Как вся страна возненавидела актрису из «Экипажа», сыгравшую мегеру Алевтину – жену Ненарокова

Истеричная жена пилота Ненарокова, манипулирующая мужем при помощи ребенка, - именно такой запомнилась зрителям Ирина Акулова после выхода фильма «Экипаж» Александра Митты. Актрису буквально возненавидели.
Мечты о балете и горькое разочарование
Эта красивая обаятельная девушка, казалось, самой судьбой была предназначена для экрана. Правда, в детстве Ирина мечтала стать балериной. И была горько разочарована, когда врачи запретили ей серьезные нагрузки – из-за сложной ангины, вызвавшей проблемы со здоровьем.
Смирилась с этим не сразу, но потом ее мечты нашли другое направление – после увиденной «Карнавальной ночи» Ира решила стать такой же знаменитой артисткой, как Людмила Гурченко. И ей все удавалось: с первого раза поступила в Школу-студию МХАТ, получив диплом, стала актрисой «Современника», играла в популярном спектакле «Валентин и Валентина», снималась в кино…
Издевательства режиссера
Фото: кадр из фильма «Экипажа», 1979 г.
Настоящей «бомбой» стал для советских зрителей фильм-катастрофа «Экипаж», где Акуловой досталась роль скандальной и неуравновешенной Алевтины – жены такого обаятельного и положительного Ненарокова в исполнении Анатолия Васильева. После выхода фильма вся страна возненавидела ни в чем не повинную актрису, перенеся свои чувства с ее героини на нее саму.
Никто и не догадывался, как тяжело далось Ирине это попадание в образ. Чтобы она достоверно сыграла Алевтину, режиссер Александр Митта прибегал к «запрещенным приемам». Он мог оставить ее на студии на всю ночь, а как только девушка начинала засыпать, будил ее, объясняя, что вот-вот начнутся съемки. И так – десять раз за ночь!
Ничего удивительного, что наутро, когда съемки в самом деле начались, милая доброжелательная Ирина превратилась в озлобленную взвинченную мегеру. И сцена ссоры с Ненароковым удалась ей отлично! В глазах Васильева читался настоящий страх, когда его партнерша кричала, визжала и металась по комнате.
Сложности в театре
Что и говорить, Акулова сыграла истеричку Алевтину просто блестяще. Может быть, именно поэтому у нее больше не было таких заметных киноролей – Алевтина осталась вершиной ее творческой биографии. Зато Ирина много играла в театре. Правда, и там было не все гладко: у актрисы не сложились отношения с Татьяной Дорониной, руководившей «Современником».
Первый муж – не простила измены
Ирина Акулова. Фото: кадр из фильма «Белый ворон», 1981 г.
И в личной жизни у нее было много проблем. Первым мужем Акуловой стал актер Вячеслав Жолобов. Они очень любили друг друга, правда, Вячеслав был ужасно ревнивым: даже во время спектаклей, когда Ирина находилась на сцене, он не сводил с нее глаз, сидя за кулисами и наблюдая, чтобы никто не смел флиртовать с его красавицей женой. А после рождения сына Дмитрия сам начал ей изменять. Потом опомнился, вернулся, просил прощения, но было поздно: гордая и непреклонная Ирина выставила его за дверь.
Второй муж – вторые грабли
Второй муж Акуловой – Петр Смидович – тоже был артистом, и история повторилась почти один в один. Смидович обожал шумное веселье, часто собирал друзей дома, Ирина накрывала стол. Но в то же время муж нередко заводил романы с другими женщинами. Через несколько лет, поймав супруга «на горячем», Ирина не стала слушать его оправданий – прогнала. Потому что знала: никогда не сможет простить.
Третий муж – нашел другую в Австралии
В это трудно поверить, но и третий брак актрисы, как под копирку, повторил историю первых двух. Порой люди наступают на те же грабли второй раз, но чтобы третий! Актер Николай Пузырев влюбился в Ирину без памяти, носил ее на руках. С ее сыном Димой он смог наладить хорошие отношения.
И все шло прекрасно, до тех пор, пока он не получил предложение временно поработать в Австралии. Им очень нужны были эти деньги, и Ирина отпустила его. Пузырев вернулся не через два месяца, как договаривались, а через полгода. Оказалось, в Австралии он сошелся с другой женщиной, и она уже была беременна от него. Николай каялся и клялся, что он любит только Ирину, просил его простить и принять обратно. Но нет – это было не в ее характере. Третий муж отправился за дверь – вслед за первыми двумя.
Уехала в деревню
Ирина Акулова. Фото: кадр из передачи «Прямой эфир» с Андреем Малаховым
Жизнерадостная веселая хохотушка, душа компании, всегда умевшая находить лучик света в любой темноте, сильно изменилась. Три предательства и неудачи в профессии подкосили Ирину. Ходили слухи о том, что она заглушала депрессию алкоголем и даже обращалась к экстрасенсам. А в 42 года внезапно исчезла с радаров. Только спустя долго время стало известно: Ирина поселилась в городке Кинешма Ивановской области. Там была ее родина, жили родственники, там она смогла купить маленький домик и зажила скромной сельской жизнью: посадила огород, развела цветы… О Москве и не вспоминала – квартиру сдавала, взрослый сын жил отдельно. Казалось, все разочарования остались позади.
Попытка номер четыре
Даже ухажер появился – мужчина из соседнего села по имени Владимир все чаще захаживал к Ирине, помогал по хозяйству, они вели долгие разговоры, а потом стали жить вместе. Но счастье продлилось недолго. Акулова узнала, что в городе Барнауле у Владимира есть жена. И не стала слушать никаких оправданий и обещаний – верная себе, закрыла за ним дверь и постаралась забыть.
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Она и сейчас живет в том маленьком домике в Кинешме. Ирине Акуловой почти 72 года, она одинока, порой болеет – и тогда не выходит из дома неделями. Сын навещает ее нечасто: он много работает. В одном из интервью актриса призналась, что больше не хочет никаких отношений с мужчинами: ее окружают домашние животные, которые во много раз лучше любого мужа.