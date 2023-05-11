И блогер, и повар, и певец: как Самвел Адамян пришел к популярности

Самвел Адамян явно где-то нашел волшебную палочку. За что ни возьмется этот блогер, все приводит к успеху. Из украинского повара-любителя парень превратился в кулинарного эксперта и свое внезапное увлечение пением тоже сумел довести до большой сцены. В чем же секрет его успеха?
Самвел Адамян родился в 1981 году в Мелитополе. Его отец–армянин был достаточно суров, но в какой-то момент ушел из семьи и уехал. Будущий известный блогер рос в компании с братом Эдуардом и сестрой Ириной. У матери далеко не всегда была возможность приглядывать за детьми. Но она поощряла увлечение юного сына готовкой и приносила ему кулинарные книги.
А паренек увлекся не на шутку. Однажды приготовил самодельные конфеты из сахара, воды и красителей, соседская детвора была в восторге. А потом были запеченный гусь и целая груда блинов. Причем мальчик не всегда следовал рецептам, больше экспериментировал. Как-то раз он решил впечатлить свою девушку и приготовил ей мидии. Но смелый эксперимент вышел юному повару боком – возлюбленную стошнило.
Самвел Адамян в детстве. Фото: соцсети
Из кухни на сцену
В 15 лет Самвел уже жил один, а в 16 отправился покорять Москву. Первый блин вышел комом – российская столица встретила новичка не ласково, пришлось работать грузчиком и ночевать на вокзалах. Потом парень поехал в Башкирию, чтобы познакомиться с новой семьей отца. Но там его тоже ждало разочарование – юношу просто выгнали из дома.
Странно, что при своей любви к готовке Адамян не пошел серьезно учиться кулинарии. Он вдруг решил стать актером и поступил в Уфимский институт искусств. Будучи студентом, подрабатывал отделкой жилья, в ЖЭКе, в столовой, на фабрике специй и даже в психиатрической больнице.
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Однажды трудясь на покраске мусорных баков, Самвел нашел выброшенные кем-то пластинки с вокалом Федора Шаляпина и Леонида Утесова. Молодой человек стал слушать их дома и подпевать, обретя интерес к пению. А когда узнал о наборе учеников на курс «Актер музыкального театра» Людмилы Зыкиной, снова рванул в Москву. Ведь там обещали бесплатную учебу.
И снова столица была к парню неблагосклонна. Сначала Адамян поступил и начал перенимать вокальную науку у Людмилы Георгиевны, но не прошло и года, как этот курс закрылся. Пришлось вернуться в Уфу, но молодой артист не забросил свое новое увлечение – нашел себе грамотного педагога по вокалу и продолжил заниматься.
Затем вернулся на Украину, пошел учиться в Харьковское музыкальное училище имени Лятошинского и национальный университет искусств, пытался совмещать оба учебных заведения.
Самвел Адамян в сценическом образе. Фото: соцсети
И его старания окупились. Молодого тенора с разносторонним образованием взяли без всяких прослушиваний в Днепропетровский академический театр оперы и балета, где он хватал одну лакомую партию за другой. Сольно пел в спектаклях «Карлик нос», «Золушка», «Снежная королева».
Со сцены на ТВ
А что же с готовкой? О ней Адамян тоже не забыл – создал канал на YouTube и начал делиться там своими рецептами, приправленными молодецким юмором. Однажды подруга посоветовала ему испытать свои силы на украинском телепроекте «Мастер Шеф», который вел итальянский ресторатор Эктор Хименес Браво.
Богатый опыт Самвела снова помог ему – он прошел в передачу без всяких кастингов и развернулся там на полную катушку со своими юмором и артистизмом. Хоть молодой кулинар и занял в итоге третье место, но зрители обожали его. После шоу мужчине посыпались предложения стать ведущим собственной программы.
Так на канале СТБ вышли передачи «Все будет добре», «Все будет смачно» и «Моя правда» с новой звездой телекулинарии.
Причем театральную карьеру Адамян и не думал забрасывать. Его успешный блог вырос за пределы кухни и стал рассказывать о закулисной и семейной жизни, концертах и путешествиях. Всем стало интересно, как живет харизматичный повар, певец и телеведущий. Вдобавок Самвел сделал звездой Интернета своего кота Томаса.
В мае 2023 года количество подписчиков поющего блогера исчисляется 528 тысячами.
Самвел Адамян с Томасом. Фото: соцсети
Личная жизнь и трагедия
Поклонники артиста пристально интересуются его личной жизнью, но не видят рядом с ним возлюбленную. По его признанию, в студенческие годы блогер жил с девушкой, но расстался из-за отсутствия теплоты. Мужчине уже 41 год, но он так и не женился.
Самвел Адамян с мамой. Фото: соцсети
Возможно, потому, что львиную долю его внимания отнимает мама. Еще в 2017 году женщине поставили страшный диагноз – рак кишечника. Адамян потратил огромные деньги, чтобы не дать болезни забрать дорогого ему человека.
Мать звезды перенесла три операции, но онкологическое заболевание побороть не так-то просто. Впереди еще долгий путь борьбы, и сейчас блогер активно показывает родительницу в своих видео.