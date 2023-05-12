«Главный Мессинг страны» верит в мистику и предсказания: странная судьба Евгения Князева

У многих актеров есть роли, которые стали их «вторым именем». Вячеслав Тихонов, например, - Штирлиц, Александр Демьяненко – Шурик, Юрий Яковлев – конечно, Ипполит. Что касается Евгения Князева, то вы сразу поймете, о ком речь, стоит только назвать имя его главного персонажа – Вольфа Мессинга.
Сын шахтера
Евгений Князев родился 9 августа 1955 года в Тульской области, поселке Скуратово, что находится неподалеку от знаменитой Ясной Поляны. Его отец трудился в шахте, а мама была домохозяйкой – растила четверых детей. Евгений не сразу решил стать артистом. Для этого, казалось, в его детстве не было никаких предпосылок: жили довольно бедно.
Но после первого же спектакля, который Женя увидел в местном ТЮЗе, в его душе все перевернулось: оказалось, есть другой мир, мир сцены, и он понял, что хочет быть частью этого мира.
Два института
Евгений Князев в молодости. Фото: кадр из фильма "Работа над ошибками", 1988 г.
В Щукинское училище его не приняли – он был слишком молод, едва исполнилось 16. Чтобы не терять год, юноша поступил в политехнический институт. Но главным в его жизни оставался театр: он играл в студенческих спектаклях, побеждал в творческих конкурсах и все больше укреплялся в мысли, что его будущее связано с игрой в театре.
И все же Евгений окончил Политех – на этом настаивали родители. Получив диплом, он сделал вторую попытку поступить в Щуку, и на этот раз ему все удалось. О Князеве вскоре заговорили как о самом старательном студенте. Он не просто учился – он впитывал в себя буквально каждую крупицу знаний. При этом успевал работать в гардеробе, много читал и ходил на все премьеры.
Роли в театре
Евгений Князев на сцене театра. Фото: Global Look Press
Окончив «Щуку», Князев стал частью труппы Театра имени Вахтангова. Зрителям запомнились его роли в спектаклях «Три возраста Казановы», «Роза и крест», «Маленькие трагедии». В 1992 году началось его сотрудничество с режиссером Петром Фоменко. Евгений Князев играл в его постановках «Дело», «Пиковая дама», «Чудо святого Антония». Актер и сегодня называет Фоменко одним из своих главных учителей.
Но вскоре режиссер ушел из труппы – он решил создать собственную театральную мастерскую. А Князев остался, не желая покидать театр, ставший для него вторым домом. Правда, время от времени он участвовал в антрепризных спектаклях, но сохранил верность Театру имени Вахтангова.
И с приходом нового тысячелетия у этого сотрудничества открылось второе дыхание: Князев сыграл немало интересных ролей, в том числе – Алексея Каренина и других персонажей.
«Вольф Мессинг» и другие фильмы и сериалы
Евгений Князев в роли Вольфа Мессинга. Фото: кадр из сериала "Вольф Мессинг: видевший сквозь время", 2009 г.
Евгений Князев считает себя, в первую очередь, театральным актером. Но зрителям хорошо известны и его роли в кино. И если первые его появления – в мелодраме «Поздняя любовь», сериале «Простые истины» и еще нескольких проектах - не произвели фурора, то следующие роли были уже более успешными. А работа в сериале «Вольф Мессинг: Видевший сквозь время» стала настоящим прорывом.
Режиссер Владимир Краснопольский взял его на главную роль без проб: он с самого начала видел в роли легендарного прорицателя только Князева. Эффектная внешность, пронзительный взгляд и умение перевоплощаться сделали свое дело: история таинственного предсказателя заинтересовала зрителей, сериал стал очень популярным.
Позднее Евгений Князев снимался и в других проектах, но роль Мессинга так и осталась самой известной его работой в кино.
Евгений Князев в сериале "Вангелия". Фото: кадр из сериала
Тема мистических предсказаний настолько увлекла актера, что он внимательно изучил биографию своего героя, а потом охотно дал согласие на съемки в сериале о другой провидице – «Вангелия». Кстати, Князев не скрывает, что верит в мистику:
«Жизнь любого человека запрограммирована. От нас мало что зависит. Про любого человека можно сказать, что жизнь его мистическая и судьба его странная…»
Евгений Князев в фильме "Страсти по Чапаю". Фото: кадр из фильма
Ему приходилось воплощать на экране образы и других исторических персонажей. Льва Троцкого он сыграл сразу в двух проектах: «Девять жизней Нестора Махно» и «Страсти по Чапаю». В драме «Зеркала» он исполнил роль Бориса Пастернака.
Евгений Князев в роли Сталина. Фото: кадр из сериала "Орлова и Александров"
А в сериале «Орлова и Александров» зрители увидели Князева в образе Иосифа Сталина. При этом физические параметры актера не соответствовали данным Сталина: рост Князева – 185 см, а его персонаж, как известно, был на 10 см ниже. Кстати, Князев отличается худощавым сложением.
Сколько зарабатывает «Мессинг»
Согласно официальной декларации, за 2021 год Евгений Князев заработал 13 миллионов 300 тысяч рублей. При этом площадь принадлежащей актеру недвижимости составляет 2 177 кв. метров, а еще у Князева – два автомобиля.
Любовь и семья: жена Елена и две дочери
Евгений Князев с женой Еленой Дунаевой. Фото: соцсети
Театр принес Евгению Князеву не только радость актерской реализации, но и счастье в личной жизни: именно в театре он познакомился с Еленой Дунаевой, которая впоследствии стала его женой. Привлекательная девушка с первого взгляда вызвала в нем бурю эмоций. Елена работала преподавателем в Щукинском училище.
Чтобы сблизиться с ней, Евгений проявил фантазию: попросил помощи в подготовки к конкурсу чтецов. Мало-помалу отношения учительницы и ученика переросли в нечто большее. Вскоре молодой человек пригласил Елену на свидание. Она согласилась. И сама не заметила, как тоже влюбилась.
Семья Евгения и Елены получилась счастливой и дружной – они вместе уже много лет, и никому в голову не придет озвучивать какие-то слухи о романах Князева. Всем известно: для него существует только его жена.
Александра Князева. Фото: соцсети
В этом браке родились две дочери. И Александра, и Анастасия окончили ГИТИС. Правда, они выбрали не актерский, а продюсерский и режиссерский факультеты. Евгений Владимирович часто повторяет, что самое важное в жизни – семья. А самые счастливые минуты – когда за столом собираются все родные.
«Я безумно люблю свою жену и детей. У меня самые прекрасные девочки. Если бы вы знали, как я счастлив только от той мысли, что у меня есть настоящая и любящая семья!», - признается актер.
Учил актерскому мастерству Марию Куликову
Анастасия (Ася) Князева. Фото: соцсети
С 1994 года Князев преподает в Щукинском театральном училище, а в 2003-м стал его ректором. Среди его достижений в качестве педагога – два выпуска молодых актеров, среди которых такие знаменитости, как Мария Куликова, Станислав Дужников, Виктор Добронравов, Владимир Яглыч. При этом он продолжает играть сам – и на сцене, и в кино.
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В 2022 году вышла видеоверсия спектакля «Война и мир» с участием Князева, поставленного на сцене Театра имени Вахтангова. Всего же на счету народного артиста РФ – более 30 ролей в театре и почти 70 – в кино. Судя по страсти, с которой Евгений Владимирович отдается своему любимому делу, его поклонников ждет еще немало интересных ролей.