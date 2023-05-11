Стала киноженой Нагиева и вела «Орел и решку»: как Мария Горбань прославилась и с кем обрела настоящую любовь

Мария Горбань с пеленок знала, что такое сцена, антракт и зачем нужны зрители. Девочка была уверена, что пойдет по родительским стопам, и с намеченного пути не сошла. Сегодня она на пике популярности, а проектов с ее участием на экране с годами все больше. Каким был творческий путь звезды - в нашем материале.

Театральная семья

Горбань Мария Александровна – уроженка Ярославля. Она появилась на свет 26 декабря 1986 года в семье актера драмтеатра им. Ф.Волкова Александра Горбаня и актрисы Ярославского ТЮЗа Ларисы Зибровой. Так что детство актрисы прошло за кулисами – родители часто брали ее на работу. Со сценой также связаны и другие родственники звезды – дядя и двоюродный брат.