Любовь с первого взгляда Любы Аксеновой: с кем актриса счастлива в браке уже десять лет

Актриса Любовь Аксенова стремительно набирает обороты в кино и сериалах. Девушку с запоминающейся внешностью приглашают во все более невероятные проекты. А что известно о ее муже Павле Аксенове? Он тоже имеет отношение к съемкам, однако старается не светиться. За славу и популярность в их семье явно отвечает жена. Но разве может она быть такой яркой и продуктивной без крепкого тыла любящего супруга?

По некоторым данным из соцсетей, Павел родился 2 мая 1982 года в Москве. О его родителях и образовании почти нет информации. Из интервью Любови поклонники актрисы узнали, что ее муж служил в армии, в молодости работал водителем-механиком. Но затем его увлекли режиссура и продюсирование.

Правда, не кинофильмов, а рекламных роликов и музыкальных клипов. Также он занимался разработкой компьютерных игр и даже дизайном одежды. Творческая деятельность мужчины развернулась в студии «Сообщество 73», где он числится исполнительным продюсером и режиссером. Также является талантливым фотографом.

Любовь с первого взгляда

Как же Павел познакомился с кинозвездой? Это произошло осенью 2012 года. Тогда еще начинающая актриса Люба Новикова пригласила друга в кинотеатр на премьеру своего фильма. Приятель пришел не один, а с товарищем, которым и оказался Аксенов. Очевидно, между парнем и девушкой случилась любовь с первого взгляда, потому что уже после второй встречи пара не расставалась.

Свадьбу сыграли уже через три месяца после знакомства - в январе 2013-го. Все прошло скромно и по-домашнему, в присутствии родных и близких друзей. Посидев в ресторане, молодые отправились в гости к любимой бабушке невесты, которой не удалось посетить торжество.