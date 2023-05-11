Стала киноженой Нагиева и вела «Орел и решку»: как Мария Горбань прославилась и с кем обрела настоящую любовь

Мария Горбань с пеленок знала, что такое сцена, антракт и зачем нужны зрители. Девочка была уверена, что пойдет по родительским стопам, и с намеченного пути не сошла. Сегодня она на пике популярности, а проектов с ее участием на экране с годами все больше. Каким был творческий путь звезды - в нашем материале.
Театральная семья
Горбань Мария Александровна – уроженка Ярославля. Она появилась на свет 26 декабря 1986 года в семье актера драмтеатра им. Ф.Волкова Александра Горбаня и актрисы Ярославского ТЮЗа Ларисы Зибровой. Так что детство актрисы прошло за кулисами – родители часто брали ее на работу. Со сценой также связаны и другие родственники звезды – дядя и двоюродный брат.
Мария Горбань в детстве. Фото: соцсети
Маше исполнилось 6 лет, и семья переехала в Москву, пошла в школу и мечтала стать клоунессой – тоже связать жизнь со сценой, но только с цирковой, поскольку обожала веселые представления.
Правда, ей пришлось пересмотреть мечту, ведь цирк – это жизнь на колесах, не такая уж и веселая, а часто без семьи и своего дома.
Мария Горбань в юности (слева) с подругой. Фото: соцсети
Поэтому по окончании школы Горбань поступила в ГИТИС на актрису. Ее мастером стал Борис Морозов, и Маше пришлось постигать другой жанр драматургии. Преподаватели давали ей образы драматических героинь из «Братьев Карамазовых», «Трех сестер», «Безымянной звезды». в 2007 году она окончила вуз.
Театр
Трудоустраиваться в театр Мария не спешила, но отказываться от сцены не собиралась. Она с удовольствием принимала участие в антрепризах «Женитьба Бальзаминова», «Перебор», «Шикарная свадьба», «Свободная любовь».
Кино
Дебютировала на экране Мария довольно рано, еще школьницей. Ее двоюродный брат Алексей Сутягин поспособствовал тому, чтобы девушка вошла в состав актеров сериала «Простые истины» в 1999 году. Это был эпизод, но для Горбань он стал настоящим событием, перевернувшим ее жизнь.
Мария Горбань в сериале "Простые истины". Кадр из сериала
Следующим проектом Марии стал сериал «Женская логика» в 2003 году. Во время учебы в вузе Горбань тоже не пропускала кастинги, так что по окончании учебы приобрела небольшое портфолио и опыт, а за ее плечами остались роли в сериалах «Козленок в молоке», «Марш Турецкого 4», «Право на счастье», «Слуга государев», «Служба доверия».
Мария Горбань в фильме "Розыгрыш". Кадр из фильма
2008 год принес Марии первые награды. На фестивале визуальных искусств актриса стала победительницей в номинации «Самая обаятельная злодейка», а также удостоилась премии «Звездный мост» за роль в фильме «Розыгрыш».
В том же году Горбань появилась в фильме «Улыбка Бога, или Чисто одесская история» и сериале «Я лечу». Востребованность Марии в кинематографе росла, как и ее популярность, и в 2009 году она уже была задействована в трех рейтинговых проектах – сериалах «Высший пилотаж» и «Отблески» и фильме «Кровь не вода». Затем были съемки в лентах «Игра» и «Мой капитан».
Мария Горбань в сериале "Игра". Кадр из сериала
Но настоящая слава обрушилась на актрису после выхода на экраны сериала «Кухня». Горбань сыграла экранную жену Дмитрия Нагиева, и этот тандем так полюбился зрителям, что играть его звезды продолжили за пределами сериала – по сей день на экраны выходят рекламные ролики знаменитого мобильного оператора.
Мария Горбань и Дмитрий Нагиев в сериале "Кухня". Кадр из сериала
В 2016 году Мария появилась в спин-оффе «Кухни» - сериале «Отель «Элеон», а через два года – в его продолжении «Гранд». 2018 год, помимо этого, принес Горбань немало серьезных проектов: «Жена моего мужа», «Женщины против мужчин: Крымские каникулы», «Опасный соблазн», «Бабушка легкого поведения 2. Престарелые мстители».
Мария Горбань в сериале "Тайна пропавшей деревни". Кадр из сериала
На время пандемии Горбань пришлось вынужденно ставить на паузу съемки, зато в 2022 году поклонники увидели любимую актрису сразу в нескольких больших проектах: сериалах «Модный синдикат», «Мальдивы подождут», «Тайна пропавшей деревни».
«Орел и решка» и другие проекты
Горбань не ограничивается только работой и не отказывается от предложений проявить себя где-то еще. Она в 2020 году выпустила собственную песню «В центре Вселенной», ранее снималась в клипах звезд, например, у Ираклия Пирцхалавы в видео «Время».
Мария Горбань и Мария Миногарова в шоу "Орел и решка". Кадр из шоу
В 2019 году Мария была ведущей тревел-шоу «Орел и решка», посвященный путешествиям по России. Пару ей составила модель Мария Миногарова, и поклонники проекта тепло приняли этот тандем.
К теме путешествий актриса снова вернулась на телевидение в 2022 году, когда ей предложили вести шоу «Интуристы» на СТС. В паре с Алексеем Кривени они составили путеводитель по достопримечательностям России. А осенью 2022 года актриса приняла участие в шоу «Маска. Танцы» - вошла в состав судей первого сезона.
Горячие фото
Мария Горбань обладает модельными параметрами и при росте 172 см весит 56 кг. Двое родов никак не повлияли на фигуру красотки, и она позволяет себе частенько будоражить воображение подписчиков в Сети, публикуя кадры в купальниках.
Мария Горбань в купальнике. Фото: соцсети
За плечами Горбань – несколько откровенных съемок для журналов. В 2010 году, например, она украсила собой обложку мужского издания MAXIM. Затем решила раздеться на страницах XXL. Фотосессии получили высокую оценки от читательской аудитории.
Три брака, два ребенка
За плечами у Марии – несколько браков. Первым гражданским мужем актрисы был футболист «Локомотива» Ян Дюрица. Они были вместе несколько лет, но в 2011 году расстались.
Ян Дюрица. Фото: Global Look Press
Следующее замужество стало следствием служебного романа. На съемках актриса повстречала осветителя Олега Филатова. В 2013 году они сыграли свадьбу, а через год стали родителями – Мария родила дочь Стефанию. Муж и жена жили на две страны – россиянка Горбань работала в Москве, а украинец Олег – в Киеве. Со временем отношения себя изжили, и они развелись.
Мария Горбань с Кириллом Зоткиным. Фото: соцсети
Следующая любовь Марии также случилась на съемках. Она познакомилась с оператором Кириллом Зоткиным, и актриса очень быстро влюбилась. В 2016 году они сыграли свадьбу на Бали, а в ЗАГС сходили в 2021 году. Когда стало известно, что Маша ждет ребенка. В августе она подарила мужу сына Нилана. Рожать звезда летала в Майами.
Мария Горбань с сыном. Фото: соцсети
Карьера сегодня
Сегодня Мария Горбань успевает сниматься в кино, жить на две страны - Россию и Шри-Ланку, а также воспитывать детей. Весной 2023 года с участием актрисы на большие экраны вышла комедия «Поехавшая». Также звезда снялась в ситкоме ТНТ «Звездный суд», в котором рассказывается история одного громкого развода двух селебрити.