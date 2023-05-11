Роман с МакSим и вымоленные дети: как сегодня живет звезда «Боя с тенью» и «Молодежки» Денис Никифоров

Актер Денис Никифоров — коренной москвич. Он появился на свет 2 августа 1977 года в семье водителя, мама была экономистом. Несколько подростковых лет он прожил в Будапеште, куда были командированы родители, а по возвращении на родину стал активно выступать на сцене — его актерский талант проявился достаточно рано.

Никифоров решил стать артистом, вовремя на глаза маме попалось и объявление о наборе школьников на подготовительные курсы в Школу-студию МХАТ. Так Денис оказался студентом театрального.

Театр

Играть на сцене Московского театра-студии Олега Табакова Никифоров начал с 1995 года, еще во время учебы. Получив в 1998 году диплом, был принят в труппу. За роль в спектакле «Псих» Денис удостоился премии «Московские дебюты» в номинации «Лучшая роль второго плана». В 2001 году за пьесу «Не все коту масленица» стал лауреатом премии «Московский комсомолец» за лучшую комедийную роль.