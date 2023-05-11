Клиническая смерть, работа на КГБ и признание медиков: удивительная карьера ясновидящего Валерия Кустова

Словно сюжет для кино

Во время очередной сессии студент Валерий Кустов взглянул на преподавателя и вдруг сказал: «Смотрю на вас, гражданского, а вижу человека в форме майора. Вы не надевали ее вчера?» Педагог молча взял зачетку, поставил учащемуся «тройку» и выпроводил из аудитории. Но на самом деле он оказался офицером КГБ под прикрытием. И как раз накануне ему присвоили звание майора…

После этого Комитет госбезопасности взял «догадливого» парня на карандаш. Чекисты начали слежку за ним, проверяли его контакты, читали письма. Шпионажа и порочащих связей не выявили. И тогда решили привлечь ясновидящего Кустова к решению «нерешаемых» задач. Как в кино, он начал помогать в раскрытии сложнейших преступлений, предотвращении терактов и даже устранении целых шпионских сетей.

Когда экстрасенс получил профессию инженера и начал работать, у него открылся дар целительства. Даже не прикасаясь к телу, а просто движением рук, Валерий Валентинович избавил от боли сотрудницу предприятия, страдавшую красной волчанкой, позже она родила здорового ребенка.

В 1982 году комиссия мединститута заключила, что применяемые мужчиной необычные принципы диагностики и лечения совпадают с традиционными методами, а иногда дают даже более подробную картину заболевания. Кустов принял решение сократить общение с чекистами и стал вести прием в поликлинике - медицинское сообщество официально признало его.

Слава и достижения

С годами Кустов стал легендой народной медицины, виртуозом биоэнергетической и информационной коррекции, вступил в несколько профессиональных ассоциаций. Раскрыл себя как врачеватель, инженер и психолог.

Имена своих пациентов Валерий Валентинович скрывает из этических соображений, но прессе известно, что среди них было немало знаменитостей, например, Джуна, Федор Конюхов и Николай Дроздов. Также целитель не раз появлялся на ТВ со своими комментариями по вопросам здоровья.

Кроме лечения людей, ясновидец отметился и другими достижениями. Во время работы на Ростовской атомной станции в должности советника по информационной безопасности он помог обнаружить серьезный дефект в турбогенераторе.

Поломка могла бы привести к катастрофе, равной Чернобылю. Также он не дал произойти аварии на Южно-Украинской АЭС. Мужчину якобы специально привлекали для работы на стратегических объектах, чтобы его провидение помогало предотвращать ЧП и теракты.