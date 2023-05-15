Что связывает актера Кирилла Сафонова, уехавшего в Израиль, с этой страной

Ряды звездных мигрантов поплнились. Так, в Израиль перебрался известный российский актер Кирилл Сафонов, а за ним последовали жена — певица, экс-участница группы «Фабрика» Саша Савельева и четырехлетний сын Леон.
О переезде творческой четы заговорили, когда в соцсетях Кирилл обратился к ребенку на украинском языке, процитировав строчки из песни группы «Океан Эльзы».
Российских поклонников Кирилла, мягко говоря, удивил поступок артиста. Но спустя некоторое время Сафонов объяснил подписчикам, что сносно говорит на трех языках: русском, украинском и иврите.
И это вполне естественно, учитывая, что уроженец восточно-сибирского села Ермаковское Красноярского края провел школьные годы в украинском Львове. Там его мама работала директором местного Дворца пионеров, где будущий актер посещал кружки и декламировал стихи. Также во Львове Сафонов окончил ПТУ по специальности «водитель автомобиля категории С с квалификацией автослесаря».
Но и с Израилем его тоже многое связывает. Однако обо всем по порядку.
Как Кирилл Сафронов попал в труппу израильского театра «Гешер»
В 1993 году Кирилл Сафонов поступил на театральный факультет Красноярского государственного института искусств, где проучился год, после чего перевелся в московский ГИТИС, на курс знаменитого режиссера Андрея Гончарова. В столице он также некоторое время играл в Театре Маяковского и Театре Станиславского.
90-е годы стали тяжелым временем для актеров: хорошее кино практически не снималось, людям было не до зрелищ, зрительские места в театрах тоже практически пустовали.
Неудивительно, что в тот период некоторые артисты потихоньку перебирались в Израиль и устраивались работать в театр «Гешер», основанный режиссером Евгением Арье, кстати, уроженцем Москвы.
Тогда вместе с Арье в Тель-Авив уехали российские актеры Леонид Каневский и Игорь Миркурбанов.
Поначалу главными зрителями театра была русскоязычная община Израиля, но уже через год артисты стали играть спектакли на иврите. В одном из интервью Игорь Миркурбанов признавался, что выучил новый язык практически за три месяца. Такой же рекорд поставил и Кирилл Сафонов, присоединившийся к труппе театра «Гешер» в 1999 году.
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Кирилл Сафонов. Фото: Global Look Press
В это же время в Израиль перебрались мама и сестры Кирилла Сафонова, а также его жена и маленькая дочка. Стоит отметить, что артист женился в 18 лет, а уже через три года у пары появился ребенок.
Правда, спустя несколько лет супруги развелись. Как рассказывал актер в одном из интервью, разрыв с женой стал для него тогда равносилен потере некоего фундамента.
«Мы познакомились, будучи практически детьми. Какие-то важные этапы проходили вместе, вместе взрослели, а потом произошло то, что один французский писатель назвал «эффектом новостроек», которые возводятся одновременно и уверены, что будут существовать на одном уровне. Однако, когда достигают крыши, выясняется, что связь между ними непрочна. Сохранять видимость семьи уже не имело смысла», — отмечал артист.
Судьба бывшей жены Кирилла Сафонова сложилась весьма трагично. В 42 года она ушла из жизни из-за алкогольной зависимости. А вот его дочь Анастасия вытянула в лотерее судьбы счастливый билет и построила успешную карьеру модели в США.
Как Кирилл Сафонов построил карьеру в России
Стоит отметить, что развод Кирилла Сафонова по времени совпал с его уходом из театра «Гешер» в 2001 году. В Израиле артист также работал барменом, а затем стал сниматься в местном кино.
После того, как на Московском международном кинофестивале был представлен израильский фильм «Полурусская история» с его участием, на артиста обратили внимание российские режиссеры. И спустя год он вернулся на родину.
Кирилл Сафонов с женой Сашей Савельевой. Фото: Global Look Press
После выхода российского сериала «Татьянин день» Кирилл Сафонов, что называется, проснулся знаменитым. Творческий успех способствовал тому, что предложения о работе посыпались как из рога изобилия.
Ныне Сафонов известен по таким сериалам и фильмам, как «Улыбка пересмешника», «Краткий курс счастливой жизни», «Эти глаза напротив», «Холодные берега» и многим другим проектам.
На родине он нашел и личное счастье. В 2010 году актер женился на солистке группы «Фабрика» Александре Савельевой, а через девять лет у пары родился сын Леон. Сегодня Александра как верная жена решила последовать за мужем…