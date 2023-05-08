Как Александра из «Москва слезам не верит» нашла и потеряла свою единственную любовь: личная жизнь Натальи Вавиловой

Хрупкая нежная красавица с аристократическими чертами лица и выразительными голубыми глазами – такой запомнили Наталью Вавилову, сыгравшую в «Розыгрыше», «Москва слезам не верит» и других фильмах.
Но вскоре молодая актриса пропала с экранов – и долгое время никто не знал, где она и что с ней. Лишь недавно стало известно о трагедиях, случившихся в ее жизни.
Из семьи дипломата
Наталья Вавилова в фильме "Такие высокие горы", 1974 г. Фото: кадр из фильма
Наталья Вавилова родилась 26 января 1959 года в московской обеспеченной семье: отец, Дмитрий Вавилов, был дипломатом, а мама – домохозяйкой. Наташа росла младшим ребенком из пятерых детей, и, конечно, ей доставалась большая часть любви в семье.
Она хорошо училась, и родители видели ее в будущем дипломатом. Куда поступать после школы Наташе – даже не обсуждалось: конечно, в МГИМО!
Первый опыт в кино – в 14 лет
Но все сложилось иначе. Вероятно, причиной тому – близость студии «Мосфильм» к дому, где жили Вавиловы. Однажды 14-летняя Наташа попалась на глаза помощнику режиссера. Красивая девочка с огромными печальными глазами произвела такое впечатление, что ее пригласили сняться в фильме «Такие высокие горы» - о жизни сельских учителей.
Родители не были в восторге, но запрещать дочери сниматься не стали – они думали, что все знакомство с миром кино закончится этим единственным экспериментом. Но получилось иначе.
«Розыгрыш» и домашний арест
Наталья Вавилова в фильме "Розыгрыш", 1976 г. Фото: кадр из фильма
Фильм вышел на экраны, фотография Наташи попала в картотеку «Мосфильма», там ее вскоре увидел Владимир Меньшов, который собирался снимать свой первый фильм – «Розыгрыш».
Наташе к тому времени уже было 16, и она сыграла свою ровесницу – ученицу выпускного класса Таю Петрову, которая была изгоем среди одноклассников. Фильм получился успешным, «Розыгрыш» произвел фурор – прежде на тему школьной травли советское кино не говорило.
Работа в кино Наташе так понравилась, что она мечтала продолжать сниматься. Но тут родители, поняв, что их мечта увидеть дочь дипломатом находится на грани срыва, проявили жесткость: они строго запретили Наталье даже думать о карьере актрисы.
Девушка попала практически под домашний арест: ее возили на учебу и забирали с учебы, ей не было позволено вообще выходить одной из дома. Даже к телефону ей подходить было нельзя!
Благодаря Алексею Баталову
Наталья Вавилова в фильме "Москва слезам не верит". Фото: кадр из фильма
А Владимир Меньшов тем временем, окрыленный первым успехом, уже начинал съемки следующей картины – «Москва слезам не верит», и не хотел видеть в роли дочери главной героини никого, кроме Вавиловой: он считал ее своим талисманом и был уверен, что она подойдет идеально. Но как же обойти запрет родителей?
Режиссер пошел самым прямым путем: он сам приехал домой к Вавиловым, взяв с собой Алексея Баталова. Увидев на пороге любимого артиста, родители Натальи сначала растерялись. Но потом, когда Баталов объяснил причину их визита, добавив, что Наташа талантлива, и у нее большое будущее, согласились отпускать дочку на съемки.
«Москва слезам не верит» и другие фильмы
Наталья Вавилова в фильме "Нас венчали не в церкви", 1982 г. Фото: кадр из фильма
«Москва слезам не верит» вышел на экраны и сразу стал любимой картиной миллионов зрителей, получил «Оскар», и теперь уже родители не спорили с Наташей, стремившейся в мир кино. Вавилова окончила ВГИК, и во время учебы продолжала довольно активно сниматься – в фильмах ««Молодость», «Половодье», «Шофер на один рейс», «Нас венчали не в церкви», «Ученик лекаря».
Режиссеры охотно приглашали ее: стройная девушка (при росте 170 см она весила тогда всего 52 кг) украшала любой фильм. После получения диплома список картин с участием Натальи пополнился: «Не ходите, девки, замуж», «Поезд вне расписания», «Бармен из «Золотого якоря». Казалось, впереди у талантливой и красивой девушки – большое будущее.
Роковое падение с лошади
Наталья Вавилова в фильме "Ученик лекаря", 1983 г. Фото: кадр из фильма
Но, к сожалению, ее карьера прервалась на самом пике. На съемках очередного фильма – «Николай Подвойский» - произошел несчастный случай: Наташа упала с лошади, она получила серьезную травму позвоночника и надолго оказалась в больнице.
