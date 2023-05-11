Громкие скандалы и расследования: биография единственного сына первого президента Башкортостана Урала Рахимова

Биография политика
Урал Рахимов — единственный сын первого президента Башкортостана. Мужчина прославился как успешной карьерой, так и громкими скандалами и уголовным преследованием. Бизнесмен по сей день остается в центре внимания международных СМИ, а публикации о нем вызывают активные обсуждения.
Детство и юность Рахимова
Урал Муртазович родился 13 декабря 1961 года в столице Башкирской Республики — Уфе. В то время его отец Муртаза только начинал свою политическую деятельность. Он завершал учебу в институте, параллельно работая на нефтеперерабатывающем заводе. Мать Урала, Луиза Галимовна, трудилась в местном НИИ.
Семья будущего политика была обеспеченной, поэтому он с детства ни в чем не нуждался. Родители позаботились о том, чтобы единственный наследник получил образование в лучших учебных заведениях. После окончания школы он решил пойти по стопам отца и связать судьбу с топливно-энергетической сферой.
Урал получил диплом Уфимского государственного нефтяного технического университета. Когда в стране началась перестройка, он уехал во Францию. Там молодой человек отучился во Французском институте нефти. Далее было принято решение продолжить обучение в Штатах. Несколько лет он получал образование в Пенсильванском университете.
К моменту, когда выпускник вернулся на родину, его отец уже достиг вершины политической карьеры и стал президентом республики. Урал вошел в совет директоров ОАО «Башнефтехим».
Урал со своими родителями. Фото: соцсети
Карьера и политика молодого бизнесмена
Отец поддержал политические начинания сына. И уже спустя четыре года после получения должности в «Башнефтехиме» Урал параллельно начал выполнять обязанности председателя совета директоров «Башкирской топливной компании».
Вскоре в распоряжении предпринимателя появились такие компании, как «Башнефть» и «Башкирэнерго», где он руководил советом директоров.
Активно развивалась и политическая карьера сына президента. Уже в 2003 году он получил депутатский мандат, присоединившись к республиканскому совету. Но позже коллеги отмечали, что погруженность в бизнес мешала Уралу регулярно посещать заседания.
В том же году была создана компания «Башкирский капитал», которая за короткое время выкупила контрольные пакеты акций шести предприятий топливно-энергетического комплекса.
Побег из России
В 2009 году бизнесмен продал активы компании московской АФК «Система». В этом же году российские СМИ обрушились на Рахимова-младшего с критикой, а некоторые издания представили материалы, изобличающие сына президента. Разгорелся скандал, в результате которого Урал добровольно отказался от полномочий.
Вскоре после этого политик сбежал из России, закрыв все счета. Отец бизнесмена не стал мириться с обвинениями в адрес сына, он подал в суд на телеканал НТВ и «Российскую газету», выставивших Рахимова-младшего в негативном свете. Но успеха не добился.
Довольно долгое время никто не знал, в какой стране скрывается Урал Рахимов. В числе первых уверенность, что экс-депутат уехал в Австрию, высказал предприниматель Урал Хасанов. Позже данная информация была подтверждена.
В 2019 году в СМИ появились сведения, что Урал Муртазович решил заняться гостиничным бизнесом в Вене. Согласно этому источнику, ему принадлежит несколько отелей.
Спустя три года стало известно, что предприниматель решил вкладывать средства в австрийскую компанию, специализирующуюся на развитии альтернативных источников энергии в Европе. У многих соотечественников это вызвало недовольство.
Урал Рахимов со своим отцом. Фото: соцсети
Уголовное дело
Спустя некоторое время после побега Урала Рахимова представители правоохранительных органов решили проанализировать сделку с АФК «Система», которой руководил Владимир Евтушенков.
В апреле 2014 года Следственный комитет возбудил уголовное дело. Сына президента обвиняли в незаконной приватизации подконтрольных ему предприятий.
Акции «Башнефти», которые уже принадлежали АФК «Система», подверглись аресту. А Евтушенков оказался под следствием. Позже с него были сняты все обвинения, поскольку действия покупателя признали законными. Однако к Рахимову остались вопросы.
После этого политик вновь оказался в центре скандала. В этот раз конфликт был связан с бывшим сенатором и ныне отбывающим пожизненное наказание Игорем Изместьевым. В тюрьме мужчина записал видеоинтервью, которое разлетелось по интернету. В нем заключенный признался, что заказчиком теракта перед выборами 2003 года выступил Урал Рахимов.
Кроме этого, имя сына президента стали связывать с «кингисеппской» группировкой. Ее создатели были обвинены в ряде покушений, терактов и убийств. В числе заказчиков был и Изместьев, который в своем заявлении переложил часть вины на Рахимова.
Поначалу Урал Рахимов был объявлен только в федеральный розыск. Его адвокат подал жалобу на возбуждение дела, требуя признать действия следкома незаконными. По его словам, сроки давности по некоторым пунктам дела уже вышли.
Но вскоре Рахимову-младшему предъявили заочное обвинение, что позволило подать в международный розыск. В Австрию был направлен запрос о выдаче бизнесмена. Но земельный суд столицы зарубежного государства отказал в экстрадиции.
В 2021 году появилась информация об аресте бизнесмена в Вене, но двоюродная сестра экс-депутата Рауфа Рахимова опровергла эту информацию. Она отметила, что предприниматель продолжает свободно жить в Австрии.
Рахимов во время заседания. Фото: информагентство Башинформ.рф
Личная жизнь скандального бизнесмена
О личной жизни Рахимова-младшего ничего не известно. Сам он во время интервью не давал никаких комментариев по этому поводу. У него не было ни жены, ни детей.
Урал Рахимов сейчас
Новости о скандальном бизнесмене появляются в интернете крайне редко. В 2023 году в семье Урала Муртазовича случилась трагедия. В начале года январе его отец умер в возрасте 88 лет. Причиной стала продолжительная болезнь первого президента Башкортостана.
Интересные факты
— В прошлом Урал Рахимов в течение года возглавлял хоккейный клуб «Салават Юлаев».
— В 2005 году предприниматель впервые попал в список богатейших российских бизнесменов по версии Forbes и с тех пор еще неоднократно входил в топ-100. В мировом рейтинге его имя в 2010 году значилось в первой тысяче богачей, оно расположилось на 828-й строчке.