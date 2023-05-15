Отвязная барабанщица и ранимая душа: биография поп-певицы Нюты Байдавлетовой

Биография звезды
Красавица Нюта Байдавлетова известна российской публике как барабанщица группы «Ранетки», которая пришла на смену белокурой Леры Козловой.
Яркая внешность, незаурядный талант и прекрасное чувство юмора помогли девушке добиться творческих успехов и обзавестись армией поклонников. Проведя в девичьей группе несколько лет, Нюта решила заняться сольным творчеством и даже попробовала стать блогером.
Детские годы Нюты
Нюта Байдавлетова (настоящее имя — Анна Байдавлетова) родилась 26 ноября 1992 года в Ставрополе. Анна не знала своего отца. С малых лет девочка жила с мамой Анжеликой Петровной. По словам матери, когда малышке исполнился год, отец оставил семью. Позже выяснилось, что мужчина изменил супруге в их доме прямо в новогоднюю ночь.
Несмотря на это, Анжелика Петровна никогда не настраивала маленькую Аню против отца. Она говорила, что он пилот самолета.
В течение многих лет певица пыталась связаться со своим отцом, но тот не стал поддерживать общение. Позже выяснились неприятные подробности: родственник Нюты пытался вымогать у нее и своей бывшей жены деньги. Все закончилось, когда мужчину лишили родительских прав.
Мать Байдавлетовой работала обычным учителем начальных классов. Когда дочь решила переехать в Москву, женщина уволилась с работы, чтобы поехать с ней. В столице она попробовала себя в сфере недвижимости и занимается риелторской деятельностью не менее десяти лет.
Маленькая Аня с мамой. Фото: соцсети
Нюта росла творческой девочкой. С малых лет обожала петь и танцевать. Мама это заметила и в семь лет привела дочь в музыкальную школу. Анна училась по классу фортепиано, а параллельно осваивала азы игры на аккордеоне и гитаре.
Мама будущей звезды действительно разделяла хобби своей дочки, однако, родственники и знакомые семьи относились к желанию девочки скептически. Они не верили, что Байдавлетова, обычная девочка из Ставрополя, прославится на всю страну. В одном интервью Нюта сказала, что для ее городка это было чем-то запредельным, потому что ни у кого ничего не происходило.
Однако Анна и ее мама верили в лучшее. И вскоре удача улыбнулась юной звездочке.
Первые рок-группы и появление в «Ранетках»
Первую группу под названием «Реалити» Аня организовала в 13 лет. Школьницу вдохновило творчество немецкой группы Tokio Hotel. Коллектив состоял из троих человек, включая будущую звезду. Увы, проект просуществовал недолго.
После распада коллектива Байдавлетова организовала еще одну группу — Nine Lives. С этим коллективом артистка поехала на кастинг программы «Ранеткимания». В то время продюсер популярной группы «Ранетки» Сергей Мильниченко искал участницу вместо Леры Козловой, которая со скандалом покинула ансамбль.
Мечта Ани исполнилась: ее приняли в проект. Тогда же она и стала Нютой, потому что в команде уже оказалась одна Аня и могла возникнуть путаница. Артистка работала в девичьем коллективе со 2 ноября 2008 года по 1 июня 2013 года, пока группа не распалась.
Нюта вспоминала, что у нее было всего две недели на то, чтобы освоить ударные и выучить репертуар. Так что попала с корабля на бал и набиралась опыта на практике — гастрольный график у «Ранеток» оказался плотный.
Коллектив состоял из Анны Рудневой, Евгении Огурцовой, Натальи Мильниченко и Елены Третьяковой. Девушки приняли Нюту легко, быстро подружились, чего не скажешь о фанатах «Ранеток». Они категорически не воспринимали новую участницу коллектива, даже устраивали митинги против нее. Однако со временем поклонники коллектива смягчились и смогли принять Нюту.
Группа «Ранетки» во время выступления. Фото: соцсети
Другие проекты барабанщицы
Весьма необычным опытом для исполнительниц стала музыкальная дуэль с Глебом Самойловым и группой The Matrixx в знаменитой программе «Музыкальный ринг». Встреча девичьего коллектива и известных рокеров вызвала противоречивые мнения зрителей.
