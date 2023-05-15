Восходящая звезда российского кинематографа: какими ролями в кино известен молодой актер Антон Рогачев

Биография молодого артиста

Симпатичный блондин из провинциального города, ставший студентом легендарной Театральной школы Олега Табакова. Все это о молодом актере Антоне Рогачеве. К своим 22-м годам парень уже успел сыграть несколько главных ролей в сериалах и фильмах. Антону пророчат успешную актерскую и театральную карьеру, ведь он уже за короткое время успел стать любимчиком у российского зрителя.

Детство и юность Антона

Белокурый артист появился на свет в городе Россоши 19 марта 2001 года. Известно, что у артиста есть старшая сестра Анна.

В детстве Антон занимался боксом и танцами, пробовал проявить таланты в цирковой студии. Однако нашел свое настоящее призвание в Россошанском драматическом театре «РАМС», основанном в 2010 году. Уже в 13 лет подросток присоединился к детско-молодежной студии при театре и успел принять участие в трех спектаклях.

В постановке «РАМС» «Немного доброты холодной серой осенью» Антон перевоплощался в короля-клоуна, в «Принцессе на горошине» — в принца, а в спектакле «Дикие» играл Карла. По словам директора театра Галины Хунгуреевой. Многие преподаватели видели в Рогачеве неиссякаемый актерский талант и обаяние.