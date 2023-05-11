Громкие скандалы и расследования: биография единственного сына первого президента Башкортостана Урала Рахимова

Биография политика

Урал Рахимов — единственный сын первого президента Башкортостана. Мужчина прославился как успешной карьерой, так и громкими скандалами и уголовным преследованием. Бизнесмен по сей день остается в центре внимания международных СМИ, а публикации о нем вызывают активные обсуждения.

Детство и юность Рахимова

Урал Муртазович родился 13 декабря 1961 года в столице Башкирской Республики — Уфе. В то время его отец Муртаза только начинал свою политическую деятельность. Он завершал учебу в институте, параллельно работая на нефтеперерабатывающем заводе. Мать Урала, Луиза Галимовна, трудилась в местном НИИ.

Семья будущего политика была обеспеченной, поэтому он с детства ни в чем не нуждался. Родители позаботились о том, чтобы единственный наследник получил образование в лучших учебных заведениях. После окончания школы он решил пойти по стопам отца и связать судьбу с топливно-энергетической сферой.

Урал получил диплом Уфимского государственного нефтяного технического университета. Когда в стране началась перестройка, он уехал во Францию. Там молодой человек отучился во Французском институте нефти. Далее было принято решение продолжить обучение в Штатах. Несколько лет он получал образование в Пенсильванском университете.

К моменту, когда выпускник вернулся на родину, его отец уже достиг вершины политической карьеры и стал президентом республики. Урал вошел в совет директоров ОАО «Башнефтехим».