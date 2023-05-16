Андрей Солод: что нужно знать об одном из сотни судей проекта «Ну-ка, все вместе!»

Музыка стала судьбой

Артист родился 25 сентября 1971 года в Краснодаре. На сегодняшний день разменял уже шестой десяток.

С детства все предрасполагало к тому, что парень займется музыкой. Его отец – Анатолий Васильевич Солодкий — был оперным певцом (пел в одних спектаклях с Иваном Козловским), а мать – Роза Артемовна Саркисова — учительницей музыки в школе.

Свою творческую наследственность Андрей отшлифовал в Московском государственном университете культуры и искусств и в Консерватории имени Римского-Корсакова (Санкт-Петербург). В своих интервью Солод добавлял, что брал уроки вокала у известного педагога Грега Энрикеса, который в своей время наставлял Бритни Спирс и Селин Дион.

С таким богатым багажом певец рванул покорять международные музыкальные конкурсы. В его копилке золотая медаль чемпионата мира по искусствам в Лос-Анджелесе, гран-при конкурса вокалистов в Салониках (Греция), гран-при на международном конкурсе в Париже, контракт с Венским филармоническим оркестром.