Как стать популярным блогером: страшилки, ногти и поцелуи с бойфрендами Карины Аракелян

На чем раскрутиться юной девушке-блогеру, если рассказы про макияж и кинообзоры пухнут от конкуренции, да и, если честно, в этих сферах уже крайне трудно удивить зрителей чем-то новым? Звезда YouTube и TikTok Карина Аракелян нашла выход: стала привлекать публику пранками и страшилками из реальной жизни. Судя по количеству подписчиков, это сработало.

Мистика, жуть и семья

Девушке всего 20, а ее имя уже давно на слуху. Карина родилась 14 марта 2003 года в армянской семье. Она с детства увлекалась пением и танцами, весьма комфортно чувствовала себя перед камерой, и поэтому родители подарили наследнице собственный аппарат для записи роликов. Вот так и становятся блогерами.

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В 2014-м девочка создала свой YouTube-канал, но активно наполнять его начала только в 2016-м. Популярность ей принесли не розовые пони, а истории о гибели друга в детском лагере и о соседях, убивших дочь.

«Сначала я снимала исключительно скетчи. Но однажды в лагере произошла ужасная ситуация, о которой я решила рассказать своим зрителям. Итог — 2 миллиона просмотров и куча положительных комментариев», — рассказывала Карина в одном из интервью.

Со временем девушка отошла от страшилок и стала снимать пранки. Разыгрывала своего молодого человека (пугала беременностью, например) и родственников. Родители увлечение юной звезды Интернета поддержали, хотя не всегда оказывались в восторге от того, что она рассказывает о своей семье незнакомым людям.