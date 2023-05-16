От милой девочки до гламурной и скандальной дивы: биография и личная жизнь блогера Дианы Ди

Биография скандальной девушки

Российский блогер Диана Ди еще с подросткового возраста ведет свой YouTube-канал. В течение нескольких лет девушка привлекала поклонников милым и оригинальным контентом о жизни молодых людей.

Но по мере того, как менялась сама знаменитость, происходили перемены и в ее творчестве. От милой и скромной девушки не осталось и следа.

На смену пришла гламурная дива, которая с завидной частотой выкладывает в соцсети откровенный контент и провокационные песни. Стоит заметить, что многие фанаты девушки не оценили столь резких перемен и перестали следить за жизнью Дианы.

Детские годы будущей звезды интернета

Скандальная блогер раскрыла настоящие имя, фамилию и родной город, только когда на ее интернет-канале набрался заветный один миллион подписчиков. Любопытные пользователи установили, что девушка родом из Новокузнецка и зовут ее Диана Колесникова. На свет она появилась 10 января 2000 года.

Позже Диана рассказывала, что ее мама Инесса и отец Сергей — простые люди. В семье она не единственный ребенок, у нее есть младшая сестра Стелла, которая иногда появлялась в видеороликах. Диана съехала от родителей, как только окончила школу. Она решила покорить Москву, и какое-то время жила в столице одна.