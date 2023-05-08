Страшная потеря Ярослава Сумишевского: как живет народный любимец после гибели жены, разделившей его жизнь на «до» и «после»

Певец Ярослав Сумишевский прославился благодаря Интернету – его ролики набирали миллионы просмотров, и вскоре его уже знала и любила вся страна. Гибель его жены Натальи чуть не сломала артиста. Но, пережив первый шок, он выбрался из депрессии: ему помогла любовь, которая живет в его душе с самого детства.
Любовь к музыке – с детства
Ярослав Сумишевский в детстве с мамой. Фото: соцсети
Ярослав Сумишевский родился 18 октября 1983 года на Сахалине, в небольшом городе Шахтерске. Его отец, Александр Сумишевский, руководил вокальным ансамблем и привил сыну любовь к музыке. Окончив школу, Ярослав поступил на отделение хорового дирижирования в училище искусств в Южно-Сахалинске.
Параллельно с учебой он успевал принимать участие в музыкальных фестивалях и конкурсах – и почти каждый раз возвращался с наградами. Довольно скоро его имя стало известным в городе. Ярослав решил учиться дальше – и уехал в Москву. В 2009 году он получил диплом университета культуры и искусств.
Песни в ресторанах и на фестивалях
Ярослав Сумишевский на сцене. Фото: соцсети
Начало пути было далеко не радужным. Ярославу приходилось работать ведущим на мероприятиях, петь в ресторанах… Вскоре к нему приехали отец и брат: вместе легче было зарабатывать на жизнь, они тоже выступали в ресторанах, ведь Москва – дорогой город.
Несмотря на трудности, Ярослав не оставлял мечту добиться успеха. Он старался принимать участие во всех музыкальных конкурсах. Молодой человек появился в шоу «Народный артист». Впрочем, там он не дошел до финала, но все же его увидели и узнали многие.
На музыкальном фестивале в Юрмале он исполнил «Как упоительны в России вечера». А в свободное время записывал своими силами романсы и песни в собственном исполнении – и выкладывал их в Сеть.
Вскоре он понял, что выбрал верный путь: число его подписчиков увеличивалось с каждым днем, поклонники называли его талантливым певцом и просили новых записей. А потом Сумишевский познакомился с музыкантом Александром Кузьминым, который помог ему продвинуться еще дальше.
«Народный махор»
Ярослав Сумишевский на шоу "Народный махор". Фото: кадр из шоу
Осознав, что телевидение – не единственная дорога к славе, Сумишевский создал собственное музыкальное реалити-шоу под названием «Народный махор».
Он собрал команду помощников, с которыми ездил по городам России и записывал выступления неизвестных широкой публике певцов. С многими из них он пел дуэтом. Эти записи быстро стали пользоваться популярностью в интернете, «Народный махор» привлекал все больше и больше поклонников.
Флешмобы и сюрпризы
Ярослав Сумишевский не упускает случая организовать неожиданный флешмоб – в маршрутке, на плацу с военными, в караоке или просто на улице. Это всегда выглядит неожиданно и свежо. Зрители полюбили такие сюрпризы от любимого артиста – флешмобы, согласно статистике, набирают наибольшее количество просмотров в Сети.
Ярослав Сумишевский принял участие в программе Андрея Малахова «Сегодня вечером», посвященной творчеству Стаса Михайлова. Сумишевский пришел на программу, потому что является поклонником Михайлова, и сказал много теплых слов в адрес любимого исполнителя.
«Три аккорда» и другие ТВ-проекты
Ярослав Сумишевский называет "Народный махор" - "проектом для ресторанных музыкантов". Фото: соцсети
В 2018 году Ярослав порадовал зрителей своим появлением на шоу «Три аккорда». Правда, первое место ему не досталось, зато артисту вручили специальную премию радио «Шансон». За последние годы исполнитель выпустил 5 альбомов, что только повысило его узнаваемость и популярность.
