Дети звезд, которые строят успешную карьеру в кино - есть таланты

Есть такой парадокс: актерские династии. С одной стороны, выросшим буквально за театральным занавесом детям артистов ничего не остается, как идти по стопам предков, и таких примеров мы знаем немало (Табаковы, Михалковы, Кончаловские, Бондарчуки и т. д.).

С другой, едкую народную пословицу о природе, которая отдохнула на отпрысках талантливых родителей, тоже вроде бы не зря придумали. И все же звездные наследники упрямо пытаются народную мудрость опровергнуть. И у некоторых это получается.

Анна Пересильд (13 лет)