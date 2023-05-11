Что на самом деле происходит в отношениях между Константином Меладзе и Верой Брежневой

11 мая известному продюсеру и композитору Константину Меладзе исполняется 60 лет. За годы своей карьеры он не раз переживал взлеты и падения. Вот и сейчас много говорят об очередном непростом витке в судьбе Константина Шотовича – разводе с певицей Верой Брежневой, но пока эти слухи не нашли официального подтверждения.

Как начался роман между Верой Брежневой и Константином Меладзе

Говорят, притяжение между эффектной артисткой и продюсером возникло еще в 2007 году, когда Брежнева покинула группу «ВИА Гра» и начала сольную карьеру. А Константин Меладзе взял ее под свое крыло.

Оба тогда были не свободны. Константин был женат на Яне Сумм, а Вера Брежнева состояла в браке с бизнесменом Михаилом Киперманом. Но несмотря на семейные обязательства, они не смогли противиться вспыхнувшим чувствам.

Считается, что в своих хитах «Вопреки», «Параллельные», «Салют, Вера», исполняемых братом Валерием Меладзе, композитор оставлял Вере Брежневой зашифрованные послания. Видимо, их разгадала и Яна Сумм.

В тот период она позвонила Вере и напрямую спросила, являются ли ее муж и певица любовниками. Брежнева, разумеется, все отрицала, говоря, что между ними всего лишь отношения наставника и ученицы.