Участие в КВН и скандальные стендап-шоу: творчество и жизнь Богдана Лисевского

Биография юмориста
Богдан Лисевский известен российскому зрителю как участник КВН и один из самых ярких стендаперов. Искрометные шутки комика, неповторимая манера подачи материала и активное участие в проектах коллег — все это сделало молодого шоумена знаменитым. В составе команды «Плюшки» он показал множество незабываемых номеров. Кроме этого, уже несколько лет Богдан пробует свои силы в телепроектах.
Детство будущей звезды сцены
Биография будущего юмориста началась в подмосковном городе Зеленограде. Богдан родился 19 октября 1993 года. Мальчик с успехом окончил обычную школу. С самых юных лет мальчик проявлял себя активно, любил участвовать в школьных мероприятиях.
В возрасте 18 лет Богдан решил поступить в Тверской государственный университет и выучиться на психолога. Именно там парень впервые попал на сцену в составе институтской команды КВН. Тогда Лисевский понял, кем хотел бы стать в будущем.
Парню нравилось веселить публику шутками. Первые соревнования с другими командами состоялись в 2009 году. В 2012 году его коллективу удалось завоевать Кубок ректора. Лисевский пошел дальше: оказался в областной лиге и занял с коллективом второе место.
Получив долгожданный диплом, он уже не хотел работать по специальности. Родные его не очень в этом поддерживали, мама хотела, чтобы сын занимался серьезной и прибыльной профессией. Однако парень смог убедить маму и растопить ее сердце: женщина увидела, насколько Богдан горит своим делом и стала поддерживать сына.
Богдан в юности. Фото: соцсети
Первые шаги в сторону КВН
После окончания университета Богдан вместе с другом Андреем Бабичем начал собирать команду, ставшую впоследствии известной зрителям под названием «Плюшки имени Ярослава Гашека». К слову, Ярослав Гашек известен как политик, а также писатель и сатирик, часто придумывавший смешные лозунги для партии. Это и стало вдохновением для Лисевского и его друзей. Ребята хотели шутить много, необычно и иногда странно.
После победы в университетской игре команда участвовала в тверской лиге «Верхневолжье». Фортуна оказалась на стороне ребят: команда вышла в полуфинал. Это стало для участников большим достижением. Уже в 2016 году они оказались участниками Премьер-лиги КВН. Именно этот год стал поворотным для молодых людей.
Однако не все проходило гладко, были и скандалы. Урон репутации Богдана нанесла шутка про Башкирию, а точнее — про народы, живущие там. Во время игры ребятам необходимо было на вопрос другой команды придумать остроумный и смешной ответ. Так, «Плюшкам» предстояло «разрушить какой-нибудь стереотип». В ответ на это Богдан выдал: «Стакан наполовину пуст — наполовину башкир».
После этого разгорелся скандал. Жители Башкирии посчитали эту фразу оскорблением, обвинив Лисевского в национальном шовинизме. Сам Богдан позже объяснил, что это всего лишь игра слов, они не хотели никого обидеть и не вкладывали в реплику намеков на алкоголь или другой подтекст.
Скандал довольно быстро утих. И в жизни команды вновь наступила белая полоса. Ребята вышли в Высшую лигу КВН. А в 2018 году они по неизвестным причинам сменили название на «Плюшки имени Ярослава Мудрого».
Однако не изменилось главное: стиль юмора у участников команды. Им удавалось не раз восхитить телезрителей и жюри искрометными и немного странными шутками. Хотя победить «Плюшки» не смогли, но, дойдя до полуфинала, они получили денежный приз.
Команда во время выступления. Фото: соцсети
Карьера на телевидении и первые YouTube-шоу
Очень скоро харизматичный Лисевский понял, что хочет дальше развиваться как творческая личность и участвовать в других проектах. В 2017 году парень снялся в программе «Дружко Шоу». Хотя Богдан появился не больше чем на минуту, это вызвало еще больший интерес к кавээнщику.
В 2019 году случился новый виток в карьере комика. В феврале стало известно, что теперь Лисевский вошел в число постоянных резидентов юмористического шоу Comedy Club. Кстати, почти весь состав команды «Плюшки» перешел в программу с ним. Позже ребята признались, что прервали выступления в КВН из-за отсутствия денежной поддержки.
Богдан по условиям контракта появлялся на сцене без команды — участники «Плюшек» помогали ему писать новые шутки. Однако очень часто вместе с Лисевским на сцене оказывался кто-то из других юмористов. Одной из ярких миниатюр этого периода стал «Свободный воздух Америки», которую бывший кавээнщик блестяще отыграл в дуэте с Иваном Васеневым.
Зрителям Лисевский запомнился также в образе разносчика пиццы в миниатюре с певицей Ольгой Серябкиной, работника стройки в номере с Демисом Карибидисом, незадачливого «ответчика» в выступлении с Мариной Кравец. Однако Лисевскому не удалось найти общий язык с руководством программы. В 2020-м стало известно, что юморист уволился из проекта.
Но парень не отчаивался. И уже в апреле стал участником «Блиц-крика» — и победил в этом выпуске. А с августа Лисевский вместе с участниками своей команды запустил новую передачу «Плюшки Шоу».
Марина Кравец и Богдан Лисевский. Фото: Comedy Club / кадр из шоу
Юморист сейчас
В июле 2022 года Богдан взял интервью у актрисы Александры Бортич в рамках своего перезапущенного шоу на YouTube «Опять не Гальцев». Из-за провокационных вопросов актриса сорвалась — дала пощечину интервьюеру и ушла со съемочной площадки. Однако популярность этого проекта только выросла. Среди новых гостей интервьюера оказались Нурлан Сабуров и Артем Дзюба.
Смысл проекта заключался в том, что приходящие звезды будто бы на полном серьезе отвечали на порой абсурдные вопросы ведущего. Тем не менее некоторые гости признавались, что на съемочной площадке хватало смешных моментов, но они не вошли в финальный монтаж.
Вместе с этим молодой комик участвовал в еще одном интернет-шоу «Что у вас случилось?». Концепция проекта предполагала живое общение со зрителем из зала, который решился рассказать о какой-то своей проблеме.
А в начале 2023 года Лисевский стал гостем юмористического шоу «Что было дальше?». «ЧБД?» после годового перерыва вернулось на платформе «VK видео». Ожидаемо, первый выпуск, в котором шутили Богдан и блогер Хасбик, получил миллионы просмотров.
Личная жизнь Богдана
Несмотря на свой неуемный характер, открытость и даже эпатаж, Лисевский долго не делился с публикой подробностями личной жизни. Поклонники строили различные догадки, даже приписывали Богдану романы с коллегами по сцене.
Только в 2019 году стало известно, что Лисевский женился. Супругой артиста стала красавица по имени Екатерина Лунгу. О торжественном событии комик сообщил в своих соцсетях, там же и разместил фото со своей женой.
Комик счастлив в браке с Екатериной Лунгу. Фото: соцсети
Интересные факты о жизни юмориста
— Совместно с центром современного искусства «Эрарта» в Санкт-Петербурге Богдан сделал ряд смешных видеороликов о том, как можно и нельзя вести себя в музее. Забавные видео пришлись по вкусу публике.
— В одном из интервью парень признавался, что, если бы не участие в юмористических программах, он был бы рыбаком. Хотя Богдану нечасто удается выехать с друзьями или родными на природу, но он с удовольствием при каждом удобном случае ездит с удочками на водоемы.