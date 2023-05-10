Карьера и жизнь Марины Девятовой: как стала звездой русской народной сцены, пережила смерть любимого, подозревалась в романе с Плющенко

Марина Девятова пошла по отцовским стопам и стала исполнительницей русских народных песен. О своем выборе она ни разу не пожалела и надеется, что ее дочь продолжит звездную династию.
Папина дочка
Марина Девятова родилась 13 декабря 1983 года в семье народного артиста России Владимира Девятова, знаменитого исполнителя народных песен, и хореографа-постановщика Натальи Лопато.
Когда девочке исполнилось 5 лет, родители развелись, и она осталась с мамой, но папа никогда не исчезал из ее жизни. Именно он привил ей с малых лет любовь к музыке и пению, научил исполнять русские народные песни.
Марина Девятова (справа) с сестрой Катей в детстве. Фото: соцсети
У Марины есть старшая сестра Екатерина, и обе они учились в музыкальной школе по классу фортепиано. Но Девятова-старшая не пошла по отцовским стопам, а занялась ветеринарией.
А Марина после средней школы обучалась сольному пению в музыкальном училище им. Шнитке в 1999 году, после которого стала студенткой Российской академии музыки им.Гнесиных.
Марина Девятова (слева) в юности с подругой. Фото: соцсети
Начало карьеры
Студенткой Марина работала у отца в школе вокала и ездила в фольклорные экспедиции с учениками изучать народные русские песни. Также она выступала в группе «Индрик-зверь», которая делала современные каверы на старинные русские и славянские песни и участвовала в различных фестивалях и конкурсах.
В 2003 году Девятова была отмечена дипломом лауреата на фестивале «Славянский базар», а в 2005-м коллектив «Индрик-зверь» с блеском выступил на фестивале «Крылья».
Марина Девятова на проекте "Народный артист-3". Кадр из передачи
В 2006 году она отправилась на кастинг в третий сезон проекта «Народный артист» и смогла покорить членов жюри и зрителей своим талантливым исполнением. В итоге девушка стала серебряной финалисткой проекта и обрела армию поклонников.
Музыка
После успеха на проекте «Народный артист» продюсер Евгений Фридлянд предложил Девятовой сотрудничество, и она заключила с компанией FBI MUSIC контракт. С того момента карьера артистки пошла в гору.
Марина Девятова со своим коллективом. Фото: соцсети
В 2007 году Марина в составе российской делегации выступала в Гватемале на церемонии выбора столицы Олимпийских игр-2014 с песней «Катюша», которую на бис исполняла несколько раз.
Первый сольный альбом Девятовой увидел свет в 2009 году – «Не думала, не гадала», а следом за ним состоялся и дебютный сольный концерт. В том же году Марина выступала в Лондоне на светском приеме Министерства иностранных дел перед королевой Елизаветой II и членами королевской семьи.
Кроме того, артистка блистала талантом перед многими мировыми лидерами - президентами Владимиром Путиным, Дмитрием Медведевым, Нурсултаном Назарбаевым, Муаммаром Каддафи.
Марина Девятова на сцене. Фото: соцсети
Второй альбом Марина выпустила в 2011 году, он называется «Я счастливая», а через два года – третий, «В лунном сиянии». И вскоре дала большой сольный концерт, приуроченный к 30-летнему юбилею артистки.
В 2015 году Девятова была номинирована на Российскую национальную музыкальную премию в категории «Лучший фолк-исполнитель», правда, победу уступила Пелагее. В 2018 году появился четвертый альбом звезды - «Не будите меня молоду…», через два года – пятый, «Можно, я буду рядом».
Марина Девятова на сцене. Фото: соцсети
За свою карьеру Марина Девятова дала сотни концертов, часто выступает с детскими коллективами, а также регулярно выходит на сцену с другими звездными исполнителями. У нее есть дуэты с Николаем Басковым, Аль Бано, Варварой, Алексеем Гоманом, Глебом Матвейчуком, Петром Дрангой и многими другими.
Марина Девятова с отцом Владимиром Девятовым. Фото: соцсети
Личная жизнь
Марина Девятова в личной жизни пережила трагическую потерю. В молодости она встречалась с мужчиной старше нее, врачом по профессии. Но он скоропостижно скончался от онкологического заболевания.
Марина Девятова с мужем Алексеем Пигуренко. Фото: соцсети
В 2016 году Марина вышла замуж за бизнесмена Алексея Пигуренко, с которым была знакома с 2008 года, они даже состояли в отношениях, но расставались. И когда встретились вновь, расстаться уже не смогли. В феврале 2017 года Марина и Алексей впервые стали родителями, у них родилась дочка Ульяна.
Марина Девятова с мужем, дочкой и сыном. Фото: соцсети
Летом 2022 года в семью снова наведался аист – на этот раз Марина стала мамой сына, которому дали имя Александр.
Не обошли стороной семью Девятовой и сплетни. В 2020 году вдруг поползли слухи, что у Марины был роман с фигуристом Евгением Плющенко: они познакомились в 2007 году, когда ездили в Гватемалу в составе российской делегации, и у них были отношения. Но и певица, и спортсмен с возмущением отвергли эти домыслы.
Карьера сегодня
В период пандемии Марине пришлось нелегко, как и многим звездам – концерты один за другим отменялись или переносились. Стресс и неизвестность отразились не самым лучшим образом на самой артистке – она впала в депрессию, лечилась и восстанавливалась, затем последовали вторые роды. Начались проблемы с лишним весом, которые до сих пор не решены, и при росте 160 см в настоящее время она весит более 70 кг.
Но это не мешает ей по-прежнему зажигать на сцене - ее гастрольный график очень плотный и расписан на годы вперед. Кстати, после рождения сына артистка не стала засиживаться дома, и родные ее в этом поддержали. Сама себя она в шутку называет гастролирующей матерью.