина Аракелян и Рустам Агаев. Фото: соцсети
В начале 2022-го и этой любовной сказке пришел конец. Молодой человек публично признался, что все это время у него был ребенок на стороне, и Карина заявила, что знала об этом.
Впрочем, осведомленность не уберегла девушку от депрессии после расставания с артистом. В одном из интервью Аракелян рассказала, что друзья вытащили ее из уныния, но пока что девушка не готова заводить новые отношения.
Но надолго ли? Ведь новые подписчики сами собой не наберутся.