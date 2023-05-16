Андрей Солод: что нужно знать об одном из сотни судей проекта «Ну-ка, все вместе!»

Певец Андрей Солод, по паспорту - Солодкий, по голосу - альт-тенор. Участник многих телевизионных шоу и вокальных состязаний как на позиции конкурсанта, так и в качестве члена жюри. Телезрители могут знать его, как одного из судейской сотни в проекте «Ну-ка, все вместе!» Но масштаб личности этого человека огромен.
Андрей Солод на проекте «Ну-ка, все вместе!» Фото: соцсети
Музыка стала судьбой
Артист родился 25 сентября 1971 года в Краснодаре. На сегодняшний день разменял уже шестой десяток.
С детства все предрасполагало к тому, что парень займется музыкой. Его отец – Анатолий Васильевич Солодкий — был оперным певцом (пел в одних спектаклях с Иваном Козловским), а мать – Роза Артемовна Саркисова — учительницей музыки в школе.
Свою творческую наследственность Андрей отшлифовал в Московском государственном университете культуры и искусств и в Консерватории имени Римского-Корсакова (Санкт-Петербург). В своих интервью Солод добавлял, что брал уроки вокала у известного педагога Грега Энрикеса, который в своей время наставлял Бритни Спирс и Селин Дион.
С таким богатым багажом певец рванул покорять международные музыкальные конкурсы. В его копилке золотая медаль чемпионата мира по искусствам в Лос-Анджелесе, гран-при конкурса вокалистов в Салониках (Греция), гран-при на международном конкурсе в Париже, контракт с Венским филармоническим оркестром.
Андрей Солод с Николаем Басковым. Фото: соцсети
Он даже номинировался на премию «Грэмми» в категории «Лучшая современная переработка классического произведения». Кстати, это единственный российский артист, сотрудничающий со всемирно известной французской группой ERA.
Его репертуар включает оперные арии, зарубежные и советские хиты, к примеру «Беловежская пуща» и «Темная ночь». Также у Андрея большая история взаимоотношений с джазом: он долгое время солировал в коллективе Moscow bend. У него есть и собственная группа — Solod Band.
«То, как умеет работать на сцене Андрей — я считаю высшей степенью профессионализма, достоинством великого артиста», — говорила о нем София Ротару.
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В 2010-х Солод был солистом радиостанции «Орфей». В 2019 году его можно было увидеть на Первом канале в музыкальном шоу «Один в один» — он выступил с пародией на Патрисию Каас. Тогда же певец появился в составе судейской сотни в проекте «Ну-ка, все вместе!» канала «Россия». Теперь он там частый гость, не упускающий возможность сравнить конкурсантов с западными исполнителями.
Звезда или нет?
Почему же при таком обилии таланта и признания Андрей Солод не стал полноценной поп-звездой в России? Вероятно, сказалось его мощная академическая направленность. Вместо того, чтобы выпускать песни для дискотек и покорять чарты, выдающийся певец ушел в преподавательскую деятельность и стал учить вокалу других.
Он попал в президиум Королевской датской академии вокального искусства, вошел в международный совет по культуре World Folk Vision, стал преподавателем Института театрального искусства имени Кобзона и открыл собственную вокальную школу. Своих подопечных Солод может обучить уникальной вокальной технике CVT.
Андрей Солод со своими учениками. Фото: соцсети
Кроме того, певец не выносит на публику личную жизнь и не дает журналистам повода копаться в ней. Прессе даже неизвестно, есть ли у него жена, и вообще – интересуется ли Андрей женщинами. Так что газетам остается писать только о его творческих заслугах.