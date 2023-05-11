Что на самом деле происходит в отношениях между Константином Меладзе и Верой Брежневой

11 мая известному продюсеру и композитору Константину Меладзе исполняется 60 лет. За годы своей карьеры он не раз переживал взлеты и падения. Вот и сейчас много говорят об очередном непростом витке в судьбе Константина Шотовича – разводе с певицей Верой Брежневой, но пока эти слухи не нашли официального подтверждения.
Как начался роман между Верой Брежневой и Константином Меладзе
Говорят, притяжение между эффектной артисткой и продюсером возникло еще в 2007 году, когда Брежнева покинула группу «ВИА Гра» и начала сольную карьеру. А Константин Меладзе взял ее под свое крыло.
Оба тогда были не свободны. Константин был женат на Яне Сумм, а Вера Брежнева состояла в браке с бизнесменом Михаилом Киперманом. Но несмотря на семейные обязательства, они не смогли противиться вспыхнувшим чувствам.
Считается, что в своих хитах «Вопреки», «Параллельные», «Салют, Вера», исполняемых братом Валерием Меладзе, композитор оставлял Вере Брежневой зашифрованные послания. Видимо, их разгадала и Яна Сумм.
В тот период она позвонила Вере и напрямую спросила, являются ли ее муж и певица любовниками. Брежнева, разумеется, все отрицала, говоря, что между ними всего лишь отношения наставника и ученицы.
Константин Меладзе и Вера Брежнева в программе «Вечерний Ургант». Фото: Первый канал
И действительно, на протяжении нескольких лет паре удавалось скрывать свой роман. Но в 2013 году правда все-таки выплыла наружу. Яна Сумм попросила у мужа развод, а уже через два года он женился на Вере Брежневой.
Свадьба состоялась в Италии, на побережье Тосканы. Как писала иностранная пресса, супругов лично расписал мэр итальянского курортного города Форте-дей-Марми Умберто Буратти. Он рассказал журналистам, что роман звездной пары начался именно в Италии.
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Как начали появляться слухи о разводе пары
В целом их брак называли счастливым. Но время от времени все же появлялись слухи о разрыве пары. Один из них был связан с именем солистки нового коллектива «ВИА Гра» Эрики Герцег. Разумеется, как и когда-то Вера Брежнева, Эрика отрицала свою связь с Константином Меладзе. И вроде бы вопрос был закрыт…
Весной прошлого года жизнь супругов кардинально изменилась, и им стало не до интрижек на стороне. По сообщениям прессы, они уехали из России и обосновались в Италии.
Известно, что пара владеет роскошной виллой недалеко от озера Гарда у подножья Альпийских гор. Как писали СМИ, стоимость такой виллы примерной площадью 300 кв.м может достигать 800 тысяч евро или 55 миллионов рублей.
Вера Брежнева. Фото: Global Look Press
А уже летом 2022 года в медийное пространство вновь стали просачиваться сообщения о разводе пары. СМИ писали, что Константин Меладзе привез в Италию бывшую жену с детьми, и мол, Веру Брежневу не устроил такой поворот сюжета. Но сама Яна Сумм опровергла эти слухи, заявив, что на самом деле у них все в порядке.
Вот и сейчас сплетни о разрыве пары вспыхнули с новой силой - и не без основания. Ведь последнее время Вера Брежнева нередко оставляет в соцсетях грустные посты. Например, такой: «И даже когда телефон напоминает о теплых воспоминаниях, понимаешь, что как раньше уже не будет. Каждый день строим новую жизнь заново».
К тому же оба супруга начали публиковать фотографии без обручальных колец. А о совместных снимках практически не идет и речи.
Говорят, причиной разногласий пары могло стать разное отношение к международной повестке.
Как живет Константин Меладзе сейчас
К тому же этой весной начал циркулировать еще один слух – о продаже роскошного особняка пары площадью 700 квадратных метров. Якобы супруги продают дом в Подмосковье почти за 300 миллионов рублей. Но пока ни Константин Меладзе, ни Вера Брежнева не опровергли, но и не подтвердили правдивость этих новостей.
Однако, как сообщает «Комсомольская правда», продюсер явно не собирается окончательно рвать связи с Россией.
Здесь у него осталась собственная звукозаписывающая фирма «Меладзе Мьюзик», которая в прошлом году заработала 16 миллионов рублей.
К тому же на протяжении нескольких лет Константин Меладзе входил в состав учредителей лейбла «Первое музыкальное издательство», который занимается выпуском песен популярных исполнителей.
Как пишет «Комсомолка», несмотря на то, что продюсер больше не является одним из основателей компании, он передал свою долю в бизнесе родной сестре Лиане Меладзе.
Константин Меладзе. Фото: Global Look Press
В прошлом году в соцсетях Вера Брежнева поздравила супруга с 59-летием, опубликовав фотографии торта с фигуркой продюсера за роялем и надписью: «С днем рождения, Костя» на итальянском языке. Тогда Вера писала, что никакого пышного праздника не было. А супруги просто провели вместе теплый день.
Сейчас трудно предположить, о чем напишет Вера Брежнева в день 60-летия Константина Меладзе и напишет ли вообще. Но во всяком случае этот день вполне может расставить все точки над I.