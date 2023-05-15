Восходящая звезда российского кинематографа: какими ролями в кино известен молодой актер Антон Рогачев

Биография молодого артиста
Симпатичный блондин из провинциального города, ставший студентом легендарной Театральной школы Олега Табакова. Все это о молодом актере Антоне Рогачеве. К своим 22-м годам парень уже успел сыграть несколько главных ролей в сериалах и фильмах. Антону пророчат успешную актерскую и театральную карьеру, ведь он уже за короткое время успел стать любимчиком у российского зрителя.
Детство и юность Антона
Белокурый артист появился на свет в городе Россоши 19 марта 2001 года. Известно, что у артиста есть старшая сестра Анна.
В детстве Антон занимался боксом и танцами, пробовал проявить таланты в цирковой студии. Однако нашел свое настоящее призвание в Россошанском драматическом театре «РАМС», основанном в 2010 году. Уже в 13 лет подросток присоединился к детско-молодежной студии при театре и успел принять участие в трех спектаклях.
В постановке «РАМС» «Немного доброты холодной серой осенью» Антон перевоплощался в короля-клоуна, в «Принцессе на горошине» — в принца, а в спектакле «Дикие» играл Карла. По словам директора театра Галины Хунгуреевой. Многие преподаватели видели в Рогачеве неиссякаемый актерский талант и обаяние.
Начинающий актер любит позировать на камеру. Фото: соцсети
После девятого класса молодой человек поступил в знаменитую Театральную школу Олега Табакова. В 2017 году на пару десятков мест в учебном заведении претендовало более пяти тысяч юных россиян.
На первый отборочный тур Антон поехал в Саратов, где соревновался со 179 сверстниками. По рассказам самого актера, к тому моменту он выучил шесть стихотворений, четыре прозаических отрывка, две басни и несколько песен.
Удача улыбнулась парню: Рогачев вошел в число семи счастливчиков, отправившихся из Саратова на второй тур в Москву. Сам актер Олег Табаков присутствовал только на третьем этапе испытаний. С этого момента начался новый этап в жизни Антона.
Театральные подмостки
По признанию парня, 2021 год принес большие радостные перемены. Летом молодой человек стал дипломированным актером и влился в труппу Московского театра Олега Табакова. Сейчас юноша занят в трех спектаклях: «Моя прекрасная леди», «Катерина Ильвовна» и «Страсти по Бумбарашу».
Антон со своими коллегами по театральному цеху (нижний ряд, первый слева). Фото: соцсети
Начало кинокарьеры Рогачева
В годы учебы в Школе Табакова парень сыграл в студенческом спектакле «Жили-были» по рассказам Василия Шукшина, а также снялся в эпизодической роли в спортивно-комедийном сериале Сергея Сенцова «Дылды». В 8-серийном драмеди «Клиника счастья» начинающий артист предстал в образе портье.
В августе 2021-го на кинофестивале «Короче» состоялась премьера короткометражный киноленты «Бродяга Бро». В нем Рогачев сыграл молодого рэпера. Спустя месяц в прокат вышла спортивная драма Владимира Аленикова «Небесная команда», посвященная биографиям и трагической гибели хоккеистов ярославского «Локомотива». Антон талантливо сыграл начинающего «ледового дружинника» Артема.
Антон Рогачев в сериале «Небесная команда». Фото: кадр из сериала
Личная жизнь звезды
Молодая звезда кино и театра увлекается туризмом и фотографией. По словам самого блондина, на день рождения в 2021 году он получил в подарок от друзей пленочный фотоаппарат. После посещения Эльбруса Антон бросил курить.
Он также заверяет, что не забывает навещать родителей и утверждает, что вкус отцовского вина и маминого куриного супа любит больше московских деликатесов. В апреле 2021 года артист стал крестным отцом ребенка, которого родила сестра.
О пассиях молодого артиста ничего не известно. Антон предпочитает не распространяться на эту тему. В соцсетях Рогачева можно увидеть только фото со съемок фильмов и сериалов, кадры из путешествий и с различных тусовок.
Антон Рогачев сейчас
В мае прошлого года состоялась премьера киноальманаха «Я люблю короче». В этом проекте Рогачеву удалось поработать с такими звездами российского кинематографа, как Кирилл Кяро, Аглая Тарасова, Роза Хайруллина.
В октябре на весь интернет прогремели слухи, что Антон заменит Даню Милохина на шоу «Ледниковый период» и составит пару фигуристке Евгении Медведевой. Журналисты писали, что Рогачева заметили в съемочном павильоне проекта. Однако в итоге пришел на помощь спортсменке другой актер и победитель предыдущего сезона Федор Федотов.
В январе 2023-го состоялась телевизионная премьера сериала «Просто Михалыч». Антон сыграл одну из главных ролей.
Антон любит путешествовать и часто выбирает необычные маршруты. Фото: соцсети
Интересные факты
— Для Антона, который сыграл молодого хоккеиста в «Небесной команде», выходить на лед не в новинку. Впервые артист надел коньки в восьмилетнем возрасте. Родители часто водили сына на массовые катания местного ледового дворца в родном городе.