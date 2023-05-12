Чуть не выскочила замуж в 16, увела чужого мужа из семьи: как сейчас живет звезда театра и кино Мария Аронова

Звезда театра и кино Мария Аронова сделала блестящую карьеру на эпизодических ролях. В ее фильмографии есть и главные роли, и они также сыграны актрисой блестяще. О том, как сложился ее творческий путь и с какими перипетиями ей пришлось столкнуться на личном фронте, наш материал.
Детство
Мария Валерьевна Аронова – уроженка Долгопрудного Московской области. Мария появилась на свет 11 марта 1972 года в семье инженера и библиотекаря. У актрисы есть старший брат Александр, и оба с детства росли творческими детьми. В итоге Мария решила стать актрисой, а ее брат художником – он окончил Московское художественное училище и стал художником-реставратором живописи.
Маленькая Мария Аронова с мамой и старшим братом. Фото: соцсети
Мария едва окончила школу, как оказалась в народном театре Долгопрудного «Вперед». Здесь она усвоила азы театрального искусства и обрела в лице руководителя Ирины Тихоновой театральную «крестную». Оттуда в 1990 году отправилась в Москву, чтобы стать студенткой театрального вуза.
Сцена
Аронова прошла по конкурсу в Щукинское училище на курс Владимира Иванова. Она училась вместе с Нонной Гришаевой и уже в студенчестве выходила на сцену театра им. Е. Вахтангова– на втором курсе сыграла Белотелову в «Женитьбе Бальзаминова». А за роль Екатерины II в пьесе «Царская охота» получила Государственную премию им. К. С. Станиславского в 1994 году.
Мария Аронова в пьесе «Безумный день, или Женитьба Фигаро». Фото: Global Look Press
Еще один успех на сцене Ароновой принесла роль в спектакле «За двумя зайцами» в 1998 году – актрису наградили престижной наградой «Хрустальная Турандот».
За карьеру актрисы сыграла в двух десятках постановок, среди которых «Дядюшкин сон», «Трехгрошовая опера», «Маленькие комедии», «Мадемуазель Нитуш» и другие. Также Аронова регулярно выходит на сцену в антрепризных спектаклях.
Кино
Вместе с театральной Аронова построила успешную кинокарьеру. Актриса стала сниматься с 1995 года, дебютировав во второстепенной роли в фильме «Летние люди». Следующими стали картина «Московские каникулы», сериалы «Клубничка», «Остановка по требованию».
Мария Аронова в фильме «Летние люди». Кадр из фильма
В нулевые Аронова снималась активнее. «Формула счастья», Next, «Московские окна», «Бригада», «Ледниковый период» и другие. В 2007 году был фильм «Артистка», и тоже эпизодическая роль – Мария блестяще сыграла соседку героини, за что ее наградили премиями «Ника» и «Золотой орел».
Актриса давно получила признание как мастер эпизодов, ее персонажи появляются запоминаются настолько, что зрители потом их сильно любят и долго помнят.
Мария Аронова в фильме «Артистка». Кадр из фильма
Так случилось, к примеру, и с продавщицей Эвелиной из сериала «Солдаты» в 2007 году – Аронова ярко показала характер своей героини. Запомнилась поклонникам и ее роль водителя автобуса в «Тарифе «Новогодний» в 2008-м.
В 2011 году Аронова исполнила роль дочки Брежнева Галины в сериале «Охотники за бриллиантами», сыграла маму Смирнова в культовом ситкоме «Восьмидесятые» и «Деффчонках», а в 2015 году поразила зрителей своей глубокой драматической игрой в фильме «Батальонъ», в котором сыграла поручика Марию Бочкареву, одну из первых в истории страны женщин-офицеров. За нее актрисе вручили награду на кинофестивале стран БРИКС в Йоханнесбурге за лучшую женскую роль.
Мария Аронова в фильме «Батальонъ». Кадр из фильма
За эти годы Аронова была удостоена званий народной артистки РФ (2012) и народной артистки Республики Северная Осетия – Алания.
Одна из главных ролей досталась Ароновой в фильме «Лед» в 2018 году – она сыграла тренера фигуристов Ирину Шаталину. К этому персонажу актриса вернулась вновь через 2 года – в продолжении «Лед 2». А в 2022 году получила своего второго золотого орла в номинации «Лучшая женская роль» за работу в фильме «Пара из будущего».
Мария Аронова с наградой. Фото: соцсети
Телевидение
Аронова была ведущей передач «Рядом с тобой» в 2002 году и «Кулинарная семейка». Также актриса с 2005 по 2010 год вела церемонию вручения премии «Хрустальная Турандот» в паре со знаменитыми артистами.
Мария Аронова в программе «Доктора против интернета». Кадр из передачи
Увела чужого мужа
Сегодня актриса счастлива в браке с Евгением Фоминым. Они познакомились в театре, где он заведовал транспортным цехом, долго жили как гражданские муж и жена, но в 2018 году зарегистрировали брак.
Мария Аронова с мужем Евгением Фоминым. Фото: соцсети
До тихой гавани в личной жизни Ароновой бушевали страсти. Впервые она влюбилась в 14 лет, причем в мужчину вдвое старше, это был аспирант из Узбекистана. Они планировали свадьбу, когда Маше исполнится 16, родители одобрили союз. Но повзрослев, девушка изменила решение и рассталась с женихом.
Второй любовью Ароновой стал ровесник, студент ГИТИСа Владислав Гандрабура. Отношения развились столь стремительно, что Мария даже не сразу поняла, что беременна. И сильно испугалась, так как сама еще была очень молода. Однако влюбленные твердо решили, что станут родителями, и в 1991 году на свет появился сын Владислав.
Мария Аронова с сыном Владиславом. Фото: соцсети
Брак был непрочным, муж оказался совсем ненадежной опорой, часто пропадал из дома. Мама Маши уволилась с работы, чтобы помогать с внуком, пока дочка училась – в академический отпуск она не пошла.
Через два года Аронова снова забеременела, но приняла решение сделать аборт. Потому что муж стал поднимать на нее руку, и они развелись. Затем был год сожительства с неким Алексеем, программистом по профессии, но это было не по любви, а из-за отчаяния – после смерти мамы Аронова искала, кем заполнить пустоту.
Валерий Афанасьев. Фото: Global Look Press
А потом Мария разбила чужую семью. У нее случился роман с коллегой по театру Валерием Афанасьевым. Он бросил жену и двоих детей, перебрался к Ароновой, но через пару месяцев понял, что ошибся. И вернулся обратно к жене. За ту связь с женатым актрисе стыдно до сих пор, ведь жену Афанасьева она прекрасно знала лично.
Затем Аронова встретила Фомина. Роман быстро перерос в гражданский брак, и в 2004 году она родила ему дочку Серафиму.
Серафима, дочь Марии Ароновой. Фото: соцсети
Карьера сегодня
Аронова продолжает сегодня играть в театре и сниматься в кино. Актриса ростом 165 см и весом 63 кг появилась в комедии «Праздники» в роли тещи, и ее героиня быстро завоевала симпатию зрителей.