Тяжелое детство и долгий путь к блогерству: биография интернет-звезды Дарьи Каплан

Биография молодой звезды

Российский блогер с миллионной аудиторией и настоящая интернет-звезда — все это про Дарью Каплан. Более пяти лет девушка снимает свои ролики, которые становятся популярными у поклонников (и даже хейтеров) знаменитости. В своих видео она затрагивает темы, которые близки и понятны многим молодым людям: отношения, здоровье, любовные драмы, семья. При этом Каплан не боится быть честной и любит делиться с подписчиками тайнами собственного прошлого и настоящего.

Детство Даши Каплан

Про свои детские годы звезда интернета (настоящее имя Дарья Добренко) рассказывает с удовольствием. Так, однажды девушка призналась, что родилась в Сосногорске (Республика Коми). Малышка появилась на свет 2 апреля 1997 года. В родном городе девочка посещала местную, а также художественную школу.

Один из своих выпусков Каплан даже посвятила неловким ситуациям из детства. В возрасте 7–8 лет юная Даша свалилась в колодец на даче. По признанию девушки, тогда перед глазами пронеслась вся ее жизнь. Благо девочке удалось выбраться.

В откровенном ролике о своей семье Каплан не забыла поведать и о походе в магазин, когда требовала у мамы любимую шоколадку, а при очередном отказе улеглась на пол и принялась кричать, что ее не кормят.

Когда девушка училась на первом курсе ухтинского вуза на программиста, между родителями произошел конфликт. После этого Дарья вместе с матерью переехала в Санкт-Петербург. Дарья перевелась в местный университет, где продолжила получать высшее образование, параллельно подрабатывая в магазине одежды.