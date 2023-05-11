Роман с МакSим и вымоленные дети: как сегодня живет звезда «Боя с тенью» и «Молодежки» Денис Никифоров

Актер Денис Никифоров — коренной москвич. Он появился на свет 2 августа 1977 года в семье водителя, мама была экономистом. Несколько подростковых лет он прожил в Будапеште, куда были командированы родители, а по возвращении на родину стал активно выступать на сцене — его актерский талант проявился достаточно рано.
Никифоров решил стать артистом, вовремя на глаза маме попалось и объявление о наборе школьников на подготовительные курсы в Школу-студию МХАТ. Так Денис оказался студентом театрального.
Театр
Играть на сцене Московского театра-студии Олега Табакова Никифоров начал с 1995 года, еще во время учебы. Получив в 1998 году диплом, был принят в труппу. За роль в спектакле «Псих» Денис удостоился премии «Московские дебюты» в номинации «Лучшая роль второго плана». В 2001 году за пьесу «Не все коту масленица» стал лауреатом премии «Московский комсомолец» за лучшую комедийную роль.
Денис Никифоров в пьесе «Ловелас». Фото: Global Look Press
Полюбились публике также спектакли «Звездный час по местному времени», «Старый квартал», «Страсти по Бумбарашу», «Еще Ван Гог…», «Опасные связи», «Болеро», «Бег», «Идиот» с участием Никифорова.
Кино
Если театральная карьера Никифорова развивалась стремительно, то в кино актер долгие годы оставался неизвестен. Дебютным для него стал фильм «Грешная любовь» в 1997 году, где он исполнил одну из главных ролей. Но славы она не принесла, впрочем, как и последующие несколько проектов — это были небольшие эпизоды в «Каменской-2», «Марше Турецкого – 3», сериале «Граница. Таежный роман».
Денис Никифоров в фильме «Грешная любовь». Кадр из фильма
В 2005 году Никифоров получает предложение сыграть слепого боксера в фильме «Бой с тенью», и его решение стало судьбоносным. Он даже пожертвовал привычным весом и ради образа набрал килограммы, при росте 178 см достигнув 75 кг.
После выхода картины на экраны актер становится знаменит, к нему проявляют повышенный интерес многие режиссеры. Поэтому долго ждать новых фильмов с Никифоровым поклонникам не пришлось.
Денис Никифоров в фильме «Бой с тенью». Кадр из фильма
В сериале «Есенин» в 2005 году Никифоров примерил образ поэта-имажиниста, в следующем году появился в сериалах «Иное», «Последний бронепоезд». Тепло были встречены картины «Танкер Танго», «Отдамся в хорошие руки», «Любовь под прикрытием». А продолжения боевика про слепого боксера фанаты ждали с нескрываемым нетерпением, и в 2007 году увидели «Бой с тенью – 2. Реванш».
Денис Никифоров в сериале «Молодежка». Кадр из сериала
В 2011 году Никифоров появился в третьей части сделавшего его знаменитым боевика — «Бой с тенью 3D: Последний раунд». Следующей успешной для актера стала «Молодежка» — сериал про юных хоккеистов и их тренера. Никифоров исполнил роль Сергея Петровича Макеева, тренера команды, и сериал с огромным успехом шел на СТС с 2013 по 2019 год.
К роли боксера Никифоров вернулся вновь, но уже в драме «Спарта» в 2016 году. В отличие от «Боя с тенью», отзывы зрителей лента получила довольно смешанные. После нее вышли картины «Операция «Мухаббат», «Вторая попытка», «Многоэтажка».
«Фактор страха» и клип МакSим
В 2006 году Никифоров снялся в клипе певицы МакSим на песню «Отпускаю». Он исполнил роль бойфренда артистки, но роман с экрана перекочевал в жизнь звезд.
Денис Никифоров в клипе МакSим. Кадр из клипа «Отпускаю»
Роман с МакSим и вымоленные дети
В 2006 году Никифоров познакомился с певицей МакSим на съемках ее клипа. Искрилось не только в видео, но и в жизни — после сотрудничества звезды стали встречаться.
Год отношений закончился ссорой, они не сошлись характерами. Оба претендовали на лидерство в паре и отличались вспыльчивостью, поэтому решили расстаться. Исполнительница позднее признавалась, что Никифоров входит в число любимых мужчин, и посвятила ему песню «Научусь летать».
Денис Никифоров и певица МакSим. Кадр из клипа «Отпускаю»
Сегодня Денис Никифоров счастливо женат, несмотря на все слухи и романы, которые ему приписывают. Свою жену Ирину Темрезову он встретил в 2008 году, она работала фотомоделью. Спустя пять месяцев знакомства влюбленные поняли, что уже не могут друг без друга, и сыграли свадьбу.
Денис Никифоров и его жена Ирина. Фото: Global Look Press
В 2013 году в семье случилось прибавление: аист принес двойню, сына и дочку. Счастливые родители назвали детей Александром и Вероникой. Они долго ждали детей и, по признанию артиста в программе «Судьба человека», вымаливали их даже у Стены плача и в буддийском храме.
Денис Никифоров с женой и детьми. Кадр из программы «Судьба человека»
В 2015 году Никифорову приписывали роман с актрисой Анной Озар и даже называли его отцом ее ребенка. Причем сплетни продолжались до тех пор, пока девушка не вышла замуж за своего жениха Александра Устюгова.
Карьера сегодня
Денис Никифоров продолжает играть в театре, а также принимать предложения кинорежиссеров. Весной 2023 года на НТВ вышел детективный сериал «Бим» про оперативного сотрудника и его верного четырехлапого помощника. Также актер задействован в съемках криминальной драмы «Иммигрант», премьера которой назначена на 2023 год.
Денис Никифоров на съемках сериала «Бим». Фото: соцсети