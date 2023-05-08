Как Олеся Судзиловская подрабатывала грузчиком, а потом вышла за миллионера: личная жизнь звезды «Орловой и Александрова»

Олеся Судзиловская – российская актриса театра и кино, сыгравшая, среди прочего, легендарную Любовь Орлову. Личную жизнь Олеси не назовешь простой и безоблачной – разрыв с известным актером она перенесла так тяжело, что понадобилась помощь психолога.

Юная гимнастка

Олеся Судзиловская родилась 20 мая 1974 года в городе Зеленограде, в семье инженеров. Мама актрисы – русская по национальности, а вот со стороны отца ее предки – белорусы.

В четыре года девочку записали в секцию художественной гимнастики, и она добилась весомых успехов, став к 16 годам кандидатом в мастера спорта. Вполне возможно, в будущем она стала бы профессиональной гимнасткой, но судьба сложилась иначе.

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