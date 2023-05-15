Участие в КВН и скандальные стендап-шоу: творчество и жизнь Богдана Лисевского

Богдан Лисевский на сцене. Фото: соцсети

Молодой комик также пробует свои силы в телепроектах и собственных YouTube-шоу.

Биография юмориста

Богдан Лисевский известен российскому зрителю как участник КВН и один из самых ярких стендаперов. Искрометные шутки комика, неповторимая манера подачи материала и активное участие в проектах коллег — все это сделало молодого шоумена знаменитым. В составе команды «Плюшки» он показал множество незабываемых номеров. Кроме этого, уже несколько лет Богдан пробует свои силы в телепроектах.

Детство будущей звезды сцены

Биография будущего юмориста началась в подмосковном городе Зеленограде. Богдан родился 19 октября 1993 года. Мальчик с успехом окончил обычную школу. С самых юных лет мальчик проявлял себя активно, любил участвовать в школьных мероприятиях.

В возрасте 18 лет Богдан решил поступить в Тверской государственный университет и выучиться на психолога. Именно там парень впервые попал на сцену в составе институтской команды КВН. Тогда Лисевский понял, кем хотел бы стать в будущем.

Парню нравилось веселить публику шутками. Первые соревнования с другими командами состоялись в 2009 году. В 2012 году его коллективу удалось завоевать Кубок ректора. Лисевский пошел дальше: оказался в областной лиге и занял с коллективом второе место.

Получив долгожданный диплом, он уже не хотел работать по специальности. Родные его не очень в этом поддерживали, мама хотела, чтобы сын занимался серьезной и прибыльной профессией. Однако парень смог убедить маму и растопить ее сердце: женщина увидела, насколько Богдан горит своим делом и стала поддерживать сына.

Богдан в юности. Фото: соцсети

Первые шаги в сторону КВН

После окончания университета Богдан вместе с другом Андреем Бабичем начал собирать команду, ставшую впоследствии известной зрителям под названием «Плюшки имени Ярослава Гашека». К слову, Ярослав Гашек известен как политик, а также писатель и сатирик, часто придумывавший смешные лозунги для партии. Это и стало вдохновением для Лисевского и его друзей. Ребята хотели шутить много, необычно и иногда странно.

После победы в университетской игре команда участвовала в тверской лиге «Верхневолжье». Фортуна оказалась на стороне ребят: команда вышла в полуфинал. Это стало для участников большим достижением. Уже в 2016 году они оказались участниками Премьер-лиги КВН. Именно этот год стал поворотным для молодых людей.

Однако не все проходило гладко, были и скандалы. Урон репутации Богдана нанесла шутка про Башкирию, а точнее — про народы, живущие там. Во время игры ребятам необходимо было на вопрос другой команды придумать остроумный и смешной ответ. Так, «Плюшкам» предстояло «разрушить какой-нибудь стереотип». В ответ на это Богдан выдал: «Стакан наполовину пуст — наполовину башкир».

После этого разгорелся скандал. Жители Башкирии посчитали эту фразу оскорблением, обвинив Лисевского в национальном шовинизме. Сам Богдан позже объяснил, что это всего лишь игра слов, они не хотели никого обидеть и не вкладывали в реплику намеков на алкоголь или другой подтекст. 

Скандал довольно быстро утих. И в жизни команды вновь наступила белая полоса. Ребята вышли в Высшую лигу КВН. А в 2018 году они по неизвестным причинам сменили название на «Плюшки имени Ярослава Мудрого».

Однако не изменилось главное: стиль юмора у участников команды. Им удавалось не раз восхитить телезрителей и жюри искрометными и немного странными шутками. Хотя победить «Плюшки» не смогли, но, дойдя до полуфинала, они получили денежный приз.

