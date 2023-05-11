Наследник звездных родителей и успешный бизнесмен: что известно об исполнителе ЮрКиссе

Биография исполнителя

Российский певец ЮрКисс — один из самых ярких представителей эстрады, который часто выступает на сборных концертах и регулярно выпускает авторские синглы. Юноша совмещает работу вокалиста с бизнесом и смог достичь больших успехов в обеих сферах. Как и его брат, который выступает под псевдонимом ВладиМир, он является сыном бизнесмена Владимира Киселева и певицы Елены Север.

Детские годы певца

Родители ЮрКисса (настоящее имя Юрий Киселев) небезызвестные личности. Отец Владимир Киселев — продюсер и бизнесмен. Мать Елена Севергина известна публике под творческим псевдонимом Елена Север.

ЮрКисс родился в Санкт-Петербурге 21 декабря 1997 года. В семье царила творческая атмосфера. Юрия с детства привлекали занятие музыкой, сочинение песен и мелодий. Мальчик усердно учился играть на фортепиано и не забывал про школьные занятия.

Он также увлекался спортом. Так, в плавании Юрию удалось добиться успеха. В его копилке звание кандидата в мастера спорта.

По признанию певца, главной поддержкой в его жизни служат родные и друзья.