В перерывах между гастролями барабанщица снималась в сериале о «Ранетках». Создатели проекта ввели новую участницу в роли Нюты Морозовой-Шинской. Молодая актриса сыграла девочку из детского дома. По сюжету Нюта сначала была фанаткой группы, а потом научилась играть на ударных и вошла в состав вместо уехавшей Леры.
Сольная карьера и жизнь после «Ранеток»
Спустя несколько лет девичья группа распалась. Исполнительница долго приходила в себя и сольную карьеру начала лишь через четыре года. В жизни барабанщицы наступила черная полоса: музыка не приносила больших денег, девушке приходилось выживать и браться за любую работу.
Чуть позже Байдавлетова начала вести видеоблог, в котором рассказывала о своей повседневной жизни. В сентябре 2016 года девушка поделилась в новостью о том, что заключила контракт с продюсерским центром Максима Фадеева.
За год до этого Нюта со своей подругой сидела в кафе и поделилась, что в жизни ей не хватает музыки, творчества. Также девушка хотела познакомиться с Фадеевым и признала, что он настоящий профессионал. Тогда же артистка узнала о кастинге в группу «Серебро», подала заявку, но в итоге место досталось Екатерине Кищук.
Спустя некоторое время Фадеев все-таки заметил барабанщицу и предложил ей сотрудничество. В 2017 году при поддержке продюсера вышла сольная композиция певицы «Принадлежу», а в августе состоялась премьера клипа с участием блогера Лены Шейдлиной.
Контракт с Фадеевым длился всего год, в итоге Нюта решила его разорвать. Позже она объяснила поступок тем, что за это время обрела большой опыт, а также закончила обучение в МГИКе на факультете продюсирования. В этот раз девушка решила сделать акцент не на музыке, а на блогинге.
Нюта и Максим Фадеев. Фото: соцсети
Личная жизнь исполнительницы
О личной жизни исполнительница рассказывать не любит. Долгое время певице приписывали романы с коллегами по шоу-бизнесу, в частности, с Егором Кридом и другими. Но сейчас певица остается одна и предпочитает иронично обыгрывать эту тему в шутливых роликах.
Несколько лет Нюта с мамой жили на съемной квартире в Москве. На волне успеха певица приобрела квартиру в элитном подмосковном поселке, но сказка закончилась с распадом «Ранеток». Однажды она рассказывала, что они с мамой долго жили без света, экономили на еде и даже не могли получить медицинскую помощь, потому что денег не было. Нюта подозревала, что на семью навели порчу.
Однако спустя некоторое время Байдавлетова призналась, что ее жизнь стала налаживаться и финансовое положение улучшилось, появилось вдохновение для хитов, девушка стало регулярно выкладывать видеоролики.
Артистка активно ведет соцсети и выкладывает личные фото, делится видео. За артисткой наблюдают тысячи фанатов. Байдавлетову узнают на улице, нередко просят о совместных селфи.
Девушка во время своего концерта. Фото: соцсети
Байдавлетова сейчас
В 2021 году случился новый виток в творческой карьере барабанщицы. Нюта порадовала поклонников выходом нового трека «Незнакомка». В ноябре случился настоящий скандал. В одном из интервью экс-ранетка Женя Огурцова рассказала о своей книге, в которой она сделала сенсационные разоблачения, касающиеся насилия в группе со стороны продюсера коллектива Сергея Мильниченко.
Имя Нюты также прозвучало в эфире. Евгения сообщала, что, приехав в Москву, Байдавлетова проживала в одной квартире с Сергеем и испытывала психологическое давление со стороны мужчины. Нюта никак не стала комментировать слова своей коллеги по цеху.
Нюта со своими коллегами по «Ранеткам»: Женей Огурцовой и Леной Третьяковой. Фото: соцсети
Интересные факты из жизни звезды
— Однажды после концерта «Ранеток» к Нюте подошел поклонник, чтобы подарить цветы и взять автограф. Байдавлетова проигнорировала парня. Тогда тезка Аня подошла к ней и сказала, что так в коллективе не поступают. Тогда Нюта догнала парня, извинилась перед ним и запомнила тот урок на всю жизнь и больше не страдала звездной болезнью.
— Аня вела программу «ВКонтакте live» на канале Russian Musicbox. В гостях у артистки побывали Нюша, Анна Хилькевич, Анита Цой, Лера Козлова и другие.