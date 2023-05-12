«Главный Мессинг страны» верит в мистику и предсказания: странная судьба Евгения Князева

У многих актеров есть роли, которые стали их «вторым именем». Вячеслав Тихонов, например, - Штирлиц, Александр Демьяненко – Шурик, Юрий Яковлев – конечно, Ипполит. Что касается Евгения Князева, то вы сразу поймете, о ком речь, стоит только назвать имя его главного персонажа – Вольфа Мессинга.

Сын шахтера

Евгений Князев родился 9 августа 1955 года в Тульской области, поселке Скуратово, что находится неподалеку от знаменитой Ясной Поляны. Его отец трудился в шахте, а мама была домохозяйкой – растила четверых детей. Евгений не сразу решил стать артистом. Для этого, казалось, в его детстве не было никаких предпосылок: жили довольно бедно.

Но после первого же спектакля, который Женя увидел в местном ТЮЗе, в его душе все перевернулось: оказалось, есть другой мир, мир сцены, и он понял, что хочет быть частью этого мира.

Два института

