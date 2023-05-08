Страшная потеря Ярослава Сумишевского: как живет народный любимец после гибели жены, разделившей его жизнь на «до» и «после»

Начало пути было далеко не радужным. Ярославу приходилось работать ведущим на мероприятиях, петь в ресторанах… Вскоре к нему приехали отец и брат: вместе легче было зарабатывать на жизнь, они тоже выступали в ресторанах, ведь Москва – дорогой город.

Несмотря на трудности, Ярослав не оставлял мечту добиться успеха. Он старался принимать участие во всех музыкальных конкурсах. Молодой человек появился в шоу «Народный артист». Впрочем, там он не дошел до финала, но все же его увидели и узнали многие.

На музыкальном фестивале в Юрмале он исполнил «Как упоительны в России вечера». А в свободное время записывал своими силами романсы и песни в собственном исполнении – и выкладывал их в Сеть.

Вскоре он понял, что выбрал верный путь: число его подписчиков увеличивалось с каждым днем, поклонники называли его талантливым певцом и просили новых записей. А потом Сумишевский познакомился с музыкантом Александром Кузьминым, который помог ему продвинуться еще дальше.

«Народный махор»

