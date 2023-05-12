Чуть не выскочила замуж в 16, увела чужого мужа из семьи: как сейчас живет звезда театра и кино Мария Аронова

Звезда театра и кино Мария Аронова сделала блестящую карьеру на эпизодических ролях. В ее фильмографии есть и главные роли, и они также сыграны актрисой блестяще. О том, как сложился ее творческий путь и с какими перипетиями ей пришлось столкнуться на личном фронте, наш материал.

Детство

Мария Валерьевна Аронова – уроженка Долгопрудного Московской области. Мария появилась на свет 11 марта 1972 года в семье инженера и библиотекаря. У актрисы есть старший брат Александр, и оба с детства росли творческими детьми. В итоге Мария решила стать актрисой, а ее брат художником – он окончил Московское художественное училище и стал художником-реставратором живописи.