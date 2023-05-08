Любовь и нежность в «Городе 312»: творческий и личный путь певицы Аи

Биография исполнительницы
Ая (настоящее имя Светлана Назаренко) — российская и киргизская исполнительница, вокалистка группы «Город 312». Артистка работает в стилях поп, альтернативный рок, хаус. Дива пишет музыку к кинолентам. Так, ее треки звучат в картинах «Дневной Дозор», «Питер FM», «В ожидании чуда», «Ирония судьбы. Продолжение».
Детские годы исполнительницы
Будущая певица Ая родилась 17 октября 1970 года в киргизском городе Фрунзе (в настоящее время Бишкек). Родителей Светланы никак не были связаны с музыкой и искусством, но петь в семье любили все. Спустя девять лет в семье появился сын Алексей.
Будучи первоклассницей Назаренко стала солисткой в Большом детском хоре. В 12 она получила приглашение выступить на Республиканском фестивале народного творчества. Там ее заметил один из лучших киргизских преподавателей вокала Рафаил Сарлыков.
Будущая звезда с родителями. Фото: соцсети
Вскоре девочка попала в ансамбль «Аракет», основой репертуара которого были немецкие, испанские, латиноамериканские песни. Ансамбль много гастролировал, и его слава росла. Вскоре «Аракет» стал лауреатом второго Всесоюзного фестиваля политической песни, который проходил в Москве. Юной Светланы хотелось чего-то большего, чем быть одной из участниц коллектива. Поэтому она покинула «Аракет» и взялась за сольную карьеру.
Путь к славе и первым крупным выступлениям
Вскоре Светлана выбрала себе загадочный псевдоним Ая. Девушка принимала активное участие в различных фестивалях и конкурсах, проводившихся по всей территории бывшего СССР. На фестивале «Бухара» она завоевала второе место.
После этого певица стала финалисткой фестиваля «Ялта-Москва-транзит». Успех буквально свалился на голову молодой артистки. Она записала несколько альбомов, которые назвала «Спокойная ночь» и «Сломанное радио». За ними появились альбомы «Музыка снов» и «Чай с ароматом клубники».
В 2001 году она с отличием окончила институт искусств, где училась на факультете «эстрадный вокал». В этом же году Ая отправилась покорять Москву. Но не одна, а с группой единомышленников и друзей.
Ая с участниками группы «Город 312». Фото: соцсети
Карьера в группе «Город 312»
Друзья артистки Дим и Леон (братья Дмитрий и Леонид Притулы) создали группу коллектив под необычным названием «Город 312» (312 — телефонный код Бишкека). Ая стала вокалисткой группы. К слову, в 2007 Ае присвоили звание заслуженной артистки в Киргизии.
Покорить Москву оказалось задачей сложной. В самом начале творческого пути коллектив жил на гроши и отказывал себе буквально во всем. Они вчетвером — Ая, гитаристы Маша, Леон и клавишник Дим — жили в тесной квартире, потому что не имели средств, чтобы снять отдельные.
Но уже через пару лет коллектив стал известным. Ребята стали лауреатами фестиваля «Радуга талантов». Потом с хитами «Вне зоны доступа» и «Обернись» коллектив начал выступать на лучших столичных концертных площадках.
Первым альбомом команды стала пластинка «213 дорог». Выпуск ее пришелся на 2005 год. С 2006 года бессменным продюсером музыкального коллектива стал Андрей Борисович Лукинов, директор «Реал Рекордс».
Прорыв случился после выхода клипа на песню «Останусь», которая стала саундтреком к российскому блокбастеру «Дневной Дозор». Хит получил номинацию «Лучший саундтрек года» на премию телеканала «MTV Россия».
Режиссерами клипа на песню «Вне зоны доступа» стали знаменитые Федор Бондарчук и Резо Гигинеишвили.. В 2010 году состоялся релиз четвертой студийной работы группы «Новая музыка», куда вошли треки «Осень», «Помоги мне», «Не переплыть», «Все или ничего».
