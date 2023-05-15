Участие в КВН и скандальные стендап-шоу: творчество и жизнь Богдана Лисевского

Биография юмориста

Богдан Лисевский известен российскому зрителю как участник КВН и один из самых ярких стендаперов. Искрометные шутки комика, неповторимая манера подачи материала и активное участие в проектах коллег — все это сделало молодого шоумена знаменитым. В составе команды «Плюшки» он показал множество незабываемых номеров. Кроме этого, уже несколько лет Богдан пробует свои силы в телепроектах.

Детство будущей звезды сцены

Биография будущего юмориста началась в подмосковном городе Зеленограде. Богдан родился 19 октября 1993 года. Мальчик с успехом окончил обычную школу. С самых юных лет мальчик проявлял себя активно, любил участвовать в школьных мероприятиях.

В возрасте 18 лет Богдан решил поступить в Тверской государственный университет и выучиться на психолога. Именно там парень впервые попал на сцену в составе институтской команды КВН. Тогда Лисевский понял, кем хотел бы стать в будущем.

Парню нравилось веселить публику шутками. Первые соревнования с другими командами состоялись в 2009 году. В 2012 году его коллективу удалось завоевать Кубок ректора. Лисевский пошел дальше: оказался в областной лиге и занял с коллективом второе место.

Получив долгожданный диплом, он уже не хотел работать по специальности. Родные его не очень в этом поддерживали, мама хотела, чтобы сын занимался серьезной и прибыльной профессией. Однако парень смог убедить маму и растопить ее сердце: женщина увидела, насколько Богдан горит своим делом и стала поддерживать сына.