Как вся страна возненавидела актрису из «Экипажа», сыгравшую мегеру Алевтину – жену Ненарокова

И в личной жизни у нее было много проблем. Первым мужем Акуловой стал актер Вячеслав Жолобов. Они очень любили друг друга, правда, Вячеслав был ужасно ревнивым: даже во время спектаклей, когда Ирина находилась на сцене, он не сводил с нее глаз, сидя за кулисами и наблюдая, чтобы никто не смел флиртовать с его красавицей женой. А после рождения сына Дмитрия сам начал ей изменять. Потом опомнился, вернулся, просил прощения, но было поздно: гордая и непреклонная Ирина выставила его за дверь.

Второй муж – вторые грабли

Второй муж Акуловой – Петр Смидович – тоже был артистом, и история повторилась почти один в один. Смидович обожал шумное веселье, часто собирал друзей дома, Ирина накрывала стол. Но в то же время муж нередко заводил романы с другими женщинами. Через несколько лет, поймав супруга «на горячем», Ирина не стала слушать его оправданий – прогнала. Потому что знала: никогда не сможет простить.

Третий муж – нашел другую в Австралии

В это трудно поверить, но и третий брак актрисы, как под копирку, повторил историю первых двух. Порой люди наступают на те же грабли второй раз, но чтобы третий! Актер Николай Пузырев влюбился в Ирину без памяти, носил ее на руках. С ее сыном Димой он смог наладить хорошие отношения.

И все шло прекрасно, до тех пор, пока он не получил предложение временно поработать в Австралии. Им очень нужны были эти деньги, и Ирина отпустила его. Пузырев вернулся не через два месяца, как договаривались, а через полгода. Оказалось, в Австралии он сошелся с другой женщиной, и она уже была беременна от него. Николай каялся и клялся, что он любит только Ирину, просил его простить и принять обратно. Но нет – это было не в ее характере. Третий муж отправился за дверь – вслед за первыми двумя.

Уехала в деревню

