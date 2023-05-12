Игорь Верник — его жены, романы и ошибки молодости: о чем не любит говорить любимец женщин с ослепительной улыбкой

Игорь Верник снялся в более чем 100 фильмах и сериалах, он один из самых популярных в России ведущих, его улыбка не дает покоя женщинам… За ним закрепилась слава донжуана и сердцееда… А он всегда мечтал о крепкой семье — как у родителей.
Музыкант, певец, артист — таланты юного Игоря
Игорь Верник в детстве с мамой. Фото: соцсети
Игорь Верник родился в Москве 11 октября 1963 года, буквально на 15 минут раньше своего брата-близнеца Вадима. С момента появления на свет Игоря окружали творческие люди: отец — народный артист РФ Эмиль Верник, мама — музыкант, педагог музыкальной школы Анна Верник.
Впоследствии и сам Игорь, и Вадим стали артистами. Игорь Эмильевич не озвучивал свою национальность, но некоторые считают, что он из еврейской семьи, потому что родной город Эмиля Верника — Одесса.
Игорь Верник с братом Вадимом. Фото: соцсети
Все детство Игорь охотно занимался в музыкальной школе, вскоре он уже превосходно играл на фортепиано. А еще пел — у него оказался сильный красивый голос. Но мечтал он стать не музыкантом или певцов — его привлекала театральная сцена.
Приемные комиссии сразу трех театральных вузов сочли его достойным учиться в них. Верник отдал предпочтение Школе-студии МХАТ. Его талант не вызывал сомнений — еще не окончив вуз, он стал актером Московского театра имени Чехова.
Театральный актер и популярный ведущий
Театральная биография Верника — это множество спектаклей, в которых он играл и продолжает играть. Одновременно артист занят в нескольких постановках, среди которых такие знаменитые, как «Король Лир», «Яма», «Тартюф». При этом он успевает вести популярные передачи на ТВ и радио. Вдвоем с братом Вадимом, он — ведущий передачи «Театральная среда братьев Верников» на «Радио России». Зрители знают его как одного из членов жюри КВН.
Свою работу в качестве ведущего Игорь когда-то начал с телепередачи «Проще простого» на ТВЦ, затем Игорь и Вадим появились на канале «Культура» — с программой «2 Верник 2»: они приглашали в студию известных личностей и беседовали с ними. И этот опыт оказался удачным: передача была номинирована на премию ТЭФИ-2018.
После ряда программ — «Доброе утро», «Рек-тайм», «Седьмое чувство» — Игорь стал ведущим шоу «Слава Богу, ты пришел!», за ним последовали «Хочу к Меладзе», «Субботний вечер», «Один в один», «Две звезды. Отцы и дети»… Сегодня Игорь Верник — один из самых популярных в России ведущих, у него множество поклонников.
Роли в кино
Игорь Верник в фильме «Мастер и Маргарита». Фото: кадр из фильма
Но работой ведущего Игорь Верник не ограничился. Он снялся в 100 с лишним фильмах и сериалах, причем не только в больших ролях, но и в эпизодах. Его ослепительная улыбка, артистичность и мощная харизма стали залогом успеха Верника-актера.
В фильме Юрия Кары «Мастер и Маргарита» он сыграл Иуду, в популярном сериале «На углу, у Патриарших…» появился в роли главаря банды, играл в «Мужской интуиции» и «Женской дружбе», а среди последних по времени проектов с его участием — «Физрук», «Кухня», «Содержанки», «Жуки», «Псих».
«Игра на выживание» и необычный персонаж
Игорь Верник в сериале «Игра на выживание – 2». Фото: кадр из сериала
Но, пожалуй, одна из самых ярких киноработ Верника — роль самого себя, то есть ведущего Верника, в нашумевшем сериале Карена Оганесяна «Игра на выживание».
«Карен Оганесян предложил историю, которая только начинается с приключенческого шоу, а через несколько мгновений все меняется, и герои оказываются в каких-то диких, неуправляемых, на грани жизни и смерти обстоятельствах. И мой персонаж, который приехал на шоу как на очередную понятную и знакомую ему во всем работу, попадает в страшную воронку», — рассказывал актер о своем персонаже.
Миллионы за корпоратив
Игорь Верник в сериале «Кухня». Фото: кадр из сериала
Чтобы увидеть Игоря Верника на частном мероприятии в качестве ведущего, приглашающим придется заплатить на менее одного миллиона рублей, а по некоторым данным — за последние годы эта цифра увеличилась, достигнув 15 тысяч евро.
