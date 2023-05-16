Семейные драмы Лянки Грыу: уход отца, несчастная любовь, борьба за сына

Отец бросил Лянку, едва она успела родиться, так что ее воспитывали мама и отчим. Сама актриса смогла построить крепкую любящую семью. Но спустя 12 лет супруги расстались… Неужели Лянка должна повторить судьбу матери?
Родной отец не стал родным
Лянка Грыу в детстве. Фото: кадр из фильма "Красная вишня", 1995 г.
Ляна Ильницкая (настоящая фамилия актрисы) родилась 22 ноября 1987 года в Москве. Ее мама, Стелла Ильницкая, в то время была студенткой ВГИКа, а отец, молдавский актер Георге Грыу, не был, как оказалось, готов к семейной жизни и новым хлопотам. Он просто уехал из Москвы, оставив Стеллу и новорожденную девочку одних.
Позднее Лянка рассказывала в интервью, что настоящим отцом для нее стал отчим - сценарист Олег Казанцев. Что же касается Георге, то с ним она увиделась, когда повзрослела, и нежных чувств между ними не возникло.
Пятилетняя звезда экрана
Лянка Грыу в фильме "Маленькая принцесса", 1997 г. Фото: кадр из фильма
Артистичная и обаятельная девочка начала свою карьеру артистки еще в пятилетнем возрасте – она стала ведущей детской передачи «Тик-Так».
Через три года к этой работе добавилась еще одна – Ляна была лицом компании, производящей одежду для детей, «Вертекс». Кроме того, она играла в «Театре Луны» - ей доверили главную роль в постановке «Фанта-Инфанта», а затем она сыграла еще в двух спектаклях.
Появилась талантливая девочка и на киноэкране – в 1992 году лет сыграла в короткометражной картине «Один» по рассказу Рэя Брэдбери», а спустя 5 лет – в фильме Владимира Грамматикова «Маленькая принцесса». За эту роль девочка получила приз Московского международного детского кинофестиваля имени Ролана Быкова и приз фестиваля «Орленок».
Студентка ВГИКа и актриса
Лянка Грыу в фильме "Обнаженная натура", 2002 г. Фото: кадр из фильма
Ляна уже тогда понимала, что дальнейшая ее жизнь будет связана с актерством. Она училась в школе и одновременно с учебой снималась в кино: «Кто, если не мы», «Триумф», «Обнаженная натура», «Главные роли»…
Подавая документы во ВГИК, девушка сменила фамилию: теперь ее звали Лянка Грыу, это сочетание, как решила девушка, звучит ярко и больше подходит актрисе.
Лянка Грыу в фильме "Возвращение мушкетеров". Фото: кадр из фильма
Во время учебы в институте девушка продолжала активно работать в кино. Она снялась в картинах «Обреченная стать звездой», «Заходи – не бойся, выходи – не плачь».
Вместе с Михаилом Боярским она успешно прошла пробы на роль дочери Д’Артаньяна в картине «Возвращение мушкетеров» - и справилась с ролью блестяще, научившись фехтовать и скакать верхом.
Лянку запомнили и по работам в проектах «В спорте только девушки», «Барвиха», «Разведчицы», в сериале «Шерлок Холмс». Интересно, что в сериале «Тест на беременность» Лянка Грыу играла вместе с мамой – Стеллой Ильницкой.
«Ледниковый период» и жизнь на две страны
Лянка Грыу с Максимом Марининым в "Ледниковом периоде". Фото: Global Look Press
В 2013 году поклонники сумели оценить умение Лянки кататься на коньках: она приняла участие в шоу «Ледниковый период», выступая в паре с Максимом Марининым. А в 2018-м стало известно, что актриса перебралась в США. Впрочем, она продолжала часто бывать в России – снималась и в российских, и в зарубежных фильмах.
Она стала членом Гильдии актеров театра и кино Америки, появлялась на красной дорожке на церемонии вручения «Оскара», - ее даже прозвали «второй Николь Кидман». Работала Лянка и с украинскими коллегами – снялась в сериалах «О чем не расскажет река», «Любовь без тормозов».
А недавно она попробовала себя в качестве режиссера, сняв короткометражку «Я вижу тебя», сценарий к которой написала сама. Этот фильм получил приз зрительских симпатий на фестивале в Париже.
