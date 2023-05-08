Экзотическое происхождение и горячий темперамент: как певица Афина покорила российскую эстрадную сцену

Биография исполнительницы
Энергичная, яркая вокалистка с экзотическим происхождением и южным темпераментом. Все это о певице Афине. Российский слушатель знает ее как исполнительницу, выступающую в жанре эстрадного шансона. Поклонники любят артистку за ее открытость, красоту и харизматичность. Путь певицы к популярности тернист, а о ее дружбе с другой дивой шансона, Еленой Ваенгой, ходят легенды.
Детские годы будущей звезды сцены
Афина Делиониди родилась 3 октября 1960 года в казахстанском городе Кентау. Интересный факт: среди родственников девочки были греки! Она получила необычное имя в честь своей бабушки. Женщина знакомила любимую внучку с народными песнями, прививая любовь к традициям семьи.
В доме у будущей знаменитости царили консервативные взгляды, воспитанию девочки уделялось большое внимание. Родители и сестры Афины любили искусство, часто бывали в театре. Девочка росла свободолюбивой натурой и вскоре установленные в семье ограничения она стала воспринимать с негативом. Несмотря на любовь и уважение к родителям, она решила переехать в другой город.
В 17 лет молодая Афина оказалась в Ленинграде. В 1979 году девушка поступила в Института культуры и искусств. Денег очень часто не хватало, поэтому беглянке пришлось подрабатывать. Переезд Афины негативно сказался на отношениях девушки с ее отцом. Полгода он не общался с дочерью, хотя та всячески искала возможность для контакта — писала письма и часто звонила. Со временем красавице удалось убедить своего родственника, что она не позволяет себе ничего лишнего в другом городе.
Афина в детстве. Фото: соцсети
Новый этап в творческой биографии Афины
Новый виток в карьере Афины пришелся на 1990-е. Красавица устроилась работать в ресторан «Нева». Известно, что в заведение часто захаживали представители криминального мира. Вокалистка вспоминала, что ей часто приходилось сбегать домой через черный ход.
Для Афины этот опыт оказался бесценным. Позже она в открытую называла себя «кабацкой певицей», ничуть не стесняясь этого. В числе людей, оказавших ей поддержку в этот период, оказалась подруга, петербургская актриса Анна Самохина.
В 2001 году артистка познакомилась с продюсером Владиславом Синицким. Он и предложил ей дальнейшее сотрудничество. По контракту женщина должна была выходить на сцену под псевдонимом Таис. Афина не была в восторге от этой идее, но в итоге согласилась. Предлагаемая ей музыка была качественной, поэтому она решила поработать. Дебют состоялся в 2002 году вместе с выходом пластинки «Марафетик».
В 2005 году Афина стартовала как сольная исполнительница, выступала уже под своим именем. Ее первый самостоятельный альбом получил название «Небо в октябре». С 2010-го вокалистка выступала при поддержке аккомпаниаторов и живой музыки.
Певица со своей любимой мамой. Фото: соцсети
Творчество дивы шансона
На концертах артистка исполняет эстрадный шансон и романсы, лирические песни и композиции на иностранных языках. Песни Афины очень любит публика, ее треки регулярно крутят на радиостанциях. Вокалистка выпустила клипы, в том числе на хиты «Улыбайся», «Душа кричит».
Осенью 2020 года красавица решила попробовать силы в шоу «Голос 60+». Для своего исполнения Афина выбрала хит Шер Dov'e l’amore. Несмотря на яркое выступление, конкурсантка не дождалась ответной реакции судей. В жюри сидела певица Елена Ваенга, которая позже призналась, что против блата, да и исполнение Афины ей показалось скверным.
От любви до ненависти в отношениях с Еленой Ваенгой
В начале нулевых Елена и Афина были близкими подругами. Последнее для того, чтобы помочь Ваенге материально, даже заказывала у нее песни. Но однажды между дивами пробежала черная кошка.
Делиониди потеряла сестру, и Ваенга написала в качестве утешения композицию «Прощание». Тогда Елена пообещала, что трек теперь принадлежит только Афине. Однако совсем скоро последняя услышала этот трек в исполнении другой артистки. После этого инцидента отношения между дивами испортились.
Позже Афина признавалась, что после эфира «Голоса» она подверглась травле со стороны поклонников проекта. При этом артистка рассказал, что не держит зла на Ваенгу, а черный пиар противоречит ее моральным установкам.
Елена Ваенга и Афина. Фото: Московский комсомолец
Личная жизнь артистки
По признанию Афины, любимого мужчину она встретила в студенческие годы. Однако эти отношения не продержались долго: личная жизнь молодых людей не сложилась. Однажды Афина рассказала в интервью, что это была ее вина. В те годы она не видела себя хранительницей домашнего очага и матерью нескольких детей.
После неудачного замужества певица пробовала строить отношения и с другими мужчинами. В 2015 году артистка публично заявляла, что находится в поиске надежного человека. О том, свободно ли сердце исполнительницы сейчас, неизвестно.
У артистки от первого брака есть любимая дочь Анастасия. Сейчас у девушки своя семья. В январе 2020 года она подарила матери внучку. Новоиспеченная бабушка души не чает в близких, воспевая дорогих сердцу людей в своих аккаунтах в соцсетях.
Артистка и ее дочь Настя. Фото: соцсети
Афина сейчас
В этом году артистка продолжила вести концертную деятельность. У нее есть официальный сайт, где есть все новости творческой биографии дивы. Также там публикуется расписание ближайших выступлений. В конце января певица вместе с Петром Захаровым и Еленой Шевченко выступила на представлении под названием «Танго втроем».
Несмотря на зрелый возраст, знаменитость прекрасно выглядит. Она регулярно делает гимнастику и поддерживает физическую форму. Рост артистки составляет 165 см, а вес неизвестен. Поклонники всячески поддерживают начинания звезды, связанные с творческой деятельностью и с восхищением отзываются о внешности дивы.
Афина восхищает поклонников яркой внешностью. Фото: официальный интернет-сайт исполнительницы
Интересные факты из жизни певицы
— Во время создания сериала «Бандитский Петербург» режиссер Владимир Бортко искал певицу для записи саундтрека. Афина спела композицию «Ты для меня чужой». Однако в сериале прозвучала версия исполнения Татьяны Булановой. Причастные к созданию сериале сделали ставку на более известное публике имя.
— Вокалистка исполняет песни на итальянском, французском и испанском языках. Она выступала с цыганским хором, с французским оркестром, с которым делила сцену на еврейской свадьбе.
— В 2009 году Афина получила в Брюсселе медаль Марии Магдалины за вклад в мировую культуру в сфере благотворительности. Афина поддерживает пациентов, столкнувшихся с онкологическими заболеваниями.