Любовь с первого взгляда Любы Аксеновой: с кем актриса счастлива в браке уже десять лет

Актриса Любовь Аксенова стремительно набирает обороты в кино и сериалах. Девушку с запоминающейся внешностью приглашают во все более невероятные проекты. А что известно о ее муже Павле Аксенове? Он тоже имеет отношение к съемкам, однако старается не светиться. За славу и популярность в их семье явно отвечает жена. Но разве может она быть такой яркой и продуктивной без крепкого тыла любящего супруга?
По некоторым данным из соцсетей, Павел родился 2 мая 1982 года в Москве. О его родителях и образовании почти нет информации. Из интервью Любови поклонники актрисы узнали, что ее муж служил в армии, в молодости работал водителем-механиком. Но затем его увлекли режиссура и продюсирование.
Правда, не кинофильмов, а рекламных роликов и музыкальных клипов. Также он занимался разработкой компьютерных игр и даже дизайном одежды. Творческая деятельность мужчины развернулась в студии «Сообщество 73», где он числится исполнительным продюсером и режиссером. Также является талантливым фотографом.
Любовь с первого взгляда
Как же Павел познакомился с кинозвездой? Это произошло осенью 2012 года. Тогда еще начинающая актриса Люба Новикова пригласила друга в кинотеатр на премьеру своего фильма. Приятель пришел не один, а с товарищем, которым и оказался Аксенов. Очевидно, между парнем и девушкой случилась любовь с первого взгляда, потому что уже после второй встречи пара не расставалась.
Свадьбу сыграли уже через три месяца после знакомства - в январе 2013-го. Все прошло скромно и по-домашнему, в присутствии родных и близких друзей. Посидев в ресторане, молодые отправились в гости к любимой бабушке невесты, которой не удалось посетить торжество.
Павел и Любовь Аксеновы на отдыхе. Фото: соцсети
Казалось бы, на фоне бешеного актерского успеха жены отношения в семье могли накалиться, ведь Павел – тоже творческий человек. Однако этого не произошло. Уже десять лет супруги живут душа в душу, в любви и взаимопонимании.
Аксенов не испытывает профессиональной ревности к достижениям супруги, взявшей и прославившей его фамилию. Наоборот, он всегда готов помочь Любови ценным советом, например, когда актрисе присылают новый сценарий. Мужчине удается подметить в тексте такие тонкости, которых сама звезда не замечает. Об этом Аксенова рассказывает в своих интервью.
Любопытная деталь: чтобы проводить больше времени вместе с мужем, артистка часто приходит к нему на работу и помогает на съемочной площадке. Вполне может потрудиться «хлопушкой» или администратором. Опыт нахождения по другую сторону камеры Любовь считает важным и интересным.
В свободное от работы (редкое) время, пара отправляется в лес, подальше от городской суеты. Также у них есть здоровая традиция - каждое утро начинать с пробежки. Муж, кстати, является личным тренером и специалистом по питанию кинозвезды, так сам много лет увлекается спортом.
Обратная сторона популярности
А вот что мешает счастливой семейной жизни, так это нелицеприятные комментарии зрителей. Павлу нередко пишут, что его жена снимается обнаженной, участвует в постельных и откровенных сценах.
Аксенова возмущенно спрашивают, как он терпит такое непотребство, но на подобные выпады даже не отвечает. Он гордится карьерой супруги и всегда ее поддерживает. Ему не стоит бояться, что актриса заведет себе роман на съемочной площадке - в своих интервью Любовь не раз говорила, что ее муж - самый лучший.
Вторая напасть – это регулярно всплывающие слухи о расставании пары. И причиной для них зачастую является непубличность Павла. Он и сам редко выкладывает фотографии в соцсети, а на страничках жены мелькает еще реже. Очевидно, Аксеновы просто договорились действовать по принципу «счастье любит тишину», потому как сплетни об «охлаждении» их отношений так и не нашли официального подтверждения.
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В 2019 году актриса угодила в скандал, когда крупный бизнесмен обвинил ее в отказе оказать эскорт-услугу, за которую он заплатил почти миллион рублей. Предприниматель Николай Рыбочкин захотел провести вечер на одном важном мероприятии в компании звезды и выбрал для этого Любовь Аксенову.
Он связался с агентством, которое занимается организацией подобного «сопровождения». Менеджер получил кругленькую сумму и пообещал привезти актрису в назначенные время и место. Но оплаченного рандеву не состоялось. Позже выяснилось, что бизнесмен стал жертвой мошенника, совравшего о своей связи с кинозвездой. Получив деньги, обманщик пропал с радаров.
Инцидент закончился возбуждением уголовного дела. Аксенова не стала комментировать эту возмутительную историю, а ее муж заявил, что девушка никогда не занималась эскортом и не будет этого делать. «Тем более за миллион», – добавил Павел.
Вторая свадьба
Павел и Любовь Аксеновы: свадьба в Гоа. Фото: соцсети
В феврале 2020 года Аксеновы сыграли вторую свадьбу.
«Я вышла замуж. Снова, - написала актриса в социальной сети. - Паша сделал мне второе предложение сразу после того, как мы вышли из дворца бракосочетания много лет назад. И вот пришло время нам еще раз пройти обряд. Только теперь по своим правилам».
Пара организовала торжественную церемонию в Гоа (Индия) и праздновала целых четыре дня. Любовь тогда отметила, что, вопреки годам, их чувства с Павлом только крепнут.
У Аксеновых пока что нет детей, но актриса признается в интервью, что уже готова к пополнению семьи. Журналисты на светских мероприятиях пристально следят, не округлился ли ее животик. Но такой интерес публики однозначно приятнее, чем слухи о расставании.