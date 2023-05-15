Виртуоз российского кинематографа: биография сценариста и режиссера Вячеслава Лисневского

Биография талантливого режиссера
Вячеслав Лисневский — известный кинооператор, режиссер, снимающий фильмы разных жанров. Он неоднократно работал над сериалами, над фэнтезийными картинами, видеоряд которых подчеркивает нереальность происходящих событий. Также Лисневский увлекается документальной хроникой, которая создает эффект присутствия. Вячеслав успешно занимается и написанием сценариев к кинолентам и сериалам.
Детские и подростковые годы будущей звезды
Вячеслав Леонидович Лисневский родился 30 января 1983 года в поселке Газ-Сале Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа. В 2000 году молодой человек окончил единственную в поселке среднюю школу и решил связать жизнь с киноискусством.
В частном Университете Натальи Нестеровой он решил выбрать факультет «Режиссура кино и телевидения». Учеба давалась Вячеславу легко, он набирался опыта у известных мастеров Аркадия Высоцкого и Елены Цыплаковой. Еще во время обучения начал снимать рекламные и музыкальные видеоролики.
Молодой режиссер на заре своей карьеры. Фото: соцсети
Начало карьеры режиссера и оператора
Биография оператора Вячеслава пришлась на время перехода от пленочных видеокамер к цифровым. Первые цифровые камеры были гораздо мобильнее, но давали слишком резкое изображение. Лисневский пытался добиться глубины и мягкости кадра. Для этого начинающему оператору пришлось учиться заново и много экспериментировать, изучать технику.
Творческие поиски Лисневского не прошли даром. Маститые режиссеры оценили порыв фантазий Вячеслава и стали приглашать оператора в новые проекты. С 2004 года, когда вышла короткометражка «День рождения лучшего друга», фильмография Вячеслава пополнилась более чем десятком работ. Однако оператор пока продолжает работать лишь с небольшими коллективами.
Сам оператор важным этапом карьеры считает работу над драмой «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее». Этот фильм он всем советует смотреть на большом экране. Ведь только таким образом можно оценить глубину кадра, масштаб съемок и творческий подход Лисневского.
В процессе съемок динамичных сцен Вячеслав освоил новые приемы работы с движущейся камерой, которые стал использовать в будущем.
Во время творческого процесса. Фото: соцсети
В 2016 году выходит в свет короткометражка «Мухаммед». В ней Лисневский выступил в роли сценариста и режиссера (в соавторстве с Марией Ивановой). Вместе с Артемом Аксененко начинающий режиссер снял мистический триллер «Затмение», вышедший на экраны в апреле 2017 года. Киноленты начали набирать популярность у российского зрителя.
Личная жизнь Вячеслава
По признанию режиссера, 2006 год стал для него особенным не только в плане карьеры. На съемочной площадке сериала «От любви до кохання» оператор познакомился с начинающей актрисой Светланой Ивановой. Роман развивался постепенно и робко. Пара три года собиралась пожениться, но плотный график обоих не оставлял времени устроить полноценный медовый месяц.
Только летом 2009 года Лисневский купил тур на Мальдивские острова и пригласил свою возлюбленную в путешествие. Там пара сыграла свадебное торжество по местному обряду. Молодые муж и жена путешествовали на арендованной яхте, знакомились с местными обычаями. Но юридического подтверждения союза во время красивой и романтичной церемонии так и не произошло.
Супруги планировали прожить долгую совместную жизнь, но в 2010 году семья распалась. В 2012 Светлана Иванова родила дочь Полину, имя отца которой долго скрывала. В сети дочь актрисы упоминается как Полина Вячеславовна Лисневская. Однако спустя время стало известно, что на самом деле отцом девочки является женатый режиссер Джаник Файзиев.
После громкого расставания с Ивановой Вячеслав предпочитает не делиться информацией о своих пассиях. Но, как известно, сейчас режиссер холост.
Яркий роман этой пары продлился всего несколько лет. Фото: соцсети
Вячеслав Лисневский сейчас
Лисневский активно пробует свои силы в режиссуре. На этот раз — в полнометражном фильме. Вместе с Дмитрием Жигаловым он написал сценарий научно-фантастического триллера «Проект Gemini», над съемками которого работает вместе с остальной командой кинокомпании Kinodanz.
Этот проект ребята планировали закончить еще в 2017 году, но работа сильно затянулась. В интернете можно найти только ролик с кадрами, отснятыми на съемочной площадке.
Известно, что режиссеру пришлось сильно постараться, чтобы создать необычные локации. События «Проекта Gemini» происходят на Земле будущего и в космосе. К примеру, инопланетные пейзажи снимались в Чарынском каньоне в Казахстане.
Для того чтобы достоверно передать космические события Вячеслав Лисневский даже ездил в Звездный городок и консультировался у космонавтов. По признанию самого режиссера, за полтора года съемок дизайн костюмов и гаджетов изменялся четыре раза. Съемки фильма с перерывами ведутся до сих пор.