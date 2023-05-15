Звезда КВН и жена скандального комика: что известно о блогере и бизнесвумен Эльвире Абрамовой

Биография Абрамовой
Эльвира Абрамова — жена известного российского комика Ивана Абрамова. Яркая внешность, талант, харизма в свое время помогли девушке покорить «КВН», а позже заняться множеством бизнес-проектов и даже попробовать свои силы в боксе!
Эльвира всячески поддерживает своего звездного мужа и любит радовать подписчиков в соцсетях яркими фото из путешествий.
Детство и юность Эльвиры
Эльвира Абрамова (в девичестве Гисматуллина) родилась 26 мая 1986 года в семье. Ее родители, татары по национальности, переехали из Башкирии в Оренбург еще до появления дочери.
Девочка училась в оренбургской школе № 51, а после окончания отправилась покорять Москву. Там талантливая девушка поступила в МЭСИ на экономико-финансовый факультет. В 2008 году получила диплом специалиста по мировой экономике и международным отношениям.
Эльвира — обладательница яркой внешности. Фото: соцсети
Студенчество, начало карьеры в КВН и бизнес-проекты
В студенческие годы Эльвира увлеклась КВН и выступала за две женские сборные. В команде «7 холмов» Гисматуллина стала одной из четверых участниц — студенток МЭСИ. В сборной «25-я» помимо девушки было гораздо больше участников, среди которых оказались Юлия Ахмедова и Руслан Белый.
На девушку обрушилась слава: в составе сразу двух команд она ездила по стране и выступала в разных городах. Довольно быстро она стала узнаваемой среди поклонников «КВН». Девушке пророчили головокружительную юмористическую карьеру. Однако после получения высшего образования Эльвира решила заняться бизнесом.
В 2013 году случился первый проект женщины. Им стал стал салон красоты «Женский клуб». В нем можно было не только сделать макияж, но и заняться йогой и даже посетить курс лекций о моде. С годами небольшой салон вырос в полноценную студию красоты DaElle, которая существует до сих пор.
В возрасте 28 лет Эльвиру пригласили на ТНТ. В то время планировалось к запуску новое шоу — «Однажды в России». В итоге женщина стала координатором. Навыки, которые она получила на этой должности, пригодились в следующем коммерческом проекте.
В 2018 году бизнесвумен запустила агентство A-concert. Фирма занялась организацией гастролей и концертов в России, Европе и США. Агентство сотрудничает с такими комиками, как Иван Абрамов, Дмитрий Романов, Слава Комиссаренко, Илья Соболев.
Эльвире показалось этого мало, и в 2019 году красавица решила запустить YouTube-канал «Жена юмориста» и выступила в роли интервьюера, общалась с супругами популярных комиков: Пелагеей Карибидис, Натальей Соболевой, Аленой Ярушиной, Екатериной Кещян.
Со своим знаменитым мужем во время путешествия. Фото: соцсети
Личная жизнь Эльвиры
В свое время «КВН» свел Эльвиру с лидером команды «Парапапарам» Иваном Абрамовым. Позже мужчина признавался, что влюбился в статную грациозную девушку с первого взгляда. Однако сама Эльвира первое время не воспринимала Абрамова всерьез. Он показался ей очаровательным, но очень скромным.
Однако красивые ухаживания Ивана сделали свое дело: у юмористов завязался роман. Спустя шесть лет знакомства закончился свадьбой во Франции. Уже на тот момент Эльвира была в положении. Осенью 2014 года Эльвира родила мужу старшую дочь. А в 2018 году в семье появилась вторая девочка. Дочерей пара назвала Кариной и Алиной, они занимаются музыкой, танцами и спортом.
Много лет отношения Эльвиры и Ивана оставались за кадром. Пара не любила выставлять напоказ свою семью. Эльвира занималась бизнесом и домом, воспитывала детей, иногда сопровождала мужа на гастролях и почти не появлялась на телеэкранах. Только в 2016 году поучаствовала в шоу «Где логика?» вместе с юмористом.
Свадьба комика и бизнесвумен. Фото: соцсети
Эльвира Абрамова сейчас
Долгие годы о жене Абрамова никто почти ничего не знал. Сам Иван в интервью и во время своих выступлений признавался, что горячо любит свою семью, и у них с женой идиллия.
Однако в июне 2021 года вокруг семьи разгорелась шумиха из-за неоднозначных высказываний стендапера.
В скандальном интервью Иван раскритиковал женщин, которые не могут прийти в форму после рождения детей. Тогда комик заявил, что Эльвира тоже должна поддерживать фигуру ради сохранения его интереса.
После этого в адрес Абрамова посыпались упреки от поклонников пары. Супругу артиста, наоборот, поддержали. Кроме того, пользователи попросту недоумевали, ведь образцовый семьянин Иван всегда говорил о жене как о любимой музе и не раз отмечал, что не оскорбит близких ради шутки.
Остановить травлю решила сама Эльвира. Она поддержала мужа в своих соцсетях. Женщина призналась, что слова юмориста неверно растолковали, а сам он вовсе не домашний тиран и в семье царит гармония и любовь.
Несмотря на произошедший конфликт, на своей страничке Абрамова продолжила публиковать фото и видео с мужем.
Известно, что Эльвира в свободное время занимается боксом. Фото: соцсети
Интересные факты из жизни бизнесвумен
— Эльвира родилась в строгой мусульманской семье, поэтому Иван отказался от употребления свинины и алкоголя в знак уважения к ее вере. Изначально родители девушки не приняли крещеного зятя, который не признавал ни одну религию, но смирились после рождения старшего ребенка.
— Сейчас женщина занимается боксом, много путешествует и увлекается астрологией.
— Рост Эльвиры Абрамовой 169 см, вес 57 кг.