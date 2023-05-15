Виртуоз российского кинематографа: биография сценариста и режиссера Вячеслава Лисневского

Биография талантливого режиссера

Вячеслав Лисневский — известный кинооператор, режиссер, снимающий фильмы разных жанров. Он неоднократно работал над сериалами, над фэнтезийными картинами, видеоряд которых подчеркивает нереальность происходящих событий. Также Лисневский увлекается документальной хроникой, которая создает эффект присутствия. Вячеслав успешно занимается и написанием сценариев к кинолентам и сериалам.

Детские и подростковые годы будущей звезды

Вячеслав Леонидович Лисневский родился 30 января 1983 года в поселке Газ-Сале Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа. В 2000 году молодой человек окончил единственную в поселке среднюю школу и решил связать жизнь с киноискусством.

В частном Университете Натальи Нестеровой он решил выбрать факультет «Режиссура кино и телевидения». Учеба давалась Вячеславу легко, он набирался опыта у известных мастеров Аркадия Высоцкого и Елены Цыплаковой. Еще во время обучения начал снимать рекламные и музыкальные видеоролики.