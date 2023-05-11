Злой рок или странные совпадения: судьбы актеров фильма «Любовь и голуби»

В 2018 году не стало исполнительницы роли Надюхи – Нины Дорошиной. Эту роль могли исполнить Наталья Кустинская или Любовь Полищук – но они не прошли пробы. Зато игра Нины Дорошиной – сначала в спектакле «Любовь и голуби», а потом и в фильме, - принесла картине удачу, а ее саму сделала звездой. Нина Михайловна сыграла мать троих детей, но в жизни она так и осталась бездетной, хотя больше 20 лет прожила в браке с Владимиром Ишковым.

Она относилась с материнской нежностью к племяннице Ниночке – но девушка умерла в 24 года. После смерти мужа актриса осталась одинокой. Она все чаще болела, но всякий раз верила, что скоро поправится и снова будет играть в театре. Ее не стало 21 апреля 2018 года. Актрисе было 83 года, но, несмотря на почтенный возраст, ее смерть для всех стала неожиданностью.

Александр Михайлов – чуть не умер на сцене, был в коме

