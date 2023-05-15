Сергей Маковецкий: почему носит фамилию матери, как случайно выбрал жену на 18 лет старше и из-за чего так и не стал отцом

Самостоятельным Сергею пришлось стать очень рано: мама работала за двоих на заводе «Вулкан» и оставляла сына одного или под соседским присмотром.

Учился будущий актер хорошо и прилежно, собирался стать педиатром, но планы спутал случай: его уговорили сыграть в школьном спектакле «Лес» по А. Островскому, и мальчик справился блестяще. Эффект был настолько сильным, что он задумался, а не стать ли ему актером.

Поступать в итоге Маковецкий решил не в медицинский, а в театральный. Он подал документы в Киевское театральное училище, но его не зачислили. Тогда он устроился в Театр им. Леси Украинки и целый год трудился работником сцены.

Театр

Вторую попытку поступления Маковецкий предпринял уже в Москве, причем не одну. Сначала пытался пробиться в Школу-студию МХАТ, но не смог, в ГИТИСе его тоже развернули. Удача улыбнулась в Щукинском училище, диплом которого он получил в 1980 году.