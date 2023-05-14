Дети звезд, которые строят успешную карьеру в кино - есть таланты

Есть такой парадокс: актерские династии. С одной стороны, выросшим буквально за театральным занавесом детям артистов ничего не остается, как идти по стопам предков, и таких примеров мы знаем немало (Табаковы, Михалковы, Кончаловские, Бондарчуки и т. д.).
С другой, едкую народную пословицу о природе, которая отдохнула на отпрысках талантливых родителей, тоже вроде бы не зря придумали. И все же звездные наследники упрямо пытаются народную мудрость опровергнуть. И у некоторых это получается.
Анна Пересильд (13 лет)
Фото: кадр из фильма
Дочери режиссера Алексея Учителя и актрисы Юлии Пересильд сам Бог велел сниматься в кино. И к 13 годам девочка уже сыграла в пяти картинах, причем дважды роли были главными! За образ подростка-альбиноса по прозвищу Мука в мистическом триллере «Тибра» Анна получила приз на кинофестивале в испанской Торревьехе. А еще в преддверии премьеры космического блокбастера «Вызов», где, как известно, снималась мама начинающей актрисы, Аня пришла в шоу Первого канала «Две звезды. Отцы и дети».
Естественно, пришла не одна, а с мамой, чтобы спеть с ней дуэтом. Тандем исполнил песню «Вызов», написанную специально к новой картине. Аня была в потрясающем платье и с модной укладкой, как совсем взрослая звезда. Несмотря на волнение и ответственность, девочка ни разу не ошиблась и снискала комплименты от жюри. Как оказалось, песню «Вызов» Аня писала сама - в соавторстве с другими музыкантами.
Ника Жукова (15 лет)
Фото: Михаил Фролов/КП
Все знают Сергея Жукова (на фото с женой Региной), солиста «Руки Вверх!», многодетного отца и даже бизнесмена - владельца сети баров, кондитерской и руководителя крупного музыкального лейбла. Однако мало кто знает, что Сергей еще и, как теперь принято говорить, шоураннер. Он пишет, снимает, продюсирует и выпускает сериалы (иногда в них даже сам играет). И в одном из таких проектов главную роль исполняет его дочь Ника.
Фото: канал СТС
Пока сверстницы учатся, девушка в Москве и Сочи снимается в папином сериале «Плакса», идущем на СТС. Ника играет героиню по имени Маша, которая с семьей переехала из столицы в провинцию и «наслаждается» всеми радостями, связанными с адаптацией москвича в регионах. В новой школе девочку поначалу травят, но заканчивается все романом с красивым мальчиком и созданием группы «Плакса» (собственно, поэтому проект сравнивают с «Ранетками» - там тоже в центре сюжета были музыканты-подростки). Это, кстати, уже не первая работа Ники - до «Плаксы» она сыграла в комедии «Артек. Большое путешествие», и тоже участницу музколлектива.
Леонтий Кондрахин (22 года)
Леонтий - сын успешной телеведущей и не менее успешного медиаменеджера Тины Канделаки, родившийся в браке Тины с бизнесменом Андреем Кондрахиным.
Фото: Владимир Веленгурин/КП
В эфире СТС в 13 лет мальчик заявил, что хочет быть программистом, однако теперь изучает связи с общественностью в МГУ. Ну а главное его увлечение - музыка. Лео, как он себя называет, вырос на роке, слушает такие группы, как Green Day, «Неприкасаемые», Foo Fighters, «Рондо», а также сам что-то сочиняет и записывает.
Фото: соцсети
И домашним музицированием парень не ограничивается - Лео стал автором песен к сериалу «Любовная магия», который выходит на ТВ-3. В соцсетях парень прокомментировал свой успех лаконично и скромно: «Написал такой вот романтический поп для сериала. Вышло круто». К слову, написанная Лео музыкальная тема звучала и в заставке шоу «Наследники и самозванцы», которое на том же канале вела Ляйсан Утяшева.