Как Олеся Судзиловская подрабатывала грузчиком, а потом вышла за миллионера: личная жизнь звезды «Орловой и Александрова»

Олеся Судзиловская – российская актриса театра и кино, сыгравшая, среди прочего, легендарную Любовь Орлову. Личную жизнь Олеси не назовешь простой и безоблачной – разрыв с известным актером она перенесла так тяжело, что понадобилась помощь психолога.
Юная гимнастка
Олеся Судзиловская родилась 20 мая 1974 года в городе Зеленограде, в семье инженеров. Мама актрисы – русская по национальности, а вот со стороны отца ее предки – белорусы.
В четыре года девочку записали в секцию художественной гимнастики, и она добилась весомых успехов, став к 16 годам кандидатом в мастера спорта. Вполне возможно, в будущем она стала бы профессиональной гимнасткой, но судьба сложилась иначе.
Фильм «Посредник» и зависть одноклассниц
Олеся Судзиловская в детстве. Фото: кадр из фильма "Посредник"
Когда Олесе было 14 лет, в школе появилась ассистент режиссера: требовались подростки с актерскими задатками для съемок в фильме «Посредник». Среди других выбрали и Олесю. И на площадке она «выдала класс»: зарыдала в одну секунду, как только понадобилось это сделать перед камерой.
Секрет Олеси был прост – в тот момент она вспомнила о любимой погибшей собаке, и слезы покатились сами. Ее приняли на роль, фантастический боевик «Посредник» вышел на экраны, и Олеся, и так страдавшая от школьного буллинга, познала вкус чужой зависти в полной мере.
«Могли отрезать волосы или побить за углом…У меня варежки поджигали пацаны, когда я не отвечала взаимностью. Хорошо, был защитник, Вовка Карымов с черепом на телогрейке – поэтому было не так страшно», - признавалась актриса.
С немытой головой и без макияжа
Олеся Судзиловская в юности. Фото: Global Look Press
К тому времени девочка уже твердо решила стать актрисой. Не помогли даже уговоры отца, который хотел, чтобы дочь получила более «земную» и надежную профессию. А вот мама сразу встала на сторону Олеси – даже помогала ей готовиться к поступлению, разучивать басни и стихи. И она поступила – в Школу-студию МХАТ.
Самым запоминающимся студенческим спектаклем для Судзиловской стал «День рождения Смирновой». Ей запретили мыть голову на протяжении нескольких дней, заставили смыть всю косметику с лица: ей надо было сыграть мать-одиночку двоих детей, несчастную и замученную. Зато об Олесе сразу заговорили как о талантливой студентке.
Театр имени Маяковского
Получив диплом, девушка устроилась на работу в Театр имени Маяковского. Яркую блондинку практически сразу стали задействовать в заметных ролях: она играла в постановках «Как вам это полюбится», «Дети Ванюшина», «Русский джокер», «Опасный поворот», «Коварство и любовь».
Любовь Орлова и другие роли в фильмах и сериалах
Олеся Судзиловская и Алексей Гуськов в фильме "Мусорщик". Фото: кадр из фильма
Известность пришла к актрисе не сразу. В 90-х ей приходилось работать даже грузчиком-водителем, чтобы были хоть какие-то деньги. Между «Посредником» и следующей киноработой Судзиловской прошло довольно много времени.
В 1998 году зрители увидели ее в черной комедии «Мама, не горюй!», где она сыграла вместе с Гошей Куценко, Ниной Руслановой, Евгением Сидихиным и Александром Башировым. Не менее звездный состав сложился во время съемок сериала «Чехов и К» - Олег Ефремов, Александр Калягин, Елена Проклова, Вячеслав Невинный.
Олеся Судзиловская в фильме "Мама, не горюй". Фото: кадр из фильма
Однако по-настоящему громкой киноработой стала для Олеси роль в картине «Мусорщик» 2001 года – ее партнером был Алексей Гуськов, и эта пара настолько эффектно сыграла страсть, что зрители были уверены – у них настоящий, а не киношный, роман.
Олеся Судзиловская в сериале "Бандитский Петербург 6". Фото: кадр из сериала
Судзиловскую снимали в «Остановке по требованию», «Бандитском Петербурге», - словом, она быстро стала востребованной актрисой. Надо сказать, Олеся никогда не соглашалась на «обнаженку» в кадре, однако это не мешало ее популярности у режиссеров. Она играла в проектах «Личные обстоятельства», «Интимные места», «Время любить» - всякий раз с именитыми актерами.
Олеся Судзиловская в фильме "Дом с лилиями". Фото: кадр из фильма
Среди самых заметных сериалов и фильмов с ее участием – «Дом с лилиями», «Бумеранг», «Домашний арест». Во втором сезоне сериала «Адаптация» Олеся исполнила роль агента ЦРУ, в сериале «Филатова» - женщину-врача.