Но даже при таких высоких расценках его график плотно заполнен — желающим нужно договариваться за несколько месяцев до назначенной даты. Добавьте сюда гонорары звезды за работу ведущим на телевидении и съемки в кино, а также зарплату театрального актера.
Первой жене приходилось делать аборты
Игорь Верник в сериале «Содержанки – 2». Фото: кадр из сериала
Обаятельный, стройный и подтянутый артист (при росте 185 см он весит 80 кг), да еще и поющий, и играющий на музыкальных инструментах, с юности был центром притяжения для девушек. Он женился довольно рано — в 22 года.
Его избранницей стала девушка по имени Маргарита — она окончила институт иностранных языков. Игорю очень хотелось, чтобы его семья была такой же любящей и крепкой, как у его родителей. Но он не хотел торопиться с детьми, был с головой погружен в карьеру.
«Рита сделала несколько абортов. Я ее просил. Сейчас очень жалею, что у нас не родился ребенок», — признавался актер в эфире программы «Судьба человека».
Через шесть лет супруги расстались. Довольно долго Верник вел одинокую жизнь.
Вторая жена и сын Гриша
Игорь Верник с бывшей женой Марией и сыном Гришей. Фото: соцсети
А в 1998 году его жизнь сделала поворот: он познакомился в магазине с привлекательной девушкой по имени Мария. Роман развивался стремительно. Уже через год Мария родила сына, его назвали Гришей. Но вскоре отношения стали портиться: Верник почти не появлялся дома, пропадая на работе.
Хуже того, до жены доходили слухи о его неверности. И спустя 10 лет после свадьбы они разошлись. Сын Гриша остался с отцом. Мария перебралась в США с новым мужем, родила дочь, а с Игорем у них сохранились дружеские отношения. Григорию сейчас 24 года, он стал актером Театра на Бронной, окончив, как и отец, Школу-студию МХАТ.
Романы и слухи
Игорь Верник и Аглая Тарасова. Фото: соцсети
Оставшись холостяком во второй раз, Игорь продолжал много работать. Поговаривали о его многочисленных романах — с Лерой Кудрявцевой, Татьяной Друбич, Кети Топурия… Будучи ведущим шоу «Хочу V ВИА Гру», Верник явно отдавал предпочтение одной из участниц — Маше Гончарук, что стало причиной новых слухов. Однако никаких подтверждений этому не появилось.
А вот фотомодель Дарья Стырова чуть не стала его женой, Верник сам называл дату их предстоящей свадьбы, но... не срослось. Вскоре рядом с ним стала появляться другая юная модель — Дарья Розова. За ней последовала молодая актриса Евгения Храповицкая. Они повсюду выходили вместе, Евгения даже ездила на отдых вместе с Игорем и его сыном Гришей. Но и эти отношения закончились.
В 2018 году Верник вел церемонию открытия Московского кинофестиваля, его соведущей была актриса Аглая Тарасова, и по всему было видно, что их связывают не только рабочие отношения: уж очень нежными взглядами они обменивались, а потом их видели и на других мероприятиях.
Третья жена — на 16 лет моложе
Игорь Верник и Наталия Шнейдерова. Фото: соцсети
Но все слухи прекратились осенью 2022-го, когда стало известно: знаменитый сердцеед женился в третий раз — на продюсере сериалов Наталии Шнейдеровой, которая на 16 лет моложе Игоря Эмильевича.
Правда, информация была не вполне точно: на самом деле регистрация брака произошла только весной 2023-го — но в остальном все было верно. Поклонники актера, ошеломленные неожиданным известием, заполнили его страничку в соцсетях пожеланиями семейного счастья.
Новые проекты
Игорь Верник с сыном Григорием. Фото: соцсети
Игорь Верник продолжает активно сниматься. Он появился в семейной комедии «Грозный папа», в проекте «Сказки Пушкина. Для взрослых» и снова принял участие в экранизации самого известного романа Михаила Булгакова — теперь картина называется «Воланд», ее снимает режиссер Михаил Локшин, а Верник исполняет в ней роль конферансье Жоржа Бенгальского.
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Кроме того, народный артист РФ по-прежнему играет на сцене МХТ имени Чехова и ведет передачи. Похоже, у этого человека хватает сил на все. По-видимому, причиной тому огромная любовь к профессии.