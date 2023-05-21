Необычные аллергии, которыми страдают знаменитости

Справиться с опасной аллергической реакцией на некоторые вещи, продукты или животных не могут даже звезды Голливуда, которым доступны, казалось бы, лучшие врачи. В обзоре «Телепрограммы» лишь несколько случаев неприятного заболевания у знаменитостей.

Гарик Харламов и яйца

В апреле в эфире ТНТ стартовало сольное вечернее шоу Павла Воли, в которое, разумеется, пензенский комик позвал и давнего друга Гарика Харламова. Воля предложил коллеге заняться всем, что так любит «Бульдог»: пошутить и поесть.

В специальном конкурсе, где Гарик должен был в качестве наказания отведать необычные блюда, ему попалась клубника с майонезом. «Это ж майонез», - с разочарованием констатировал Харламов, глядя на Волю.

«Да, совершенно верно!» - подтвердил ведущий, улыбаясь и потирая ручки: мол, гость не хочет экстравагантную стряпню, но отступать некуда, другу не откажешь.

Но все оказалось совсем не смешно и куда более серьезно: у Гарика аллергия на яйца.

«У тебя аллергия на яйца? Я не знал», - огорчился Воля. «Зато теперь все знают», - еще больше расстроился Харламов и поделился печальным опытом: «Их добавляют практически во все - съешь трубочку с кремом и потом распухаешь».

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