Звезда КВН и жена скандального комика: что известно о блогере и бизнесвумен Эльвире Абрамовой

Биография Абрамовой

Эльвира Абрамова — жена известного российского комика Ивана Абрамова. Яркая внешность, талант, харизма в свое время помогли девушке покорить «КВН», а позже заняться множеством бизнес-проектов и даже попробовать свои силы в боксе!

Эльвира всячески поддерживает своего звездного мужа и любит радовать подписчиков в соцсетях яркими фото из путешествий.

Детство и юность Эльвиры

Эльвира Абрамова (в девичестве Гисматуллина) родилась 26 мая 1986 года в семье. Ее родители, татары по национальности, переехали из Башкирии в Оренбург еще до появления дочери.

Девочка училась в оренбургской школе № 51, а после окончания отправилась покорять Москву. Там талантливая девушка поступила в МЭСИ на экономико-финансовый факультет. В 2008 году получила диплом специалиста по мировой экономике и международным отношениям.