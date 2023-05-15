Почему звезда «Гардемаринов» покинул сериал и не любит вспоминать о съемках: романы и конфликты Владимира Шевелькова

Родившийся в Ленинграде, Володя с детства любил спорт – играл в футбол, занимался легкой атлетикой и думал связать свою жизнь со спортом. Но он поступил в политехнический институт, чтобы стать, как отец, инженером. Впрочем, учеба долго не продлилась: артистичный юноша с легкостью прошел пробы на роль в фильме «В моей смерти прошу винить Клаву К.» и в одночасье стал звездой.

Институт он бросил. Тем более, что за первым фильмом последовал второй – «Приключения принца Флоризеля». Сниматься в кино было гораздо интереснее, чем учить скучные формулы. Парень даже слегка «зазвездился» - принялся поглядывать на всех свысока и вести себя на съемочной площадке вызывающе. Правда, ему быстро объяснили: одна-две удачные роли ничего не значат, они могут остаться единственными. И Владимир «спустился на землю».

Он поступил во ВГИК, поняв, что одного везения мало – нужно получить образование. За время учебы он снялся в 15 картинах. И продолжал порой изображать из себя звезду: конфликтовал с педагогами, плохо учился, порой находился в двух шагах от отчисления. Но ему все прощали – за талант.

«Гардемарины, вперед!» - напряженная атмосфера

