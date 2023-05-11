И блогер, и повар, и певец: как Самвел Адамян пришел к популярности

Самвел Адамян явно где-то нашел волшебную палочку. За что ни возьмется этот блогер, все приводит к успеху. Из украинского повара-любителя парень превратился в кулинарного эксперта и свое внезапное увлечение пением тоже сумел довести до большой сцены. В чем же секрет его успеха?

Самвел Адамян родился в 1981 году в Мелитополе. Его отец–армянин был достаточно суров, но в какой-то момент ушел из семьи и уехал. Будущий известный блогер рос в компании с братом Эдуардом и сестрой Ириной. У матери далеко не всегда была возможность приглядывать за детьми. Но она поощряла увлечение юного сына готовкой и приносила ему кулинарные книги.

А паренек увлекся не на шутку. Однажды приготовил самодельные конфеты из сахара, воды и красителей, соседская детвора была в восторге. А потом были запеченный гусь и целая груда блинов. Причем мальчик не всегда следовал рецептам, больше экспериментировал. Как-то раз он решил впечатлить свою девушку и приготовил ей мидии. Но смелый эксперимент вышел юному повару боком – возлюбленную стошнило.