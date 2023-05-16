Неприлично смятые простыни, плевок в лицо Жеглову, смерть Вари: почему эти сцены вырезали из фильма «Место встречи изменить нельзя»

Мало кто знает о том, что знаменитый фильм «Место встречи изменить нельзя» состоял из семи серий. До зрителя он дошел пятисерийным. Куда же девались две серии? Почти два часа экранного времени безжалостно вырезали по требованию цензуры Гостелерадио. А ведь там было самое интересное!
«Под одной шинелькой»: фронтовые будни Левченко и Шарапова
Фото: кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя»
В первоначальной версии «Место встречи» начиналось с фронтовых приключений Шарапова и Левченко: они проходят через линию фронта, прихватив связанного «языка». И не просто проходят – а с трудом пробираются по болоту, измученные, замерзшие и грязные.
Незадолго до съемок Виктор Павлов, исполняющий роль Левченко, перенес воспаление легких, он буквально едва встал с постели – и тут же пришлось сниматься по пояс в холодной воде.
Фронтовые сцены должны были послужить «прологом» к фильму, благодаря им зрители, увидев за столом среди бандитов Левченко, должны были сразу его узнавать и понимать: это боевой товарищ Шарапова. И задуматься: почему он, в недавнем прошлом храбрый солдат, превратился в «гопника»?
И потом, когда они остались наедине, слова о той шинельке, под которой им доводилось ночевать на фронте, произвели бы, думается, более мощное впечатление. Но все эпизоды с пленным немцем вырезали: решили, что фильм и без того затянут.
Гибель Вари Синичкиной
Фото: кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя»
Первый вариант финала ясно давал понять, что все заканчивается плохо: Варю, по сценарию, убивали бандиты. Вернувшись после взятия банды в отдел, Шарапов видит там фотографию любимой с траурной ленточкой.
Ту самую фотографию, на которой Варя похожа на кинозвезду, которую повесили в страшном подвале, откуда Шарапов чудом выбрался живым. Невозможно себе представить, насколько фильм получился бы мрачным.
К счастью, решено было оставить девушку-милиционера в живых и добавить финалу светлых жизнеутверждающих красок. Так появилась сцена с возвращением Шарапова, когда он приезжает домой к Варе и видит ее с малышом-подкидышем на руках. Этот эпизод оставлял надежду на то, что все у них будет хорошо: они поженятся, воспитают ребенка, а может быть, родят еще детей.
Смятые простыни – красноречивый «разврат»
Фото: кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя»
Станислав Говорухин снял гораздо больше сцен о любви Вари Синичкиной и Володи Шарапова. Они не только гуляли в парке и ходили на концерты. Зрителю давали понять, что между молодыми людьми все продвинулось куда дальше первой невинной влюбленности. Например, в одном из эпизодов на экране была постель со смятыми простынями.
По мнению руководства, в истории любви двух комсомольцев не должно было быть места постели до свадьбы. Так что пришлось убрать все намеки, оставив максимально невинные взгляды и прикосновения. Что ж, может быть, так даже лучше: у зрителя возникает чувство, что у влюбленных все еще впереди, что их ждут самые счастливые минуты.
Приставания Промокашки к женщине Горбатого
Фото: кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя»
Жизнь бандитов в «малине» была показана в первоначальном варианте фильма более подробно: например, после застолья сильно нетрезвый Промокашка до того обнаглел, что осмелился приставать к Клавдии – женщина самого главаря Горбатого!
Были там и другие подробности, которые должны были ярче показать характеры преступников и образ их жизни. Но все эти моменты пришлось убрать: негоже было уделять так много экранного времени бандитам.
Плевок в лицо Высоцкому
Фото: кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя»
Невозможно забыть полную напряжения сцену, когда бандиты один за другим выходят из подвала и сдаются милиционерам. «Оружие на снег!» - и они покорно швыряют свои «стволы» под ноги тем, кто оказался умнее и храбрее, - стражам закона, защитникам простых людей.
По рассказам артистов, эта сцена заставила Говорухина сильно нервничать: она не получалась. Вроде бы все шло как задумано, по сценарию. Но не хватало какой-то изюминки, огонька. Все казалось затянутым и скучноватым. Тогда режиссер дал понять: можно импровизировать. И Иван Бортник, войдя в роль Промокашки, не только истерически запел блатную песню, но и, подскочив к Жеглову, плюнул ему в лицо! Вот теперь эпизод заиграл новыми красками, теперь хватало и огня, и экспрессии.
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Бортник не учел одного: вокруг стояли настоящие милиционеры, которых пригласили для съемок в массовке. Они действовали автоматически: бандит плюнул в «старшего» - его надо обезвредить. И бедного Бортника по-настоящему скрутили, положили на землю и принялись бить. Причем всерьез. Позднее эти кадры решено было не включать в фильм, ограничились песней Промокашки.