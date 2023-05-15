Сергей Маковецкий: почему носит фамилию матери, как случайно выбрал жену на 18 лет старше и из-за чего так и не стал отцом

Сергей Васильевич Маковецкий родился на левом берегу Днепра в Киеве 13 июня 1958 года. Его воспитывала одна мама, так как отец Василий Ткач оставил семью еще до рождения сына, бросив беременную невесту чуть ли не на пороге ЗАГСа. Поэтому Сергей носит фамилию матери. По национальности он украинец, но всегда отвечает на этот вопрос так: у актеров нет национальности.
Сергей Маковецкий в юности. Фото: соцсети
Самостоятельным Сергею пришлось стать очень рано: мама работала за двоих на заводе «Вулкан» и оставляла сына одного или под соседским присмотром.
Учился будущий актер хорошо и прилежно, собирался стать педиатром, но планы спутал случай: его уговорили сыграть в школьном спектакле «Лес» по А. Островскому, и мальчик справился блестяще. Эффект был настолько сильным, что он задумался, а не стать ли ему актером.
Поступать в итоге Маковецкий решил не в медицинский, а в театральный. Он подал документы в Киевское театральное училище, но его не зачислили. Тогда он устроился в Театр им. Леси Украинки и целый год трудился работником сцены.
Театр
Вторую попытку поступления Маковецкий предпринял уже в Москве, причем не одну. Сначала пытался пробиться в Школу-студию МХАТ, но не смог, в ГИТИСе его тоже развернули. Удача улыбнулась в Щукинском училище, диплом которого он получил в 1980 году.
Сергей Маковецкий в молодости. Фото: соцсети
После получения образования Маковецкий был принят в Театр им. Е. Вахтангова. И дебютировал он на этой сцене сразу в главной роли — сыграл Карпа Полуду в пьесе «Дайте мне старуху!». Скоро последовали «Мистерия-Буфф», «Правда памяти», «Роза и крест». А роль китайца в «Зойкиной квартире» принесла ему премию «Московской театральной весны».
В 1990 году Маковецкий также стал актером Театра Романа Виктюка. Здесь он семь лет был ведущим актером, сыграл пьесы «Уроки мастера», «Рогатка», «Любовь с придурком», «Полонез Огинского» и других. Гастроли с театром принесли Маковецкому популярность за рубежом, и в 1994 году он был признан лучшим драматическим актером Европы.
Сергей Маковецкий в пьесе «Дядя Ваня». Фото: Global Look Press
Впоследствии Маковецкий выходил на подмостки самых разных театров: в ТЮЗе сыграл в «Черном монахе» и получил Государственную премию РФ и театральную премию «Чайка», а также играл в Театре Станиславского, в «Двенадцатой ночи». А с 2004 года сотрудничает с «Современником», где играет в «Пигмалион» главную роль.
Сергей Маковецкий на церемонии вручения премии «Хрустальная Турандот». Фото: Global Look Press
В Театре им. Е. Вахтангова Маковецкий служит до сих пор. Спектакли «Евгений Онегин», «Война и мир», «Мнимый больной», «Горячее сердце», «Дядя Ваня», «Папа» и множество других горячо любимы зрителями по сей день. За роль Войницкого в «Дяде Ване» он в 2010 году получил «Хрустальную Турандот» в номинации «Лучшая мужская роль».
Сергей Маковецкий в пьесе «Евгений Онегин». Фото: Global Look Press
Кино
Сниматься в кино Маковецкий стал параллельно своей театральной деятельности. Дебютной стала небольшая роль в 1981 году, когда он сыграл в фильме Петра Фоменко «Повести Белкина. Выстрел».
В следующем году ему досталась роль разведчика в ленте «Взять живым» в 1982 году. После чего началась череда военных кинокартин: «Я, сын трудового народа», «Экипаж машины боевой». Облаченный в форму актер ростом 180 см и весом 75 кг в кадре смотрелся уместно.
Сергей Маковецкий (слева) в фильме «Взять живым». Кадр из фильма
Режиссеры быстро оценили талант молодого артиста и охотно предлагали Маковецкому интересные проекты. В 1987 году он сыграл в телесериале «Жизнь Клима Самгина» брата главного героя, в 1988-м — жандарма Рылеева в драме «Мать» и мясника в ленте «Посвящение».
Сергей Маковецкий в фильме «Летние люди». Кадр из фильма
В первые годы 90-х Маковецкий появился сразу в нескольких лентах: «Ребенок к ноябрю» (1992), «Наш американской Боря» (1992), «Макаров» (1993), «Троцкий» (1993), «Летние люди». И в это же время был удостоен звания заслуженного артиста России (1992). А за главную роль в фильме «Макаров» получил статуэтку «Ника».
