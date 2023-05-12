Игорь Верник — его жены, романы и ошибки молодости: о чем не любит говорить любимец женщин с ослепительной улыбкой

Все детство Игорь охотно занимался в музыкальной школе, вскоре он уже превосходно играл на фортепиано. А еще пел — у него оказался сильный красивый голос. Но мечтал он стать не музыкантом или певцов — его привлекала театральная сцена.

Приемные комиссии сразу трех театральных вузов сочли его достойным учиться в них. Верник отдал предпочтение Школе-студии МХАТ. Его талант не вызывал сомнений — еще не окончив вуз, он стал актером Московского театра имени Чехова.

Театральный актер и популярный ведущий

Театральная биография Верника — это множество спектаклей, в которых он играл и продолжает играть. Одновременно артист занят в нескольких постановках, среди которых такие знаменитые, как «Король Лир», «Яма», «Тартюф». При этом он успевает вести популярные передачи на ТВ и радио. Вдвоем с братом Вадимом, он — ведущий передачи «Театральная среда братьев Верников» на «Радио России». Зрители знают его как одного из членов жюри КВН.

Свою работу в качестве ведущего Игорь когда-то начал с телепередачи «Проще простого» на ТВЦ, затем Игорь и Вадим появились на канале «Культура» — с программой «2 Верник 2»: они приглашали в студию известных личностей и беседовали с ними. И этот опыт оказался удачным: передача была номинирована на премию ТЭФИ-2018.

После ряда программ — «Доброе утро», «Рек-тайм», «Седьмое чувство» — Игорь стал ведущим шоу «Слава Богу, ты пришел!», за ним последовали «Хочу к Меладзе», «Субботний вечер», «Один в один», «Две звезды. Отцы и дети»… Сегодня Игорь Верник — один из самых популярных в России ведущих, у него множество поклонников.

Роли в кино

