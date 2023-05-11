Наследник звездных родителей и успешный бизнесмен: что известно об исполнителе ЮрКиссе

Биография исполнителя
Российский певец ЮрКисс — один из самых ярких представителей эстрады, который часто выступает на сборных концертах и регулярно выпускает авторские синглы. Юноша совмещает работу вокалиста с бизнесом и смог достичь больших успехов в обеих сферах. Как и его брат, который выступает под псевдонимом ВладиМир, он является сыном бизнесмена Владимира Киселева и певицы Елены Север.
Детские годы певца
Родители ЮрКисса (настоящее имя Юрий Киселев) небезызвестные личности. Отец Владимир Киселев — продюсер и бизнесмен. Мать Елена Севергина известна публике под творческим псевдонимом Елена Север.
ЮрКисс родился в Санкт-Петербурге 21 декабря 1997 года. В семье царила творческая атмосфера. Юрия с детства привлекали занятие музыкой, сочинение песен и мелодий. Мальчик усердно учился играть на фортепиано и не забывал про школьные занятия.
Он также увлекался спортом. Так, в плавании Юрию удалось добиться успеха. В его копилке звание кандидата в мастера спорта.
По признанию певца, главной поддержкой в его жизни служат родные и друзья.
Маленький Юра. Фото: соцсети
Родители парня только поддерживали творческие начинания сына. Закончив обучение в школе, будущий певец набрал небольшое количество баллов по ЕГЭ, важному для поступления в институт. Однако это не помешало юноше стать студентом лучшего вуза страны – МГИМО. Юноша решил поступить на политологию.
Молодой исполнитель с подросткового возраста привлекал внимание девушек. А после того, как сделал первые шаги на эстраде, обрел новых поклонниц. Его песни стали узнаваемыми после выступления на музыкальном фестивале «Белые ночи Санкт-Петербурга». Публика с радостью приняла нового представителя эстрады. Вложения родителей помогли не задумываться о финансировании творческих изысканий юноши.
Первые песни и альбомы певца
Дебютной работой парня стала песня 2012 года «Звон». Она повествовала о любви девушек к деньгам и обеспеченным молодым людям. Вскоре стало известно, что отец юноши стал его продюсером.
Вместе с братом ВладиМиром молодой человек стал покорять отечественный шоу-бизнес. Репертуар братьев постоянно обсуждается в прессе, а публика оставляет не только положительные отклики. Однако ЮрКисс не обращает на это внимание и продолжает писать и исполнять новые треки.
В первых интервью Юрий признавался в том, как нелегко давался выбор псевдонима, совмещающего его фамилию и имя. На подбор верного имени ушло около полугода.
В 2013 году молодой ЮрКисс выступил на музыкальном фестивале в Санкт-Петербурге, где вышел на одну сцену с группами «Земляне», «Русские» и «Бойкот».
Следующей песней ЮрКисса стала композиция под названием «Армани». Оригинальные аранжировки нашли отражение в этой песне. В интервью исполнитель комментировал, что ориентируется на творчество музыканта Prince. Уже в 2014 году юноша дебютировал на московской сцене, выступив на теледискотеке «Партийная зона МУЗ-ТВ» с композицией «Арбат».
Владимир Киселев, Елена Север, ЮрКисс и его брат ВладиМир. Фото: соцсети
Знаменитые дуэты с участием ЮрКисса
Совмещая учебу в институте, молодой человек записал дуэт со Стефанией Маликовой, дочерью музыканта Дмитрия Маликова. Песня «Не торопитесь нас женить» принесла детям известных родителей «Золотой граммофон». Однако этот факт смутил аудиторию, так как композиция не занимала верхних строчек хит-парадов и была малоизвестной.
В 2016 году исполнитель презентовал песню «Маргарита», написанную в дуэте с Русланом Щукиным из группы «Земляне». Вскоре на песню вышел клип.
В 2017 году ЮрКисс спел в дуэте с Дианой Глостер, исполнив песню Buona Sera. Далее последовали выступления на сцене Кремля в рамках мероприятий «День всех влюбленных» и «День России», а также участие в проекте на Красной площади под названием «SUPER Дети».
