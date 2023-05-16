Неприлично смятые простыни, плевок в лицо Жеглову, смерть Вари: почему эти сцены вырезали из фильма «Место встречи изменить нельзя»

В первоначальной версии «Место встречи» начиналось с фронтовых приключений Шарапова и Левченко: они проходят через линию фронта, прихватив связанного «языка». И не просто проходят – а с трудом пробираются по болоту, измученные, замерзшие и грязные.

Незадолго до съемок Виктор Павлов, исполняющий роль Левченко, перенес воспаление легких, он буквально едва встал с постели – и тут же пришлось сниматься по пояс в холодной воде.

Фронтовые сцены должны были послужить «прологом» к фильму, благодаря им зрители, увидев за столом среди бандитов Левченко, должны были сразу его узнавать и понимать: это боевой товарищ Шарапова. И задуматься: почему он, в недавнем прошлом храбрый солдат, превратился в «гопника»?

И потом, когда они остались наедине, слова о той шинельке, под которой им доводилось ночевать на фронте, произвели бы, думается, более мощное впечатление. Но все эпизоды с пленным немцем вырезали: решили, что фильм и без того затянут.

Гибель Вари Синичкиной