Сергей Маковецкий (слева) в фильме «Жмурки». Кадр из фильма
Также в последнее десятилетие века Маковецкой начал сотрудничать с Алексеем Балабановым. Он снялся в ленте «По уродов и людей» (1998), затем появился в продолжении криминальной драмы «Брат-2» (2000), в боевике «Жмурки» (2005) и мелодраме «Мне не больно» (2006).
Появился Маковецкий в 2000 году и в фильме Владимира Хотиненко «Русский бунт», за роль в котором получил главный приз «Кинотавра». Сотрудничество с кинодеятелем продолжилось в 2004 году, когда актер появился в его фильме-катастрофе «72 метра» про гибель экипажа затонувшей подлодки.
Сергей Маковецкий в фильме «Русский бунт». Кадр из фильма
Снимался актер и у других именитых режиссеров — Эльдара Рязанова, Петра Тодоровского, Сергея Урсуляка, Никиты Михалкова, Киры Муратовой, Глеба Панфилова. В 2003 году за роль в комедии «Ключ от спальни» Маковецкий получил премию «Ника», за работу в фильме «12» — «Золотого орла».
Сергей Маковецкий (справа) и Виктор Сухоруков с премией «Ника» в 2004 году. Фото: Global Look Press
В нулевые актер много снимался и в телесериалах: «Неудача Пуаро» (2002), «Гибель империи» (2005), «Ликвидация» (2007), «Исаев» (2009). В 2010 году Маковецкий — дважды лауреат премии «Золотой орел»: как лучший актер главной роли в фильме «Поп» и как актер второго плана в ленте «Чудо».
Сергей Маковецкий в фильме «Поп». Кадр из фильма
Второе десятилетие нового века также подарило зрителю много проектов с участием знаменитого актера. «Девушка и смерть», «Вечное возвращение», «Ч/Б», «Бесы», «Родина», «Тихий Дон», «Трасса смерти», «Ненастье», «Зулейха открывает глаза», «Грозный», «Тайна Лилит» и многие другие ленты обогатили внушительную фильмографию актера. Причем одинаково ярко Маковецкий исполнил как главные, так и эпизодические роли.
Сергей Маковецкий в сериале «Зулейха открывает глаза». Кадр из сериала
Среди наград Маковецкого — Государственная премия РФ в 2000 году, премия «Золотой орел» за лучшую мужскую роль на телевидении в 2012 году за сериал «Петр Первый. Завещание», в 2013 году — за сериал «Дело гастронома № 1», в 2014 году — за сериал «Жизнь и судьба», Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Почетная грамота президента РФ в 2021 году за большой вклад в культуру и искусство и многолетний труд.
Другие проекты
Маковецкий пользуется популярность не только в театре или кино. Он регулярно участвовал в самых разных проектах. Например, в 1999 году он снялся в клипе «Зимний сон» певицы Алсу, в котором также появилась актриса Елена Яковлева.
Сергей Маковецкий и Елена Яковлева в клипе «Зимний сон». Кадр из клипа
В 2004 году Маковецкий подарил свой голос Князю Киевскому в мультфильме «Алеша Попович и Тугарин Змей». Озвучил он этого персонажа и в других частях про богатырей.
Князь Киевский говорит голосом Сергея Маковецкого. Кадр из мультфильма «Три богатыря и наследница престола»
Детьми не обзавелся
В 1983 году Сергей Маковецкий женился на Елене Демченко. Они познакомились случайно на Одесской киностудии. У женщины, которая оказалась на 18 лет старше начинающего актера, был за плечами неудачный брак, остался сын Денис. Но ни то, ни другое не смутило Маковецкого, и он сделал ей предложение.
Сергей Маковецкий с женой Еленой. Фото: Global Look Press
Причем это было совершенно спонтанно: он возник на Одесской киностудии в качестве первого встречного, которому Демченко предложила жениться на ней. Он пообещал это сделать на майские праздники. И слово свое действительно сдержал.
Общих детей у пары нет, Маковецкий так и не стал отцом. Причиной стал квартирный вопрос: они с женой и пасынком Денисом ютились в небольшой комнатке в общежитии, и пополнение еще сильнее стиснуло бы семью.
Карьера сегодня
Маковецкий продолжает радовать театральную публику своим появлением на сцене. Он по сей день служит в Театре им. Е. Вахтангова, а также играет в кино. В 2023 году на экраны вышла военная драма Сергея Урсуляка «Праведник» про Великую Отечественную войну. В ней также снялись Федор Добронравов, Константин Хабенский и другие именитые актеры.