Почему звезда «Гардемаринов» покинул сериал и не любит вспоминать о съемках: романы и конфликты Владимира Шевелькова

Владимир Шевельков снялся в десятках фильмов, но его визитной карточкой стала роль Никиты Оленева в приключенческом сериала Светланы Дружининой «Гардемарины, вперед!» Эта работа прославила его – но оставила не самые приятные воспоминания у актера.
Зазвездился с первого фильма
Владимир Шевельков в фильме "В моей смерти прошу винить Клаву К". Фото: кадр из фильма
Родившийся в Ленинграде, Володя с детства любил спорт – играл в футбол, занимался легкой атлетикой и думал связать свою жизнь со спортом. Но он поступил в политехнический институт, чтобы стать, как отец, инженером. Впрочем, учеба долго не продлилась: артистичный юноша с легкостью прошел пробы на роль в фильме «В моей смерти прошу винить Клаву К.» и в одночасье стал звездой.
Институт он бросил. Тем более, что за первым фильмом последовал второй – «Приключения принца Флоризеля». Сниматься в кино было гораздо интереснее, чем учить скучные формулы. Парень даже слегка «зазвездился» - принялся поглядывать на всех свысока и вести себя на съемочной площадке вызывающе. Правда, ему быстро объяснили: одна-две удачные роли ничего не значат, они могут остаться единственными. И Владимир «спустился на землю».
Он поступил во ВГИК, поняв, что одного везения мало – нужно получить образование. За время учебы он снялся в 15 картинах. И продолжал порой изображать из себя звезду: конфликтовал с педагогами, плохо учился, порой находился в двух шагах от отчисления. Но ему все прощали – за талант.
«Гардемарины, вперед!» - напряженная атмосфера
Владимир Шевельков в фильме "Гардемарины, вперед!". Фото: кадр из фильма
Остросюжетный приключенческий фильм об отважных парнях-гардемаринах, в котором Шевельков снялся вместе с Дмитрием Харатьяном и Сергеем Жигуновым, сделал всех троих звездами. Через некоторое время вышло продолжение. Но Шевелькова в нем уже не было.
Зрители заволновались: что произошло? Почему вместо него снялся Михаил Мамаев? Может быть, рассорился с коллегами? Позднее актер рассказывал, что как раз с Харатьяном, Жигуновым, Ольгой Машной, Татьяной Лютаевой, Михаилом Боярским у него сложились отличные отношения. Сложность заключалась в другом…
В роли Оленева режиссер Светлана Дружинина видела только своего сына – Анатолия Мукасея. Но поговаривали, что юноше не хватило для работы дисциплинированности. Взять Шевелькова подсказал режиссеру Харатьян – он хорошо знал Владимира. Шевелькова начали снимать, но ему приходилось работать в напряженной обстановке.
«Я ощущал себя чужаком, по ошибке занявшим не свое место. Хотя меня утвердили, негативно-уничижительное отношение ко мне и режиссера, и других членов группы даже не скрывалось и проявлялось в каждой мелочи. Дескать, радуйся, что взяли, будь благодарен и знай свое место. Это ударяло по самолюбию, дергало.
Я нервничал, переживал, психика не выдерживала напряжения. Не справляясь с собой, я начал огрызаться, дерзить, стал прогуливать съемки, выдумывал какие-то болезни. Не мог я нормально существовать в атмосфере такого отчуждения», - делился своими чувствами актер в программе «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым.
«Сердца трех» - снова с Жигуновым
Владимир Шевельков в фильме "Сердца трех". Фото: кадр из фильма
Вот так и получилось, что, едва дождавшись окончания съемок первых «Гардемаринов», Шевельков больше не захотел в этом участвовать. И все же фильм сделал свое дело: популярность Владимира взлетела до небес, его буквально заваливали предложениями сниматься. Так появились «Сердца трех» - не менее успешные. А вскоре знаменитый актер исчез с экранов. Поклонники недоумевали. Ходили слухи о том, что он злоупотребляет алкоголем, у него депрессия, он рассорился со всеми режиссерами…
Сам себе режиссер
На самом деле Шевельков банально устал. От обрушившейся на него славы, от работы «на износ». Ему давно хотелось попробовать снимать самому. И он начал снимать – клипы и рекламные ролики. Потом сделал в качестве режиссера несколько серий «Убойного отдела», потом – пару-тройку мелодрам…
Получив необходимый опыт, Шевельков взялся за сериалы: «Станица», «На край света», «Женские мечты о дальних странах». Многие зрители были удивлены, узнав о такой трансформации, но работы «гардемарина» получались все успешнее и успешнее: например, Шевельков снял один из сезонов «Тайн следствия». Словом, он не исчез, а просто сменил профессию.
Единственная и любимая
Конечно, всех очень интересовала личная жизнь красавца артиста. С юности вокруг него толпились хороводы девушек – особенно после того, как он снялся в своем первом фильме. Владимир скоро перестал считать романы, которые мгновенно начинались и так же быстро заканчивались. Спустя какое-то время ему все это надоело. Захотелось постоянства, надежности, стабильности. Чтобы рядом была единственная и любимая.
Как раз в этот момент его познакомили с манекенщицей Ириной, которая училась на филфаке. Разогнавшись к красивой девушке, Шевельков вынужден был притормозить: она оказалась гордой и неприступной. Но ему уже свет был не мил без Иры. Она была не только красивой, но и умной, интересной, с характером. Целых три года парню пришлось добиваться взаимности. Но у него получилось. В 1992 году влюбленные сыграли свадьбу. Ему тогда был 31 год, Ирине – 22.
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У них родились сын Андрей и дочь Александра. Они уже взрослые. Андрей стал юристом, Александра поступила во ВГИК и написала книгу. А для бывшего гардемарина Шевелькова романы и увлечения остались где-то далеко позади: он стал серьезным и ответственным главой семейства.