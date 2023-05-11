Злой рок или странные совпадения: судьбы актеров фильма «Любовь и голуби»

Премьера фильма «Любовь и голуби состоялась в январе 1985 года. Тогда никто и не подозревал, что он станет одним из самых любимых фильмов в стране – наряду с «Иронией судьбы» и «Москва слезам не верит». А несколько лет назад заговорили о злом роке, который преследует артистов, снявшихся в фильме.
Нина Дорошина – осталась бездетной, потеряла любимую племянницу
Фото: кадр из фильма «Любовь и голуби»
В 2018 году не стало исполнительницы роли Надюхи – Нины Дорошиной. Эту роль могли исполнить Наталья Кустинская или Любовь Полищук – но они не прошли пробы. Зато игра Нины Дорошиной – сначала в спектакле «Любовь и голуби», а потом и в фильме, - принесла картине удачу, а ее саму сделала звездой. Нина Михайловна сыграла мать троих детей, но в жизни она так и осталась бездетной, хотя больше 20 лет прожила в браке с Владимиром Ишковым.
Она относилась с материнской нежностью к племяннице Ниночке – но девушка умерла в 24 года. После смерти мужа актриса осталась одинокой. Она все чаще болела, но всякий раз верила, что скоро поправится и снова будет играть в театре. Ее не стало 21 апреля 2018 года. Актрисе было 83 года, но, несмотря на почтенный возраст, ее смерть для всех стала неожиданностью.
Александр Михайлов – чуть не умер на сцене, был в коме
Фото: кадр из фильма «Любовь и голуби»
Сыгравший Василия, мужа Надюхи, Александр Михайлов прославился не только киноролями, но и работами в театре. А во время постановки о жизни Ивана Грозного он внезапно чуть не погиб – у артиста началось горловое кровотечение, он потерял около 2 литров крови, двое суток провел в коме и находился на волоске от смерти.
Тогда он похудел на 32 килограмма, его было не узнать. К счастью, все обошлось. Сейчас Александру Яковлевичу – 78 лет. Он женат во второй раз, на враче Оксане Васильевой. В этом браке родилась дочь Мирослава, ей 21 год. Кроме того, у Михайлова есть 32-летняя внебрачная дочь Анастасия.
Людмила Гурченко – «всю жизнь мучилась»
Фото: кадр из фильма «Любовь и голуби»
Мало найдется актеров, получивших такую же известность, как Людмила Гурченко. В фильме «Любовь и голуби» она исполнила роль разлучницы Раисы Захаровны. Только вот в жизни блестящая актриса не могла назвать себя счастливой. Она пять раз выходила замуж, но только последний брак называла удачным – Сергей Сенин принес ей, наконец, счастье, подарив обожание, заботу и внимание.
«Всю жизнь она мучилась. Думаю, сделала ошибку — да, она много добилась в профессии, но у нее не было семьи. Нет такой профессии, которая была бы интереснее, чем семья. После работы ей просто некуда было идти», - рассказывал Михаил Боярский.
Огромной болью стала для Гурченко смерть внука Марка. С единственной дочкой Машей она практически не общалась. В 2011 году Людмила Марковна умерла. Ей было 75 лет.
Сергей Юрский и Наталья Тенякова – супруги на экране и в жизни
Фото: кадр из фильма «Любовь и голуби»
В 2019 году умер 83-летний Сергей Юрский – легенда советского и российского кино, сыгравший неповторимого дядю Митю. Он был женат на Наталье Теняковой, которая и в комедии исполнила роль его жены – бабы Шуры (кстати, почему это он – «дядя», а она – «баба», не задумывались? Обидно как-то…)
Между прочим, Тенякова была на 11 лет моложе Юрского. Чтобы достоверно воплотить образ бабы Шуры, ей пришлось играть в плотном возрастном гриме и с «толщинками» под одеждой: ей тогда было всего 40 лет. Любовь Теняковой и Юрского была внезапной и «запретной» - Наталья была замужем, хотя давно уже не любила мужа. Несколько лет влюбленные пытались справиться со своими чувствами, но в 1970 году все-таки поженились. У них родилась дочь Дарья – она тоже стала актрисой. Наталья Тенякова (ей сейчас 78 лет) продолжает играть в театре.
Игорь Лях – был скрытным и замкнутым, рано умер
Фото: кадр из фильма «Любовь и голуби»
Если смерть Юрского, Гурченко и Дорошиной все-таки нельзя было назвать неожиданной – они прожили много лет, то уход из жизни Игоря Ляха, который сыграл сына Надюхи и Василия, Леньки, получился до обидного ранним – ему исполнилось всего 55 лет. Актер не жаловался на здоровье, много работал.
Правда, он считался замкнутым и не слишком общительным человеком, - не любил расспросов о личной жизни, поэтому никто не знал, есть ли у него жена и дети. «Любовь и голуби» стал первым фильмом для 22-летнего артиста, потом он снялся еще в десятке с небольшим картин. Но роль Леньки, пожалуй, так и осталась самой известной.
Янина Лисовская – почти повторила несчастную судьбу Людки
Фото: кадр из фильма «Любовь и голуби»
Героиня Лисовской - дочь Надежды и Василия, Людка, - вернулась в деревню после неудачного замужества в городе. Похожая судьба ждала и актрису. На съемках «Любовь и голуби» она подружилась со всеми, но особенно – со своим экранным «братом» Игорем Ляхом. Он и познакомил ее потом с своим приятелем – Игорем Волковым, красавцем-актером. Они поженились, но счастья это не принесло: не прошло и двух лет, как они расстались, и Янина вернулась в родительский дом – как Людка.
Она продолжала сниматься, но редко: пришли 90-е, работы для актеров не было. Но однажды их театр поехал на гастроли в Германию. Там в скромную обаятельную Янину влюбился немецкий актер Вольф Лист. И вскоре забрал любимую из Москвы. Лисовская не знала немецкого языка – пришлось учить. Но она ни о чем не жалеет. В 38 лет она родила дочку, постепенно сумела вернуться к профессии – пишет сценарии и играет в театре, а еще преподает в театральной школе.
Лада Сизоненко – рыдала по-настоящему
Фото: кадр из фильма «Любовь и голуби»
Лада родилась в цирковой семье, а в 14 лет попала на съемочную площадку «Любовь и голуби» - ей доверили сыграть младшую дочь, любимицу Василия, Олю. И эта роль осталась для нее единственной. Играя истерику своей героини, девочка настолько расстроилась, войдя в образ, что ее потом долго успокаивали всей группой: она очень близко к сердцу принимала каждую сцену.
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Потом Лада Сизоненко стала успешной моделью, вышла замуж, родила двоих сыновей. Работу в фильме Владимира Меньшова она до сих пор вспоминает с улыбкой и ностальгией – признается, что ей было очень комфортно среди взрослых артистов.