Клиническая смерть, работа на КГБ и признание медиков: удивительная карьера ясновидящего Валерия Кустова

Большинство ныне живущих экстрасенсов называют шарлатанами. А знаменитого Валерия Кустова называли «феноменом, признанным наукой». И даже широко известная Джуна считалась просто девочкой по сравнению с ним. Однако оба целителя признавали друг друга.
И в конце жизни первый «официальный экстрасенс СССР» доверила свое лечение именно Валерию Валентиновичу. Кстати, спустя дюжину сеансов у нее наблюдались заметные улучшения состояния. Кто же этот человек, заявивший о своем даре задолго до появления «Битвы экстрасенсов»?
Валерий Кустов и Джуна Давиташвили. Фото: сайт Валерия Кустова
Жизнь могла оборваться в самом начале
Валерий Кустов родился 7 ноября 1949 года в Нальчике. У него была «сугубо советская семья». Мать – учительница (но, кстати, потомок древнего осетинского царского рода), отец - шофер. Родившийся у них мальчик имел слабое здоровье и часто болел.
Когда ему было два года, медсестра по ошибке ввела крохе не то лекарство, и ребенок пережил клиническую смерть. Сам экстрасенс не отрицает возможность того, что в тот роковой день его детская душа побывала в загробном мире и вернулась оттуда в другом качестве, из-за чего и появился дар.
Уже в юности мальчик начал предугадывать тяжелые болезни и скорую смерть близких людей. Его прогнозы сбывались, но взрослые не воспринимали эту мистику всерьез. Полноценно свои необычные способности Валерий ощутил в годы старшей школы. Когда настала пора поступать в вуз, дальняя родственница предложила юноше заглянуть в будущее и раскинула карты Таро. Она предрекла, что на экзамене парень получит двойку, а затем уйдет на заочное отделение, и его обучение растянется надолго, потому что он «будет помогать людям».
Предсказание сбылось. На экзамене молодого человека как будто заклинило - он не смог одолеть задачу, с которой ранее справлялся на ура. В тот момент Кустов осознал, что его жизненный путь лежит совсем в иной сфере. А дальше события развивались, как в сериале.
Словно сюжет для кино
Во время очередной сессии студент Валерий Кустов взглянул на преподавателя и вдруг сказал: «Смотрю на вас, гражданского, а вижу человека в форме майора. Вы не надевали ее вчера?» Педагог молча взял зачетку, поставил учащемуся «тройку» и выпроводил из аудитории. Но на самом деле он оказался офицером КГБ под прикрытием. И как раз накануне ему присвоили звание майора…
После этого Комитет госбезопасности взял «догадливого» парня на карандаш. Чекисты начали слежку за ним, проверяли его контакты, читали письма. Шпионажа и порочащих связей не выявили. И тогда решили привлечь ясновидящего Кустова к решению «нерешаемых» задач. Как в кино, он начал помогать в раскрытии сложнейших преступлений, предотвращении терактов и даже устранении целых шпионских сетей.
Когда экстрасенс получил профессию инженера и начал работать, у него открылся дар целительства. Даже не прикасаясь к телу, а просто движением рук, Валерий Валентинович избавил от боли сотрудницу предприятия, страдавшую красной волчанкой, позже она родила здорового ребенка.
В 1982 году комиссия мединститута заключила, что применяемые мужчиной необычные принципы диагностики и лечения совпадают с традиционными методами, а иногда дают даже более подробную картину заболевания. Кустов принял решение сократить общение с чекистами и стал вести прием в поликлинике - медицинское сообщество официально признало его.
Слава и достижения
С годами Кустов стал легендой народной медицины, виртуозом биоэнергетической и информационной коррекции, вступил в несколько профессиональных ассоциаций. Раскрыл себя как врачеватель, инженер и психолог.
Имена своих пациентов Валерий Валентинович скрывает из этических соображений, но прессе известно, что среди них было немало знаменитостей, например, Джуна, Федор Конюхов и Николай Дроздов. Также целитель не раз появлялся на ТВ со своими комментариями по вопросам здоровья.
Кроме лечения людей, ясновидец отметился и другими достижениями. Во время работы на Ростовской атомной станции в должности советника по информационной безопасности он помог обнаружить серьезный дефект в турбогенераторе.
Поломка могла бы привести к катастрофе, равной Чернобылю. Также он не дал произойти аварии на Южно-Украинской АЭС. Мужчину якобы специально привлекали для работы на стратегических объектах, чтобы его провидение помогало предотвращать ЧП и теракты.
Валерию Кустову вручают награду Русской православной церкви. Фото: сайт Валерия Кустова
Отношение к религии и семья
Известный биоэнергетик вырос в семье атеистов, но однажды столкнулся с проявлением божьей силы. Став участником таинства крещения ребенка, Кустов ощутил, что его тело парализовало. Скованность преследовала мужчину четыре дня.
Тогда целитель обратился к высшим силам и получил наставление, что должен покаяться и покреститься. После этого он принял православие. И не просто уверовал, а подвигнул на это свою семью, детей и друзей.
О личной жизни экстрасенс, кстати, старается не распространяться. Публике известно лишь, что он женат и является отцом.
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Валерий Кустов сейчас
Экстрасенсу и целителю уже 73 года, но он продолжает лечить людей. Имеет официальный сайт и YouTube-канал, на которых публикуются отзывы благодарных пациентов.
В источниках отмечается, что биоэнергетик не проводит сеансы на расстоянии – только личный прием в Москве. Обучать своим особым методам диагностики и лечения он также не собирается.
Кроме врачевания, Кустов предлагает клиентам разрешить сложное состояние дел, преодолеть тяжелый период в жизни.
«Биоэнергетические воздействия способны изменить течение событий таким образом, что у человека появляется возможность не только остановиться и отдохнуть, но и оглянуться, осознать происходящее, расправить плечи и освободиться от бремени, которое становится невыносимым.
Мой опыт позволяет мне ясно увидеть ситуацию и дает возможности ее корректировки и перепрограммирования», - пишет экстрасенс.