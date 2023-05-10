Десятки ролей, два брака и двое детей: каким стал путь к славе и личной жизни Алены Коломиной

Звезда сериалов «Березка» и «Смерш. Новое» Алена Юрьевна Коломина – уроженка Ворошиловграда. Она родилась 28 марта 1987 года в обычной семье, не связанной со сценой и кино, - папа трудился на аккумуляторном заводе, мама - товаровед. У Алены есть младший брат Александр, в котором она души не чает.
Маленькая Алена Коломина с братом. Фото: соцсети
С детства Алена занималась акробатикой, которую сменила на прыжки в воду и стала мастером спорта, параллельно посещала театральную студию при луганском театре «МЭТЛУГ», участвовала в постановках «Питер Пэн» и «Алиса в стране чудес». И решила связать жизнь со сценой.
Окончив школу, она уехала в Киев и поступила в Киевский национальный университет культуры и искусств на актерский факультет. Получив в 2009 году профессию актрисы, Коломина устремилась в Москву.
Алена Коломина в юности. Фото: соцсети
Театр
Переехав в Москву, Алена Коломина устроилась в Московский экспериментальный театр Вячеслава Спесивцева. Здесь хрупкая актриса ростом 165 см и весом 54 кг сыграла Джульетту в пьесе «Ромео и Джульетта», а также главные роли в спектаклях «Яма», «Прощание с Матерой» и других.
Вместе с тем, до 2013 года играла на сцене театра «Кураж», работала официанткой, чтобы сводить концы с концами, так как денег не хватало.
Алена Коломина (в центре) с дипломом ГИТИС. Фото: соцсети
Коломина решила отучиться в ГИТИСе и в 2013 году прошла по конкурсу. В то же время ее пригласили работать в Московский театр «Эрмитаж», в котором она выступает по сей день. Спектакли «Тартюф», Фокусник», «Рот без замочка», «Старик Хоттабыч» и другие с участием Коломиной давно полюбились зрителям.
Кино
Во время учебы в ГИТИСе Коломина стала сниматься в фильмах. Дебютным для нее стал второй сезон сериала «Глухарь», правда, роль досталась совсем небольшая. Зато появился опыт, последовали приглашения в другие проекты.
Алена Коломина в сериале "Шуберт". Кадр из сериала
В 2018 году Алена сыграла в сериале «Шуберт» с Алексеем Воробьевым, ей досталась роль спортсменки Лизы, тут-то актрисе и пригодились навыки из детства. Она даже выполняла некоторые трюки в кадре сама. Проект принес ей первую славу и узнаваемость.
В том же году Коломина сыграла танцовщицу Эдиту Тамм в сериале «Березка», после чего стала знаменитой. Сама картина оказалась столь успешной, что была номинирована на премию «Золотой орел». После нее у актрисы не было недостатка в предложениях.
Алена Коломина на съемках сериала "Березка". Фото: соцсети
2019 год принес Коломиной сразу шесть новых проектов, среди которых сериалы «Шахматная королева», «Штамп в паспорте», «Правда». В 2020-м с участием Алены зрители увидели также шесть картин, главные роли она исполнила в детективе «Загадка Фибоначчи», сериалах «Одна ложь на двоих», «Котики».
Алена Коломина на съемках сериала "Адвокат Ардашев. Кровь на палубе". Кадр из сериала
Еще больше работы у Коломиной оказалось в 2021 году, и практически каждая – это главная роль: «Счастлива вопреки», «Воспитательница», «Свадебные хлопоты», «Адвокат Ардашев. Кровь на палубе», «Старушки в бегах-2», «Загадка Эйнштейна».
Не меньше центральных персонажей актриса сыграла и в 2022 году: «Одиннадцать молчаливых мужчин», «Преодоление», «Смерш. Новое», «Немезида», «Весна перемен», «Загадка Цезаря».
Личная жизнь
Алена Коломина была замужем за актером театра МХАТ им.А. Чехова Алексеем Варущенко. Они познакомились на кинопробах, сыграли свадьбу в 2013 году, а через год у них родился первенец Петр. В 2017 году семья пополнилась дочкой, которую назвали Ниной. Но вскоре пара объявила о разводе.
Алексей Варущенко. Фото: Global Look Press
Алена Коломина с детьми. Фото: соцсети
На съемках сериалов «Я подарю тебе рассвет» и «Штамп в паспорте» Алена познакомилась с актером Кириллом Кузнецовым, у них начался роман. Они встречались несколько лет, поженились в 2019 году, но расстались.
Алена Коломина и Кирилл Кузнецов. Фото: соцсети
Карьера сегодня
В 2023 году у Коломиной в работе – сразу несколько проектов. Она задействована в третьем сезоне сериала «Старушки в бегах», исполняет главные роли в проектах «Заполярный вальс», «Вероника», «Счастье не за горами».