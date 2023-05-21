Необычные аллергии, которыми страдают знаменитости

Справиться с опасной аллергической реакцией на некоторые вещи, продукты или животных не могут даже звезды Голливуда, которым доступны, казалось бы, лучшие врачи. В обзоре «Телепрограммы» лишь несколько случаев неприятного заболевания у знаменитостей.
Гарик Харламов и яйца
В апреле в эфире ТНТ стартовало сольное вечернее шоу Павла Воли, в которое, разумеется, пензенский комик позвал и давнего друга Гарика Харламова. Воля предложил коллеге заняться всем, что так любит «Бульдог»: пошутить и поесть.
В специальном конкурсе, где Гарик должен был в качестве наказания отведать необычные блюда, ему попалась клубника с майонезом. «Это ж майонез», - с разочарованием констатировал Харламов, глядя на Волю.
«Да, совершенно верно!» - подтвердил ведущий, улыбаясь и потирая ручки: мол, гость не хочет экстравагантную стряпню, но отступать некуда, другу не откажешь.
Но все оказалось совсем не смешно и куда более серьезно: у Гарика аллергия на яйца.
«У тебя аллергия на яйца? Я не знал», - огорчился Воля. «Зато теперь все знают», - еще больше расстроился Харламов и поделился печальным опытом: «Их добавляют практически во все - съешь трубочку с кремом и потом распухаешь».
Юлия Хлынина и рыба
Юлия Хлынина. Фото: соцсети
Восходящая звезда российского кино и сериалов («Дуэлянт», «Елизавета», «Лед-2», «Звоните ДиКаприо») Юлия Хлынина помимо астмы заполучила еще и пищевую аллергию. Перечень запретных продуктов, к сожалению, приходилось выяснять опытным путем.
- Я искала комфортную для себя систему питания, потому что я аллергик - типичный московский ребенок, - объясняла артистка. - Ну и плюс астматик. У меня пищевая аллергия, в особенности на рыбу, морепродукты. Я их никогда и не ела. Была отчаянным мясоедом, но лет в 18-20 начала встречать людей, которые аккуратно и неагрессивно рассказывали о вегетарианском питании.
В итоге Хлынина стала вегетарианкой, но и это не уберегло ее от угрозы гибели в 2018 году, когда предупрежденный о непереносимости Юлией сои бариста плеснул в кофе соевого молока и отправил актрису в глубокий нокаут. Жуткий отек Квинке и анафилактический шок снимали в Боткинской больнице, где Юлия пролежала почти неделю.
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Николас Кейдж и свинина
Николас Кейдж. Фото: Global Look Press
В целом свинина - не самое легкоусвояемое мясо. Многие, даже не будучи веганами или мусульманами, исключают ее из рациона. Но Николас Кейдж сделал это по своеобразной причине. Актер на полном серьезе заверил, что не ест свинины из-за того, каким образом хрюшки… занимаются любовью. Это вызывает у актера аллергическую реакцию на эстетическом уровне.
- Меня восхищают рыбы, птицы, киты, насекомые, рептилии, - признавался Кейдж в интервью. - На самом деле я выбираю то, что я ем, в зависимости от того, как животные занимаются сексом. Я думаю, что рыбы полны достоинства в сексе. Как и птицы. Но не свиньи. Поэтому я ем рыбу и птицу.
Аргументация может показаться безумной, но только если не знать Николаса - ведь это он купил домой череп динозавра, завел двуглавую змею, купил склеп и женился ровно на четыре дня.
Дэниел Рэдклифф и никель
Дэниел Рэдклифф. Фото: Global Look Press
Звезда фильмов о Гарри Поттере прямо на съемочной площадке с удивлением выяснил, что страдает аллергией на никель.
Казалось бы, ну где это можно заработать? Не на рудниках же рос англичанин. Но в том-то и коварство аллергии - она возникает когда угодно и у кого угодно.
Во время работы над первым фильмом про Гарри 12-летний актер вдруг заметил необычные отеки вокруг глаз - там, где обычно носил очки. Сначала подумали, что это след от окуляров, но когда красные пятна и опухлость начали разрастаться, в дело включились врачи.
Они и выяснили, что виновата оправа очков, покрытая никелем. Словно тяжелый крестраж, очки разрушали здоровье Дэниела, и ему подобрали оправу из гипоаллергенных материалов.
Кейт Миддлтон и лошади
Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press
Великобритания - это традиции, чай, футбол и, конечно, парадные церемонии Букингемского дворца с кавалеристами. Представляете, каково принцессе Кейт Миддлтон, страдающей аллергией на лошадей?
Жена принца Уильяма не может без ужаса приближаться к красивым непарнокопытным, потому что они переносят страшнейший аллерген - перхоть, который может вызвать сухой кашель и приступы удушья.
Для этого даже не надо гладить лошадку, достаточно постоять рядом или пообщаться с человеком, который только что занимался выездкой. Поэтому Кейт в отличие от родственников не участвует в традиционных конных прогулках и даже близко не подходит к конюшне или к ипподрому.
Холли Берри и креветки
Холли Берри. Фото: Global Look Press
Актриса выявила у себя пищевую непереносимость креветок, лобстеров и крабов. Подобные аллергии относятся к одним из сильнейших, острую реакцию может спровоцировать даже прикосновение к моллюскам или их запах.
Холли всегда носит с собой инъектор с адреналином - на случай внезапного анафилактического шока (самое «безобидное», что вызывает этот вид аллергии, это тошнота, диспепсия, боли в желудке и сильный кашель).
Интересно, что аллергия Берри никак не связана с реакцией на рыбу, ведь ее актриса употребляет без последствий.