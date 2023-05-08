Как Александра из «Москва слезам не верит» нашла и потеряла свою единственную любовь: личная жизнь Натальи Вавиловой

Наталья Вавилова родилась 26 января 1959 года в московской обеспеченной семье: отец, Дмитрий Вавилов, был дипломатом, а мама – домохозяйкой. Наташа росла младшим ребенком из пятерых детей, и, конечно, ей доставалась большая часть любви в семье.

Она хорошо училась, и родители видели ее в будущем дипломатом. Куда поступать после школы Наташе – даже не обсуждалось: конечно, в МГИМО!

Первый опыт в кино – в 14 лет

Но все сложилось иначе. Вероятно, причиной тому – близость студии «Мосфильм» к дому, где жили Вавиловы. Однажды 14-летняя Наташа попалась на глаза помощнику режиссера. Красивая девочка с огромными печальными глазами произвела такое впечатление, что ее пригласили сняться в фильме «Такие высокие горы» - о жизни сельских учителей.

Родители не были в восторге, но запрещать дочери сниматься не стали – они думали, что все знакомство с миром кино закончится этим единственным экспериментом. Но получилось иначе.

«Розыгрыш» и домашний арест

