Любовь и нежность в «Городе 312»: творческий и личный путь певицы Аи

Биография исполнительницы

Ая (настоящее имя Светлана Назаренко) — российская и киргизская исполнительница, вокалистка группы «Город 312». Артистка работает в стилях поп, альтернативный рок, хаус. Дива пишет музыку к кинолентам. Так, ее треки звучат в картинах «Дневной Дозор», «Питер FM», «В ожидании чуда», «Ирония судьбы. Продолжение».

Детские годы исполнительницы

Будущая певица Ая родилась 17 октября 1970 года в киргизском городе Фрунзе (в настоящее время Бишкек). Родителей Светланы никак не были связаны с музыкой и искусством, но петь в семье любили все. Спустя девять лет в семье появился сын Алексей.

Будучи первоклассницей Назаренко стала солисткой в Большом детском хоре. В 12 она получила приглашение выступить на Республиканском фестивале народного творчества. Там ее заметил один из лучших киргизских преподавателей вокала Рафаил Сарлыков.