Команда во время выступления. Фото: соцсети

Карьера на телевидении и первые YouTube-шоу

Очень скоро харизматичный Лисевский понял, что хочет дальше развиваться как творческая личность и участвовать в других проектах. В 2017 году парень снялся в программе «Дружко Шоу». Хотя Богдан появился не больше чем на минуту, это вызвало еще больший интерес к кавээнщику. 

В 2019 году случился новый виток в карьере комика. В феврале стало известно, что теперь Лисевский вошел в число постоянных резидентов юмористического шоу Comedy Club. Кстати, почти весь состав команды «Плюшки» перешел в программу с ним. Позже ребята признались, что прервали выступления в КВН из-за отсутствия денежной поддержки.

Богдан по условиям контракта появлялся на сцене без команды — участники «Плюшек» помогали ему писать новые шутки. Однако очень часто вместе с Лисевским на сцене оказывался кто-то из других юмористов. Одной из ярких миниатюр этого периода стал «Свободный воздух Америки», которую бывший кавээнщик блестяще отыграл в дуэте с Иваном Васеневым. 

Зрителям Лисевский запомнился также в образе разносчика пиццы в миниатюре с певицей Ольгой Серябкиной, работника стройки в номере с Демисом Карибидисом, незадачливого «ответчика» в выступлении с Мариной Кравец. Однако Лисевскому не удалось найти общий язык с руководством программы. В 2020-м стало известно, что юморист уволился из проекта.

Но парень не отчаивался. И уже в апреле стал участником «Блиц-крика» — и победил в этом выпуске. А с августа Лисевский вместе с участниками своей команды запустил новую передачу «Плюшки Шоу».

Марина Кравец и Богдан Лисевский. Фото: Comedy Club / кадр из шоу

Юморист сейчас

В июле 2022 года Богдан взял интервью у актрисы Александры Бортич в рамках своего перезапущенного шоу на YouTube «Опять не Гальцев». Из-за провокационных вопросов актриса сорвалась — дала пощечину интервьюеру и ушла со съемочной площадки. Однако популярность этого проекта только выросла. Среди новых гостей интервьюера оказались Нурлан Сабуров и Артем Дзюба.

Смысл проекта заключался в том, что приходящие звезды будто бы на полном серьезе отвечали на порой абсурдные вопросы ведущего. ﻿Тем не менее некоторые гости признавались, что на съемочной площадке хватало смешных моментов, но они не вошли в финальный монтаж. 

Вместе с этим молодой комик участвовал в еще одном интернет-шоу «Что у вас случилось?». Концепция проекта предполагала живое общение со зрителем из зала, который решился рассказать о какой-то своей проблеме.

А в начале 2023 года Лисевский стал гостем юмористического шоу «Что было дальше?». «ЧБД?» после годового перерыва вернулось на платформе «VK видео». Ожидаемо, первый выпуск, в котором шутили Богдан и блогер Хасбик, получил миллионы просмотров. ﻿

Личная жизнь Богдана﻿

Несмотря на свой неуемный характер, открытость и даже эпатаж, Лисевский долго не делился с публикой подробностями личной жизни. Поклонники строили различные догадки, даже приписывали Богдану романы с коллегами по сцене.

Только в 2019 году стало известно, что Лисевский женился. Супругой артиста стала красавица по имени Екатерина Лунгу. О торжественном событии комик сообщил в своих соцсетях, там же и разместил фото со своей женой.

Комик счастлив в браке с Екатериной Лунгу. Фото: соцсети

Интересные факты о жизни юмориста

— Совместно с центром современного искусства «Эрарта» в Санкт-Петербурге Богдан сделал ряд смешных видеороликов о том, как можно и нельзя вести себя в музее. Забавные видео пришлись по вкусу публике.

— В одном из интервью парень признавался, что, если бы не участие в юмористических программах, он был бы рыбаком. Хотя Богдану нечасто удается выехать с друзьями или родными на природу, но он с удовольствием при каждом удобном случае ездит с удочками на водоемы. 

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