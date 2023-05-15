Что связывает актера Кирилла Сафонова, уехавшего в Израиль, с этой страной

Ряды звездных мигрантов поплнились. Так, в Израиль перебрался известный российский актер Кирилл Сафонов, а за ним последовали жена — певица, экс-участница группы «Фабрика» Саша Савельева и четырехлетний сын Леон.

О переезде творческой четы заговорили, когда в соцсетях Кирилл обратился к ребенку на украинском языке, процитировав строчки из песни группы «Океан Эльзы».

Российских поклонников Кирилла, мягко говоря, удивил поступок артиста. Но спустя некоторое время Сафонов объяснил подписчикам, что сносно говорит на трех языках: русском, украинском и иврите.

И это вполне естественно, учитывая, что уроженец восточно-сибирского села Ермаковское Красноярского края провел школьные годы в украинском Львове. Там его мама работала директором местного Дворца пионеров, где будущий актер посещал кружки и декламировал стихи. Также во Львове Сафонов окончил ПТУ по специальности «водитель автомобиля категории С с квалификацией автослесаря».

Но и с Израилем его тоже многое связывает. Однако обо всем по порядку.

Как Кирилл Сафронов попал в труппу израильского театра «Гешер»

В 1993 году Кирилл Сафонов поступил на театральный факультет Красноярского государственного института искусств, где проучился год, после чего перевелся в московский ГИТИС, на курс знаменитого режиссера Андрея Гончарова. В столице он также некоторое время играл в Театре Маяковского и Театре Станиславского.

90-е годы стали тяжелым временем для актеров: хорошее кино практически не снималось, людям было не до зрелищ, зрительские места в театрах тоже практически пустовали.

Неудивительно, что в тот период некоторые артисты потихоньку перебирались в Израиль и устраивались работать в театр «Гешер», основанный режиссером Евгением Арье, кстати, уроженцем Москвы.

Тогда вместе с Арье в Тель-Авив уехали российские актеры Леонид Каневский и Игорь Миркурбанов.

Поначалу главными зрителями театра была русскоязычная община Израиля, но уже через год артисты стали играть спектакли на иврите. В одном из интервью Игорь Миркурбанов признавался, что выучил новый язык практически за три месяца. Такой же рекорд поставил и Кирилл Сафонов, присоединившийся к труппе театра «Гешер» в 1999 году.

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