Российская шок-версия Памелы Андерсон: биография модели и певицы Олеси Малибу

Биография звезды
Олея Малибу (она же Олеся Кожевникова) — модель, певица и актриса кино откровенного жанра. Девушка считается российской версией американской звезды сериала «Спасатели Малибу» Памелы Андерсон. С самого детства Олеся стремилась быть похожей на своего кумира и став старше несколько раз прибегала к пластическим операциям.
Детство и юность Олеси Малибу
Олеся Кожевникова родилась в подмосковном Королеве 7 сентября 1989 года. О родителях звезда ничего не рассказывает, но известно, что семья девушки жила скромно, без излишеств.
В это трудно поверить, но в школьные годы Олеся обладала неприметной внешностью. Во время учебы в Московском академическом художественном лицее одноклассники обзывали девушку крысой.
После окончания средней школы, Кожевникова поступила в финансовый колледж. Девушка мечтала работать в банке, но решила начать с должности менеджера по продаже объектов недвижимости. Также будущая звезда подрабатывала продавцом в спортивном магазине и распространителем косметики. Совсем скоро жизнь Олеси кардинально изменилась.
Детские и подростковые годы Малибу. Фото: соцсети
Первые пластические операции и съемки в журналах
В возрасте 18 лет девушка решилась на пластическую операцию по увеличению груди со 2-го до 4-го размера. Затем последовала очередная операция при финансовой поддержке поклонника. Грудь Олеси стала шестого размера. После ряда манипуляций посыпались предложения сняться в откровенных фотосессиях и видео. После этого девушка взяла себе новую фамилию и начала жизнь с чистого листа.
В течение буквально пары лет Олеся увеличила и без того пухлые губы, избавилась от нескольких зубов, заменила их на белоснежные импланты. Над своим носом дива также поработала у хирурга.
Олеся не стеснялась своей новой внешности и во всех интервью рассказывала, сколько стоила та или иная операция. Спонсорами девушки каждый раз оказывались предприниматели, с которыми Малибу заводила близкие, но краткосрочные отношения.
Появление на телевидении и громкие скандалы
Впервые телезритель увидел Олесю в проекте «Давай поженимся!» на Первом канале. Тогда Малибу приглянулся Стас Ермоленко, участник реалити-шоу на «Пятнице!». Однако отношений между ребятами так и не случилось. Позже девушка вновь посетила программу в качестве подруги одной из трех невест. Зрители стали свидетелями драки шок-дивы с моделью Кариной Барби.
Далее в жизнь модели пришел проект «Дом-2». Однако Олеся пробыла на программе ровно один день и подверглась жесткой критике. Остальные участники телестройки довели модель до слез. Позже девушка отправилась на шоу «Каникулы в Мексике».
Среди передач, в которых «засветилась» Малибу, – «Давайте мириться» и «Косметический ремонт». Помимо телевидения Малибу попробовала силы в качестве актрисы, сыграв в небольших эпизодах. Олесю можно видеть в 97-й серии юмористического сериала «Интерны» и документальном фильме «Квадраты».
Девушку неоднократно обвиняли в чрезмерной любви к пластическим операциям. В программе «Говорим и показываем» знаменитость предстала в новом образе – уменьшила губы и отказалась от вызывающего мейкапа. И именно этот образ и вызвал у поклонников и даже хейтеров модели восторженные отзывы.
В 2018 году Олеся попробовала силы в музыке. Девушка записала трек и клип «Королева бала» совместно с блогером Vlad Scop. А в августе 2019 модель стала героиней программы «Мужское/Женское», выпуск которой получил название «Богато жить не запретишь». Тогда девушка сделала на всю страну несколько провокационных заявлений и тем самым вывела из себя телеведущего Александра Гордона.
Малибу любит радовать своих поклонников новыми фото. Фото: соцсети
Обвинения и суд
С именем Малибу связаны еще более крупные скандалы. В феврале 2015 года СМИ трубили о том, что модель была задержана полицией по статье «Организация занятий проституцией». Арест прошел в квартире в центре Москвы. Выяснилось, что звезда разместила в интернете свою анкету с откровенными фото.
Новая порция обвинений свалилась на девушку после того, как в феврале 2019-го вышла программа «Правила съема». Журналист, проводивший расследование, под видом клиента пригласил Олесю в гостиницу и уговорил провести ночь за 100 тысяч руб.
В августе 2020 года Малибу поссорилась с соседями и вынудила их убрать с лестничного пролета велосипеды и коляски. Суд оказался на стороне девушки, но общественность не поддержала инициативу.
Личная жизнь скандальной звезды
В 2015 году в Доминиканской Республике состоялась свадьба Олеси с сомелье Владимиром Матвеевым. Свадьба обошлась звезде в 700 тысяч рублей. Платье создавал дизайнер, а кольца делались по специальному заказу. Однако брак быстро расстался, сразу после медового месяца пара подала на развод.
Летом того же года блогер Кирилл Терешин, известный под псевдонимом Руки-базуки, и Малибу объявили о помолвке. Ребята записывали совместные видео и планировали будущее. Но вдруг свадьба отменилась и ребята быстро расстались.
В сентябре 2019 года мстительная девушка решила разрушить новую семью бывшего мужа Владимира. Олеся утверждала, что супруга обманывала мужчину, и он воспитывает чужого ребенка. Ради проведения ДНК-экспертизы модель обратилась на телевидение. Владимир Матвеев согласился пройти тест. В результате исследования удалось выяснить, что экс-муж растит собственного сына.
В августе 2022 года девушка вновь рассказала о намерениях выйти замуж и родить детей. Своего избранника звезда интернета называла не иначе как «папиком» и подчеркивала, что ей повезло получить состоятельного мужчину, не женатого и без детей.
Олеся Малибу и Кирилл Терешин. Фото: dom2.ru
Олеся Малибу сейчас
Олеся продолжает и по сей день привлекать внимание общественности к собственной персоне. Девушка не боится показать себя в неприглядном виде. Она с удовольствием согласилась на бой с другой актрисой Иришкой Чики-Пики в рамках промоушена Epic Fighting Championship. Из этого поединка бывшая избранница Кирилла Терешина вышла победительницей.
В августе 2022 года внимание к персоне Малибу было приковано в связи с трагическими событиями. Она в своем блоге рассказала о пропаже бывшей участницы «Дома-2» Анастасии Кочервей. В реке Санкт-Петербурга был обнаружен, как писали со ссылкой на Малибу, труп Кочервей. Впоследствии девушка рассказала о ссоре с Настей и заявляла, что у подруги была пагубная зависимость от запрещенных веществ.
Интересные факты
— Малибу со всем трепетом следит за фигурой. При росте 167 см вес девушки составляет 55 кг. Но в 2018 году Олеся на время лишилась занятий в зале, так как фитнес-клуб, который посещала звезда, отказался продлевать абонемент скандальной красавице.
— Модель горячо любит свою собаку породы мальтипу по кличке Пиццка. Очаровательное создание нередко становится героиней постов Малибу.