В 2020 году выпуск передачи «Привет, Андрей!» был посвящен уже его творчеству – сказать тепле слова в адрес Ярослава пришел его отец, а также известные артисты – Олег Газманов, Ирина Климова, Жанна Бичевская, Ярослав Евдокимов, Ренат Ибрагимов.
Потом певцу, как и всем остальным, пришлось сделать перерыв в своей деятельности, вызванный пандемией коронавируса. За это время он подготовил сольную программу «Я всю жизнь шел к тебе», которую с успехом представил в Южно-Сахалинске после окончания периода самоизоляции.
YouTube-канал и заработки за концерты
Число подписчиков YouTube-канала Ярослава Сумишевского давно уже перевалило за миллион. В 2020 году, находясь на карантине, он создал интернет-проект «Квартирник»: к нему в студию приходили петь Владимир Левкин, Александр Шевченко и другие известные музыканты.
Согласно информации СМИ, YouTube-канал Ярослава Сумишевского ежемесячно приносит ему порядка 170 тысяч рублей. За часовое выступление артист получает, как минимум, 300 тысяч рублей, и его доходы постоянно растут.
Первый брак и дочь
Ярослав Сумишевский с дочерью Ксенией. Фото: соцсети
Со своей первой женой – Светланой - Ярослав познакомился еще на первом курсе, в Южно-Сахалинске. У молодых супругов вскоре родилась дочь Ксения, но воспитывала девочку бабушка – Ярослав с женой в это время были заняты покорением столицы. Жизнь была трудная, о том, чтобы забрать дочь к себе, не было и речи.
Новая любовь и сын
Ярослав Сумишевский и Наталья Бородкина. Фото: соцсети
В 2009 году Сумишевский познакомился с Натальей Бородкиной. Новая любовь захватила его сердце целиком и полностью. В то время тяжело болела его мама.
Перед смертью она долго убеждала Ярослава в том, что жена должна быть одна-единственная. Похоронив и оплакав маму, певец долго обдумывал ее слова, но потом решил для себя: нужно прожить жизнь рядом с человеком, которого действительно любишь. И ушел к Наталье.
Она стала его директором, помогала и поддерживала его во всех ситуациях. В 2017 году Наталья стала мамой. Ярослав присутствовал во время появления на свет их сына, которому дали имя Мирослав. Певец не скрывал: он счастлив рядом с Натальей и сыном.
Черный день
Ярослав Сумишевский с сыном Мирославом. Фото: соцсети
А в январе 2021 года случилась беда: машина, в которой находились Ярослав и Наталья, попала в аварию. Наталья через несколько дней умерла. Сумишевский не находил себе места от горя, винил во всем себя – в том, что не убедил водителя ехать помедленнее по плохой дороге. Но потом понял – это бессмысленно, нужно продолжать жить, чтобы растить сына.
Теперь единственное, что не дает покоя Ярославу, - осознание того, что он не успел официально жениться на любимой и дать свою фамилию. Прошло довольно много времени, прежде чем артист решился рассказать о своих чувствах после смерти гражданской жены в программе «Судьба человека». Спасение он находил в работе.
«Страна талантов», «Маска» и маленький сын
Ярослав Сумишевский в шоу "Маска". Фото: кадр из шоу
2023-й стал для Ярослава годом новых проектов. В марте он стал членом жюри на шоу «Страна талантов», потом принял участие в программе «Моя мелодия».
А вскоре ему пришлось бросить все дела, чтобы погрузиться в работу над костюмированным шоу «Маска» - он выступал в костюме Мумии. Угадать личность певца было непросто, но с этой задачей блестяще справился Алексей Воробьев: он «рассекретил» Ярослава, быстро узнав его походку и жесты.
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Кстати, при росте 170 см Ярослав весит 58 кг. Он выглядит достаточно подтянутым и двигается на сцене пластично и активно. Сумишевский продолжает гастролировать и радовать поклонников новыми песнями. А для него самого главная радость – маленький сын, которого он растит самостоятельно, даря ему всю свою любовь и нежность.