Но, пожалуй, самой удачной можно считать роль Любови Орловой в сериале Виталия Москаленко «Орлова и Александров». А в 2021 году поклонники смогли увидеть актрису в нашумевшем проекте «Девушки с Макаровым» на ТНТ.
Слухи о романе с Сулейманом Керимовым и первый брак
Олеся Судзиловская в биографическом сериале "Орлова и Александров". Фото: кадр из сериала
Привлекательная стройная блондинка с юности обращала на себя внимание мужчин. Однажды за ней стал ухаживать бизнесмен Сулейман Керимов – один из богатейших людей России. Впрочем, их отношения продлились недолго и стали лишь одним из эпизодов в жизни актрисы.
В 19 лет она впервые вышла замуж, но этот брак, поспешно заключенный, так же поспешно и распался. Имени своего первого мужа она не называла, и вообще предпочитает не вспоминать об этом браке.
Даниил Спиваковский: сильная любовь и тяжелое расставание
Даниил Спиваковский. Фото: Global Look Press
Настоящая любовь пришла позднее, когда она встретила актера Даниила Спиваковского. Олеся честно вкладывала в гражданский брак все свои чувства и силы, стараясь, чтобы любимому было хорошо и комфортно.
«Я сутками стояла у плиты, варила ему борщи — не потому, что так надо, а просто мне так хотелось. Мы прожили вместе долго. Все сошло на нет, когда я начала расти в профессиональном плане, когда театр занял все мое свободное время», - вспоминала актриса позднее.
Спиваковский оказался не готовым к тому, что жена окажется звездой: ему гораздо нужнее была жена-домохозяйка. И после нелегкого периода ссор и недопониманий они расстались. Для Олеси расставание было болезненным, ей пришлось даже обращаться к психологу, чтобы справиться с травмой.
Банкир Сергей Дзебань и дети
Олеся Судзиловская и Сергей Дзебань. Фото: Global Look Press
Прошло некоторое время, Олеся попала на гастроли в Красноярск, там же выступал ее хороший друг Гоша Куценко. И однажды он познакомил Олесю со своим приятелем – банкиром, которого звали Сергей Дзебань. Между молодыми людьми вспыхнул роман, который вскоре превратился в совместное проживание.
Через несколько лет, в 2009-м, 34-летняя Олеся родила сына Артема, и после этого Сергей сделал любимой предложение. Свадьбу устроили пышную, с множеством гостей, банкетом и роскошным платьем.
Сыновья Олеси Судзиловской. Фото: соцсети
В 2016 году на свет появился еще один мальчик – ему дали необычное имя Майк. Буквально через две недели после родов актриса вернула себе прежнюю форму – при росте 169 см она весит 54 кг.
Родители очень серьезно относятся к образованию сыновей. Артем ходит в школу с изучением двух иностранных языков, а кроме того, учится в музыкальной школе. Вероятно, похожий метод воспитания ждет и Майка.
«Я не живу на Рублевке!»
Судзиловскую не раз спрашивали – не боялась ли она стать «приложением» к богатому мужу, «рублевской женой», когда принимала решение связать свою жизнь с банкиром? На это актриса отвечала:
«Я не живу на Рублевке. К тому же, когда я выходила замуж, я уже была Олесей Судзиловской, актрисой театра и кино. Мне было где жить и на чем ездить. Зарабатываю с 14 лет и люблю это дело».
«Свингеры» и стриптиз
Олеся Судзиловская в фильме "Свингеры". Фото: кадр из фильма
В 2020 году Олеся уволилась из Театра имени Маяковского, в котором работала больше 20 лет. Причина проста – она расставила для себя приоритеты и решила, что быть женой и мамой для нее важнее, чем продолжать карьеру театральной актрисы. Впрочем, сниматься в кино она продолжает.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Среди ее последних по времени проектов – участие в комедии «Свингеры», во втором сезоне «Девушек с Макаровым», а также в веселом фильме «День слепого Валентина».
Кстати, в «Валентине» она танцевала стриптиз: принципы, запрещающие «обнаженку», актриса оставила позади, теперь она соглашается на такие кадры, если считает их уместными. Так что работы у нее по-прежнему много. Как же актриса умудряется гармонично распределять время и силы между семьей и съемками?
«Знаю способ! Научили… Сначала нужно побежать в семью и поднять уровень гармонии и всеобщей любви до пяти баллов. Тем временем работа скатится на троечку. Надо будет побежать туда и поднять до пятерки. Потом снова к семье вернуться. И так всю жизнь!» - отвечает на подобные вопросы знаменитая артистка.