Памятным событием в творческой жизни артистки и ее коллег стало мероприятие по поводу празднования десятилетия группы. Как вспоминала впоследствии певица, концерт, который длился три часа, в качестве участников были приглашены многие представители российского шоу-бизнеса. Никто из них не покинул мероприятие до последней песни.
Ая радует своих поклонников новыми фото в соцсетях. Фото: соцсети
Новый этап в творческой карьере певицы
Новый виток в карьере певицы случился в 2015 году. Артистка появилась в третьем сезоне шоу «Точь-в-точь». Она с успехом воплотила на сцене образы Мэрайи Кэри, Шер, Валентины Толкуновой.
Осенью 2016 года группа «Город 312» отметила сольным концертом юбилейную дату, 15 лет творческой деятельности. Выступление состоялось в клубе YOTASPACE.
Вместе с Игорем Матвиенко дива поучаствовала в записи саундтрека к фильму «Викинг», который получил название «Вспоминай обо мне, когда пойдет дождь». Позднее появился еще один хит «Времени осталось мало». В феврале 2019 года коллектив стал участником концерта канала МУЗ ТВ, который состоялся в Государственном Кремлевском дворце. В честь 20-летия группа в 2022 году выпустила альбом «Здесь и сейчас». Концертную программу музыканты презентовали в подмосковном клубе «Урбан».
Сольная карьера исполнительницы
В начале 2021 года артистка анонсировала начало сольной карьеры. Ее первой композицией стала песня «Время». Она рассказала, что формат ее известного коллектива не предполагает подобного творчества. Поэтому ей лично захотелось поделиться собственной, лирической историей. В 2022 году Ая работала над сольным альбомом. В интервью певица рассказывала, что в записи пластинки ей помогали люди, которые не имели никакого отношения к группе.
Телевидение в жизни артистки
Осенью 2022 года на НТВ началось новое шоу «Аватар». В нем Ая скрывалась за аватаром Дюймовочки. Угадать ее члены жюри смогли только в финале, однако победительницей не объявили.
«Интересно получилось, я стала победителем в программе, в которой, по идее, победителей нет. А случилось это потому, что из 9 участников первого выпуска до последней программы невероятного шоу "Аватар" дошла я одна», — недоумевала артистка.
Ая с дочерью Екатериной. Фото: соцсети
Личная жизнь
Артистка предпочитает скрывать свою личную жизнь от чужих глаз. Как-то в интервью она упоминала, что у нее есть любимый муж, но открывать его имя не стала. В разговоре о детях артистка однажды упомянула, что вырастила дочь Екатерину.
Ая, как типичная восточная женщина, любит создавать домашний уют и утверждает, что не допустит, чтобы мужчина хозяйничал по дому. Она считает эти занятия исключительно женскими. Но в ответ ей необходимы забота и доверие от любимого человека.
Артистка сейчас
Весной этого года на официальной странице группы «Город 312» появилась информация о приостановке концертной деятельности. Как писали, причиной стали проблемы со здоровьем у певицы. Ая перенесла коронавирусную инфекцию. Последствий болезни избежать не удалось, поэтому артистке пришлось на время оставить работу. Во время так называемого отпуска певице был рекомендован и «цифровой детокс».
Такой «отпуск» Аи был недолгим. В мае группа стала гостями шоу «Квартирник у Маргулиса», порадовав зрителей хитами.
Группа во время выступления. Фото: официальный интернет-сайт коллектива
Интересные факты из жизни звезды
— В одном из своих интервью артистка напомнила о важности музыкального образования для певцов. И в этой связи поддержала позицию джазовой дивы Ларисы Долиной после ее конфликта с блогером Валей Карнавал на проекте «Музыкалити»
— Светлана однажды призналась, что режиссеру Тимуру Бекмамбетову не понравился санудтрек к фильму «Дневной дозор».
— На заре карьеры солистка работала в озвучивании мультфильмов, в том числе создавала шумы.