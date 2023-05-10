Десятки ролей, два брака и двое детей: каким стал путь к славе и личной жизни Алены Коломиной

С детства Алена занималась акробатикой, которую сменила на прыжки в воду и стала мастером спорта, параллельно посещала театральную студию при луганском театре «МЭТЛУГ», участвовала в постановках «Питер Пэн» и «Алиса в стране чудес». И решила связать жизнь со сценой.

Окончив школу, она уехала в Киев и поступила в Киевский национальный университет культуры и искусств на актерский факультет. Получив в 2009 году профессию актрисы, Коломина устремилась в Москву.