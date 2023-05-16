Семейные драмы Лянки Грыу: уход отца, несчастная любовь, борьба за сына

Ляна Ильницкая (настоящая фамилия актрисы) родилась 22 ноября 1987 года в Москве. Ее мама, Стелла Ильницкая, в то время была студенткой ВГИКа, а отец, молдавский актер Георге Грыу, не был, как оказалось, готов к семейной жизни и новым хлопотам. Он просто уехал из Москвы, оставив Стеллу и новорожденную девочку одних.

Позднее Лянка рассказывала в интервью, что настоящим отцом для нее стал отчим - сценарист Олег Казанцев. Что же касается Георге, то с ним она увиделась, когда повзрослела, и нежных чувств между ними не возникло.

Пятилетняя звезда экрана