Режиссер очень просил не поднимать шум и обещал непременно дождаться ее выздоровления, чтобы продолжать снимать. Но, когда Вавилова, наконец, выписалась, она узнала: ее место давно заняла другая актриса.
Уход из кино
Наталья Вавилова в фильме "Не имеющий чина", 1986 г. Фото: кадр из фильма
Разочарование и боль от такого предательства перевернули всю душу молодой актрисы. Чтобы вытащить ее из депрессии, муж, режиссер Самвел Гаспаров, увез Наташу в долгое путешествие. Они объездили всю Европу, и постепенно любовь и забота мужа притупили боль воспоминаний.
Спустя какое-то время Вавилова попробовала вернуться к карьере актрисы – она снялась в фильме Гаспарова «Стервятники на дорогах», потом в картине «Дело Сухово-Кобылина». Но прежней радости от работы она уже не получала – заноза в сердце осталась навсегда.
Самвел Гаспаров – любовь с первого взгляда
Самвел Гаспаров в фильме "Хлеб, золото, наган", 1980 г. Фото: кадр из фильма
Самвел Гаспаров был старше Натальи на 21 год, он учился когда-то вместе с Владимиром Меньшовым на режиссерском отделении ВГИКа. С Наташей он познакомился на премьере фильма своего однокурсника – «Москва слезам не верит». И пропал: влюбился с первого взгляда.
Со своей первой женой Самвел к тому времени давно расстался, дочь Нино была уже взрослой. Правда, он был женат во второй раз, но в этом браке с некоторых пор все шло к разводу, и встреча с Натальей лишь ускорила этот процесс. Юная актриса не осталась равнодушной к пылким ухаживаниям взрослого состоявшегося мужчины.
Ведь Самвел буквально носил ее на руках, горячо восхищался красотой и талантом девушки, делал все, чтобы она была счастлива. После свадьбы он увез ее к родным в Тбилиси. Мама Самвела тоже полюбила невестку – и научила ее готовить блюда кавказской кухни.
Цветник, кавказское гостеприимство и детский интернат
Наталья Вавилова в 2008 году. Фото: соцсети
Позднее супруги переехали в собственный дом на Рублевке. Все здесь было придумано и устроено Натальей, она сама разрабатывала проект, сама выбирала мебель и посуду, шторы и картины… Уйдя из кино, она с головой погрузилась в домашние хлопоты: готовила вкусную еду, часто принимала гостей, разводила цветы.
Детей у них с Самвелом не было. Не исключено, что виной этому – то самое роковое падение с лошади, принесшее проблемы со здоровьем. Зато в их доме всегда с любовью принимали дочь Самвела от первого брака – Нино, и ее детей, а также племянников Натальи Дмитриевны.
От светской жизни Вавилова окончательно удалилась – все это ей неинтересно. Она предпочитает продолжать заниматься своим домом, а еще много времени тратит на благотворительность, посещает храм, общается с прихожанами.
Еще при жизни Самвела она вместе с мужем часто посещала детский интернат, они много помогали его воспитанникам. Только вот от загородного дома им пришлось отказаться – стало сложно добираться из столицы за город, супруги переехали в трехкомнатную квартиру в Москве.
Горькая потеря
Александра Вавилова в 2021 году. Фото: соцсеть Екатерины Лебедевой
Семейное безоблачное счастье продлилось 40 лет. А в 2020 году пришла беда: 81-летний Самвел Гаспаров не смог пережить последствия коронавируса. Наталья Дмитриевна тяжело переживает утрату, ведь муж был для нее самым близким человеком, сумевшим подарить ей все, о чем может мечтать женщина.
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После его смерти Наталья Вавилова остается закрытой для посторонних: не бывает на публике, не дает интервью, - ведет тихую уединенную жизнь, продолжая заниматься благотворительностью и посещать храм. Общается 64-летняя актриса только со своими родными.
Но зрители ее не забыли – ведь фильм «Москва слезам не верит» по-прежнему часто показывают по ТВ, и всякий раз поклонники ждут появления на экране красивой девушки с огромными выразительными глазами – Александры в исполнении Натальи Вавиловой.
На что живет Наталья Вавилова?
Поскольку у Натальи Вавиловой нет звания народной артистки, надо полагать, она получает пенсию обычного размера, без всяких надбавок. По данным СМИ, Самвел Гаспаров заранее позаботился о том, чтобы любимая ни в чем не нуждалась после его смерти. Во всяком случае, без помощи Наталья Дмитриевна не остается: у нее много родных и близких людей, благодаря которым легче пережить одиночество.