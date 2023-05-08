Экзотическое происхождение и горячий темперамент: как певица Афина покорила российскую эстрадную сцену

Биография исполнительницы

Энергичная, яркая вокалистка с экзотическим происхождением и южным темпераментом. Все это о певице Афине. Российский слушатель знает ее как исполнительницу, выступающую в жанре эстрадного шансона. Поклонники любят артистку за ее открытость, красоту и харизматичность. Путь певицы к популярности тернист, а о ее дружбе с другой дивой шансона, Еленой Ваенгой, ходят легенды.

Детские годы будущей звезды сцены

Афина Делиониди родилась 3 октября 1960 года в казахстанском городе Кентау. Интересный факт: среди родственников девочки были греки! Она получила необычное имя в честь своей бабушки. Женщина знакомила любимую внучку с народными песнями, прививая любовь к традициям семьи.

В доме у будущей знаменитости царили консервативные взгляды, воспитанию девочки уделялось большое внимание. Родители и сестры Афины любили искусство, часто бывали в театре. Девочка росла свободолюбивой натурой и вскоре установленные в семье ограничения она стала воспринимать с негативом. Несмотря на любовь и уважение к родителям, она решила переехать в другой город.

В 17 лет молодая Афина оказалась в Ленинграде. В 1979 году девушка поступила в Института культуры и искусств. Денег очень часто не хватало, поэтому беглянке пришлось подрабатывать. Переезд Афины негативно сказался на отношениях девушки с ее отцом. Полгода он не общался с дочерью, хотя та всячески искала возможность для контакта — писала письма и часто звонила. Со временем красавице удалось убедить своего родственника, что она не позволяет себе ничего лишнего в другом городе.