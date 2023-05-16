От милой девочки до гламурной и скандальной дивы: биография и личная жизнь блогера Дианы Ди

Биография скандальной девушки
Российский блогер Диана Ди еще с подросткового возраста ведет свой YouTube-канал. В течение нескольких лет девушка привлекала поклонников милым и оригинальным контентом о жизни молодых людей.
Но по мере того, как менялась сама знаменитость, происходили перемены и в ее творчестве. От милой и скромной девушки не осталось и следа.
На смену пришла гламурная дива, которая с завидной частотой выкладывает в соцсети откровенный контент и провокационные песни. Стоит заметить, что многие фанаты девушки не оценили столь резких перемен и перестали следить за жизнью Дианы.
Детские годы будущей звезды интернета
Скандальная блогер раскрыла настоящие имя, фамилию и родной город, только когда на ее интернет-канале набрался заветный один миллион подписчиков. Любопытные пользователи установили, что девушка родом из Новокузнецка и зовут ее Диана Колесникова. На свет она появилась 10 января 2000 года.
Позже Диана рассказывала, что ее мама Инесса и отец Сергей — простые люди. В семье она не единственный ребенок, у нее есть младшая сестра Стелла, которая иногда появлялась в видеороликах. Диана съехала от родителей, как только окончила школу. Она решила покорить Москву, и какое-то время жила в столице одна.
Диана до кардинальных изменений во внешности вместе с псом по кличке Луна. Фото: соцсети
Диана старалась удивлять своих подписчиков и придумывала интересные идеи для видеороликов. Позже она начала создавать мистический контент, популярность набрали видео «Вызываю духа проклятой Аннабель. Она пришла!» и «Страшная кукла Чаки управляет домом и нами».
С 2017 года девушка в отдельном видеоблоге Pets Luna vs Belle Диана стала выкладывать ролики с участием домашних любимцев — хаски Луны и помски Бэль. Развитие этой идеи продолжилось и на канале Woof Dogs. Пушистые любимцы блогера тоже стали звездами. Этот милый контент увеличил аудиторию Дианы.
Вскоре после этого девушка решила создать игровой канал O! Di, посвященный популярным компьютерным играм. Девушка признавалась, что они помогают ей отвлечься от проблем, снять стресс и успокоиться.
Шокирующие изменения во внешности и откровенный контент
Так, 2022 год для Ди стал поворотным. До этого девушка на полгода забросила соцсети, поклонники даже начали волноваться, куда пропал их кумир. Когда дива вернулась, ее было уже не узнать.
Знаменитость, которая демонстрировала естественную красоту и беззаботную юность, нарастила ногти и ресницы, увеличила губы и перекрасила светлые волосы в яркий розовый цвет. Она стала дерзко и откровенно одеваться, что отпугнуло часть фанатов блогера.
Чуть позже Ди забросила большинство каналов, сосредоточившись на основном — Diana Di. Девушка перестала сдерживать себя в высказываниях, ее речь изобиловала нецензурной лексикой и провокационными фразами. Тогда аудитория стала обвинять звезду в неуважительном отношении к своим подписчикам. От блогера отписались несколько тысяч пользователей за короткий срок.
Перемены во внешности шокировали подписчиков Дианы. Фото: соцсети
Музыкальная карьера Дианы
После крупных перемен в своей жизни Ди стала делать упор не на ведение блога, а на музыку. В прошлом году артистка представила поклонникам дебютный клип на трек «Подстава». Девушка утверждала, что ролик был снят при сильно ограниченном бюджете.
Затем последовала презентация песен Hey! и Legoman, отдельную популярность у аудитории Ди набрал сингл Bubblegum. Также девушка пообещала в скором времени выпустить сольный альбом и порадовать публику новыми хитами.
Личная жизнь звезды
В одном из роликов Диана призналась, что ее первая интимная связь случилась в 15 лет. В Москве юная блогер поселилась с молодым человеком по имени Александр. Он часто появлялся на фото вместе со знаменитостью, помогал ей создавать контент и охотно участвовал в съемках видео. С подачи избранницы молодой человек завел личный блог, на который быстро начали подписываться их общие поклонники.
Первое время девушка охотно делилась с подписчиками подробностями личной жизни. Она признавалась, что называет Сашу исключительно «зайчиком». Но идиллия в отношениях длилась недолго. В 2021 году стало известно, что пара распалась. Появились слухи, что смена имиджа как раз-таки связана с переживаниями по поводу расставания. Однако сама Ди эту информацию никак не прокомментировала.
В 2023 году, общаясь с поклонниками, девушка рассказала, что все еще одна.
Диана со своим бывшим парнем Александром. Фото: соцсети
Диана сейчас
Ди продолжает активно вести Telegram-канал «Мамкин Дом». Там девушка делится новостями из жизни и откровенно отвечает на вопросы подписчиков.
В 2023 году певица порадовала аудиторию двумя новыми треками: в феврале вышел Hubba Bubba, а в апреле — «Я буду». Весной Ди побывала в Таиланде, откуда опубликовала множество ярких фото.
Девушка регулярно делится с фанатами откровенным контентом. Фото: соцсети
Интересные факты
— В начале творческого пути Ди часто делилась детскими воспоминаниями. Так, в раннем возрасте Диана была поклонницей мультфильма «Ну, погоди!» и могла пересматривать его каждый день, обожала Новый год, объедаясь мандаринами в ночь с 31 декабря на 1 января, и не засыпала без любимых игрушек.
— В мае 2020 года девушка получила заветную «Золотую кнопку» YouTube: число подписчиков ее канала к этому дню приблизилось к 2,6 млн.
— В одном из интервью Диана поделилась, что ее любимый музыкальный исполнитель — Билли Айлиш, любимые города — Лос-Анджелес и Париж.