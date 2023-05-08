Российская шок-версия Памелы Андерсон: биография модели и певицы Олеси Малибу

Первые пластические операции и съемки в журналах

В возрасте 18 лет девушка решилась на пластическую операцию по увеличению груди со 2-го до 4-го размера. Затем последовала очередная операция при финансовой поддержке поклонника. Грудь Олеси стала шестого размера. После ряда манипуляций посыпались предложения сняться в откровенных фотосессиях и видео. После этого девушка взяла себе новую фамилию и начала жизнь с чистого листа.

В течение буквально пары лет Олеся увеличила и без того пухлые губы, избавилась от нескольких зубов, заменила их на белоснежные импланты. Над своим носом дива также поработала у хирурга.

Олеся не стеснялась своей новой внешности и во всех интервью рассказывала, сколько стоила та или иная операция. Спонсорами девушки каждый раз оказывались предприниматели, с которыми Малибу заводила близкие, но краткосрочные отношения.

Появление на телевидении и громкие скандалы

Впервые телезритель увидел Олесю в проекте «Давай поженимся!» на Первом канале. Тогда Малибу приглянулся Стас Ермоленко, участник реалити-шоу на «Пятнице!». Однако отношений между ребятами так и не случилось. Позже девушка вновь посетила программу в качестве подруги одной из трех невест. Зрители стали свидетелями драки шок-дивы с моделью Кариной Барби.

Далее в жизнь модели пришел проект «Дом-2». Однако Олеся пробыла на программе ровно один день и подверглась жесткой критике. Остальные участники телестройки довели модель до слез. Позже девушка отправилась на шоу «Каникулы в Мексике».

Среди передач, в которых «засветилась» Малибу, – «Давайте мириться» и «Косметический ремонт». Помимо телевидения Малибу попробовала силы в качестве актрисы, сыграв в небольших эпизодах. Олесю можно видеть в 97-й серии юмористического сериала «Интерны» и документальном фильме «Квадраты».

Девушку неоднократно обвиняли в чрезмерной любви к пластическим операциям. В программе «Говорим и показываем» знаменитость предстала в новом образе – уменьшила губы и отказалась от вызывающего мейкапа. И именно этот образ и вызвал у поклонников и даже хейтеров модели восторженные отзывы.

В 2018 году Олеся попробовала силы в музыке. Девушка записала трек и клип «Королева бала» совместно с блогером Vlad Scop. А в августе 2019 модель стала героиней программы «Мужское/Женское», выпуск которой получил название «Богато жить не запретишь». Тогда девушка сделала на всю страну несколько провокационных заявлений и тем самым вывела из себя телеведущего Александра Гордона.