ЮрКисс и Филипп Киркоров. Фото: соцсети
Бизнес-проекты ЮрКисса
Певец является совладельцем компаний «Чайка медиа групп» и «Север». Вместе с матерью он организовал кинокомпанию под названием «Чайка синема групп», которая выпустила совместный видеоклип ВладиМира и ЮрКисса «Еду в Крым».
Музыкант продолжил выступать на городских и сценических площадках Москвы и Санкт-Петербурга. Он стал участником сборных мероприятий, посвященных Дню города в Москве.
В 2019 году певец представил совместный трек с юной певицей Люсей Чеботиной «Будь смелей», а в 2020-м — композицию «Будем вместе», записанную совместно с братом.
18 января 2021 года дискография ЮрКисса пополнилась композицией «Небо для нас двоих». Она стала главным саундтреком к фильму «Не лечи меня».
Братья со своей мамой. Фото: соцсети
Скандал с участием исполнителя
В феврале 2021 года Юрий получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Указ был подписан президентом Владимиром Путиным. В тексте указа были отмечены заслуги Киселева-младшего, из-за которых он и удостоился государственной награды: организация концертов в Крыму и Донецке, восстановление и реконструкция храмов.
Радостной новостью артист поделился на своей страничке. Однако пользователи не обрадовались за парня. На него обрушился шквал негативных комментариев, в которых люди говорили, что медаль артисту присуждена «по блату».
Журналисты пытались связаться с молодым человеком по телефону, чтобы взять комментарий по этому поводу. Однако артист отказался разговаривать. Спустя некоторое время отец молодого человека, Владимир Киселев, вступился за сына. По его мнению, Юрий заслуженно получил орден, так как принимал непосредственное участие в организации культурных мероприятий в ДНР, ЛНР, Сирии.
Личная жизнь
Личная жизнь Юрия Киселева уже много лет находится под пристальным вниманием с стороны СМИ. После совместного выступления со Стешей Маликовой ЮрКиссу приписали роман с ней. Молодые люди часто появлялись вместе на публике. Однако официального подтверждения начавшимся отношениям пара не дала.
Молодого человека также ранее замечали в обществе дочери политика Амира Галлямова. Но их роман не имел продолжения.
В 2019 заговорили о возможных отношениях между музыкантом и его коллегой Люсей Чеботиной. Они нередко появлялись вместе на светских вечерах. Кроме того, записали ряд совместных композиций.
Стефания Маликова и ЮрКисс. Фото: соцсети
Со временем у поклонников появлялось все больше поводов думать о наличие куда более высоких чувств. Пара стала все чаще вместе выходить в свет. Молодые люди практически не отходили друг от друга. Красноречиво выглядел и личный блог ЮрКисса, изобилующий фото, где он держит в объятиях певицу.
Долгожданным подтверждением романа стал поцелуй влюбленных на одной из музыкальных премий в мае 2022 года. А в декабре Чеботина рассказала, что действительно встречается с ЮрКиссом. Пара долгое время скрывала отношения, потому что не было понимания, насколько сильные чувства между ними.
Люся Чеботина и Юрий Киселев. Фото: соцсети
ЮрКисс сейчас
Кроме сольных треков, молодой певец удивлял аудиторию неожиданными дуэтами. Так, в 2022 году у него вышла совместная песня с братом ВладиМиром и Григорием Лепсом под названием «Как огонь и вода».
А летом музыкант с Люсей Чеботиной стали ведущими «Белых ночей Санкт-Петербурга». Зрелищное шоу для зрителей началось с выступлений певцов, а также звезд интернета — блогеров и тиктокеров.
ЮрКисс продолжает пропагандировать богатую жизнь под крылом состоявшихся родителей. Он без стеснения рассказывает о своих увлечениях и любимых вещах, стоящих целое состояние.
Интересные факты
— Любимые группы ЮрКисса в рок-направлении — это AC/DC и «Земляне».
— Перед выходом на сцену Юрий проводит ритуал: он остается наедине с собой и настраивается на выступление.
— Артисты, на которых равняется российский певец, — Бруно Марс, Джастин Тимберлейк, Фаррелл Уильямс.