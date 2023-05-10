Карьера и жизнь Марины Девятовой: как стала звездой русской народной сцены, пережила смерть любимого, подозревалась в романе с Плющенко

Марина Девятова пошла по отцовским стопам и стала исполнительницей русских народных песен. О своем выборе она ни разу не пожалела и надеется, что ее дочь продолжит звездную династию.

Папина дочка

Марина Девятова родилась 13 декабря 1983 года в семье народного артиста России Владимира Девятова, знаменитого исполнителя народных песен, и хореографа-постановщика Натальи Лопато.

Когда девочке исполнилось 5 лет, родители развелись, и она осталась с мамой, но папа никогда не исчезал из ее жизни. Именно он привил ей с малых лет любовь к музыке и пению, научил исполнять русские народные песни.