Миллионы в кадре
Лянка Грыу с деньгами. Фото: скрин видео, соцсети
Осенью 2022 годы Лянка Грыу выложила в своем аккаунте видео, на котором она позирует с кучей денежных купюр – и сопроводила его текстом: «Денежки надо зарабатывать». Кто-то из подписчиков решил, что все эти миллионы в кадре – зарплата актрисы, на что она призналась: нет, это просто реквизит для съемок. Сколько на самом деле зарабатывает Лянка – не афишируется.
Безответная любовь юности
Юность Лянки проходила непросто: в какой-то период она чувствовала острое нежелание жить и даже принимала запрещенные препараты. Все дело было в несчастной любви: девушка потеряла голову из-за красавца Сергея, очень похожего на молодого Олега Даля. После болезненного разрыва она не могла прийти в себя очень долго, несколько лет Лянка не хотела и смотреть в сторону мужчин.
Роман со Станиславом Бондаренко
На съемках одного из фильмов ее партнером был Станислав Бондаренко. Между молодыми людьми вспыхнул роман, они то и дело появлялись на публике вместе, и поклонники решили, что скоро они услышат о свадьбе. Но вместо этого выяснилось, что Лянка и Станислав расстались.
Михаил Вайнберг и борьба за здоровье сына
Лянка Грыу и Михаил Вайнберг. Фото: соцсети
А вскоре Лянка Грыу действительно вышла замуж – но не за Бондаренко, а за режиссера и композитора Михаила Вайнберга.
«Помню нашу первую встречу. У него была дурацкая рубашка, но он так замечательно смеялся. Мне понравилось, что Миша очень искренний. Он никогда не играл в мужчину-волка, не был загадочным бруталом. Он интенсивный, харизматичный человек. Изначально это была дружба, которая переросла в любовь», - рассказывала актриса.
Сыграли свадьбу, Лянка родила сына Максима… Казалось, теперь в жизни будет только светлая полоса, ведь и карьера актрисы нисколько не пострадала из-за беременности и родов. Но вскоре маленькому Максиму поставили диагноз – задержка речевого развития и аутизм.
Лянка Грыу с сыном Максимом. Фото: соцсети
Мальчика пытались лечить в России, Лянка на три года исчезла с экранов – все время посвящала борьбе за здоровье сына. А потом семья переехала в Америку.
И у них все получилось: в 2020 году Лянка радостно объявила, что диагноз снят, и сын теперь учится в школе для одаренных детей, он занимается спортом, играет на фортепиано и свободно читает на двух языках.
И сама Лянка увлекалась йогой, перешла на правильное питание и заметно похудела – при росте 175 см она весит всего 54 кг.
Новая любовь – роман на расстоянии
Лянка Грыу и Марсель Симоно. Фото: соцсети
Семья Лянки Грыу и Михаила Вайнберга выглядела образцовой, однако в мае 2022 года они объявили о своем разводе. О причинах они не сообщали, однако сохранили вполне дружеские отношения и продолжают воспитывать сына вместе, - даже на отдых ездят втроем.
А в конце лета того же года актриса поделилась с поклонниками новостями: у нее новый роман с фотографом Марселем Симоно. Правда, отношения развиваются на расстоянии – они много переписываются и часто созваниваются.
Лянке, по ее словам, очень нравится такой ход событий – она находит это романтичным и называет отношения с Марселем «зрелыми».
Новые проекты – в окопе при -20
Лянка Грыу и Иван Стебунов в фильме "Рокировка". Фото: кадр из фильма
Похоже, у Лянки Грыу сейчас – расцвет творческой активности. Она по-прежнему много снимается: каждый год – в двух-трех проектах. Среди недавних ее работ – роль в фильме «Рокировка», где она снялась вместе с Иваном Стебуновым.
Очень серьезные испытания ждали Лянку на съемках картины «Приказа умирать не было» - роль в военной драме потребовала от нее полной самоотдачи, приходилось и мерзнуть в окопах при -20, и пробираться по лесам…
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Кроме кино, Лянка Грыу вновь появилась на «Ледниковом периоде» - только на этот раз уже в качестве члена жюри. Поклонники актрисы с нетерпением ждут ее новых ролей и надеются, что в личной жизни актрисы теперь будут происходить только положительные изменения.