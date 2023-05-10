Тяжелое детство и долгий путь к блогерству: биография интернет-звезды Дарьи Каплан

Биография молодой звезды
Российский блогер с миллионной аудиторией и настоящая интернет-звезда — все это про Дарью Каплан. Более пяти лет девушка снимает свои ролики, которые становятся популярными у поклонников (и даже хейтеров) знаменитости. В своих видео она затрагивает темы, которые близки и понятны многим молодым людям: отношения, здоровье, любовные драмы, семья. При этом Каплан не боится быть честной и любит делиться с подписчиками тайнами собственного прошлого и настоящего.
Детство Даши Каплан
Про свои детские годы звезда интернета (настоящее имя Дарья Добренко) рассказывает с удовольствием. Так, однажды девушка призналась, что родилась в Сосногорске (Республика Коми). Малышка появилась на свет 2 апреля 1997 года. В родном городе девочка посещала местную, а также художественную школу.
Один из своих выпусков Каплан даже посвятила неловким ситуациям из детства. В возрасте 7–8 лет юная Даша свалилась в колодец на даче. По признанию девушки, тогда перед глазами пронеслась вся ее жизнь. Благо девочке удалось выбраться.
В откровенном ролике о своей семье Каплан не забыла поведать и о походе в магазин, когда требовала у мамы любимую шоколадку, а при очередном отказе улеглась на пол и принялась кричать, что ее не кормят.
Когда девушка училась на первом курсе ухтинского вуза на программиста, между родителями произошел конфликт. После этого Дарья вместе с матерью переехала в Санкт-Петербург. Дарья перевелась в местный университет, где продолжила получать высшее образование, параллельно подрабатывая в магазине одежды.
Даша в школьные годы. Фото: соцсети
Начало блогерской деятельности
Перед тем, как стать звездой интернета, Дарья сменила несколько мест работы — бутик, кинотеатр, фитнес-клуб. Мысль о создании собственного контента в Сети зародилась у нее в 17 лет, еще до переезда в Санкт-Петербург. Однако делиться своими планами с кем-либо она постеснялась. Дело в том, что десять лет назад профессия видеоблогера не считалась чем-то крутым.
Постепенно Каплан начала знакомиться с платформой YouTube и с работами авторов (среди любимых — швед PewDiePie и Anton S.). В итоге девушка решилась воплотить желаемое в жизнь. Несмотря на то что канал был зарегистрирован 30 июля 2013 года, первое видео появилось на нем лишь через четыре года, в 2017-м.
Основная тема видеороликов Даши — это косметика, уход за кожей, волосами и телом, секреты красоты. Также Каплан не против делиться с поклонниками пикантными подробностями личной жизни.
Самыми просматриваемыми оказались выпуски, где Дарья Каплан делает макияж коллегам, в том числе и молодым людям. При этом сама девушка предпочитает часто менять образы. Красить волосы в розовый, красный и белый цвет или наращивать их, делать запоминающийся макияж, украшать тело татуировками и пирсингом. Чтобы расширить аудиторию, девушка попробовала в 2020-м делать выпуски на платформе Twitch.
Девушка любит шокировать внешним видом своих поклонников и хейтеров. Фото: соцсети
Скандальные подробности из жизни Каплан
Осенью 2021 года блогерша выпустила несколько откровенных видео, в которых поделилась с подписчиками сложностями в отношениях с матерью. Также девушка рассказала, что страдает расстройством пищевого поведения. Оказалось, что молодая звезда не успела получить от матери то количество любви, которое необходимо для дальнейшего нормального становления личности девочки-подростка. Чтобы наверстать упущенное, Каплан искала утешение в еде.
Со временем исправить ситуацию помогли занятия с психологом и курс антидепрессантов. Благодаря этим мерам Дарья научилась отпускать травмирующие ситуации, простила мать, начала заботиться о теле и принимать себя со всеми физиологическими особенностями. Однако тема отношений с мужчинами осталась для девушки довольно тяжелой.
В подростковые годы Даша стремилась спрятаться за объемной одеждой, скрывающей фигуру, чтобы не вызывать повышенного внимания мужчин. Дарья не умела воспринимать комплименты, а лишний вес при росте 160 см становился той защитой, которая обеспечивала «неприкосновенность». Однако со временем девушка приняла себя и даже позволила себе довольно откровенную одежду и вызывающий макияж.
Несколько лет назад блогерша начала стримы с просмотром серий проекта «Пацанки». Участницы с тяжелой судьбой оказались близки и понятны Даше. Она делилась с подписчиками мнениями по поводу того или иного сюжета, получая массу благодарных комментариев.
Каплан продолжает экспериментировать со своей внешностью. Фото: соцсети
Личная жизнь Дарьи
В одном из роликов Даша рассказывала, что в школьные годы имела токсичные отношения с бойфрендом. Скандалы, обман, измены со стороны любимого тогда человека, его очередные клятвы, ее прощение сильно сказались на здоровье девушки.
Разорвать связь с прошлым в Северной столице сразу не получилось. Молодые люди состояли в переписке и поддерживали общение на расстоянии. Вырваться из порочного многолетнего круга оказалось непросто.
В тот момент Даша переживала черную полосу в жизни. Однако в ее сердце неожиданно поселилась большая любовь. Возлюбленным Каплан стал блогер Юлий Онешко (Юлик). Знакомство ребят произошло в соцсетях. Дарья наткнулась на видео Юлика с Русланом Тушенцовым в третьем сезоне программы «Дай леща». Очарованная девушка подписалась на парня в социальных сетях. Взаимные чувства вспыхнули быстро, и уже вскоре влюбленные решили жить вместе.
Несмотря на гармонию в личной жизни, Дарья призналась в ролике в 2021 году, что наличие психологических проблем мешает полностью отдаться счастью. Даже когда Юлий сделал возлюбленной предложение, свадьба несколько раз откладывалась. Каплан хотела, чтобы церемония прошла традиционно, но понимала, что конфликт в отношениях с матерью не даст ей прочувствовать в полной мере всю радость подготовки к торжеству.
Тем не менее Даша смогла свои перебороть страхи: в мае 2022 года они с Юлием поженились. Торжество прогремело на весь интернет. На празднике присутствовали друзья и коллеги молодой пары. Юлий и Дарья выглядели счастливыми и довольными.
Однако уже в июле того же года Дарья сообщила поклонникам, что ее муж любит другую и они разводятся. Юлий подтвердил информацию, отметив, что сразу рассказал жене об измене.
Брак двух звезд оказался недолговечным. Фото: соцсети
Даша Каплан сейчас
В 2022 девушка продолжила блогерскую деятельность, выпустила новые ролики, в частности, начала серию стримов с анализом шоу «Супермама-2». Каплан не перестает делиться новостями с поклонниками в соцсетях и радовать их новым контентом. В этом году у девушки несколько проектов, в планах продолжать выпускать новые видео.
Интересные факты
— У Дарьи и Юлика жил домашний питомец, пес по кличке Бима. Однако собака начала проявлять агрессию по отношению к хозяйке. С псом работали кинолог и зоопсихолог, но их старания не увенчались успехом. Блогеры вынуждены были отдать пса в новую семью. Этот поступок расколол подписчиков пары на два лагеря.
— Дарья порадовала поклонников, выпустив собственный мерч. В коллекцию вошли предметы одежды с изображением лица знаменитости в черной и зеленой цветовой гамме и другими принтами.
— Девушка часто занимается спортом, поэтому фото Дарьи Каплан в полный рост всегда собирают самое большое количество лайков.