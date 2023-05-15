Отвязная барабанщица и ранимая душа: биография поп-певицы Нюты Байдавлетовой

Биография звезды

Красавица Нюта Байдавлетова известна российской публике как барабанщица группы «Ранетки», которая пришла на смену белокурой Леры Козловой.

Яркая внешность, незаурядный талант и прекрасное чувство юмора помогли девушке добиться творческих успехов и обзавестись армией поклонников. Проведя в девичьей группе несколько лет, Нюта решила заняться сольным творчеством и даже попробовала стать блогером.

Детские годы Нюты

Нюта Байдавлетова (настоящее имя — Анна Байдавлетова) родилась 26 ноября 1992 года в Ставрополе. Анна не знала своего отца. С малых лет девочка жила с мамой Анжеликой Петровной. По словам матери, когда малышке исполнился год, отец оставил семью. Позже выяснилось, что мужчина изменил супруге в их доме прямо в новогоднюю ночь.

Несмотря на это, Анжелика Петровна никогда не настраивала маленькую Аню против отца. Она говорила, что он пилот самолета.

В течение многих лет певица пыталась связаться со своим отцом, но тот не стал поддерживать общение. Позже выяснились неприятные подробности: родственник Нюты пытался вымогать у нее и своей бывшей жены деньги. Все закончилось, когда мужчину лишили родительских прав.

Мать Байдавлетовой работала обычным учителем начальных классов. Когда дочь решила переехать в Москву, женщина уволилась с работы, чтобы поехать с ней. В столице она попробовала себя в сфере недвижимости и занимается риелторской деятельностью не менее десяти лет.