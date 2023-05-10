Петр Дранга: как стал виртуозным аккордеонистом, подружился с Милой Йовович и завоевал сердце Дарьи Мороз

Петр Дранга родился в семье музыкантов Юрия и Елены Дранга 8 марта 1984 года в Москве. Он стал третьим ребенком, старшими были сестры Лидия и Евгения.
Отец музыканта Юрий Петрович Дранга – известный аккордеонист, народный артист России. Он грек по национальности, так что Петр русский только наполовину. Родители артиста познакомились в Ростовской консерватории, он преподавал, а она была студенткой, разница в возрасте не помешала двум творческим людям создать крепкий многодетный брак.
Петр Дранга в детстве. Фото: соцсети
Именно отец стал первым педагогом сына, обучая его с 5 лет. Петр рос в атмосфере музыки и решил, что пойдет по отцовским стопам и станет аккордеонистом. Сестры тоже посвятили себя музыке и стали пианистками.
Учеба в музыкальной школе, конкурсы и фестивали, премии и награды – маленький Петя с 6 лет был на сцене как дома. И в 12 лет он стал победителем VI Московского открытого конкурса аккордеонистов, после чего отправился в Италию на такой же турнир и одержал победу.
Дранга-младший по окончании школы учился в Гнесинском музыкальном училище на отделении народных инструментов и дирижирования. Затем поступил в Гнесинскую академию.
Петр Дранга в молодости. Фото: соцсети
Начало карьеры
На аккордеоне Петр освоил не только классическую музыку, но и легко создавал аранжировки поп-хитов, рок-композиций, гранжа, и делал это столь виртуозно, что очень быстро прославился.
За победами на российских конкурсах последовали международные – Китай, Италия, Испания, Франция и другие сцены подарили ему признание и награды. Но денег на жизнь артисту не хватало, и он начал работать чистильщиком аквариумов на дому.
Музыка
Выступать Петр не перестал. В 2001 году он организовал инструментальную группу «Торра», с которым начал выступать на корпоративах и в клубах, но коллектив очень быстро распался, так как не приносил дохода и популярности. Дранга отправился на гастроли на Кавказ, где очень быстро нашел свою публику, благодарную и ценящую инструментальную музыку.
Петр Дранга в студии. Фото: соцсети
«Командировка» затянулась, но и принесла неплохой стартовый капитал, на который Петр по возвращении в Москву открыл собственную студию, где рождалось впоследствии его творчество. Также аккордеонист собрал новую группу «Овердрайв» и начал гастролировать по стране.
На одном из концертов его услышал Александр Песков и поразился мастерству артиста, пригласил его к себе в шоу и помог взобраться на ступень выше к музыкальному Олимпу. Дранга выступал между номерами, что называется, на разогреве и объехал всю страну, СНГ, гастролировал в Европе и США. Так о нем узнали другие знаменитости и тоже стали приглашать к себе на концерты «разогревать» зал.
Петр Дранга на сцене. Фото: соцсети
Дранга вскоре стал очень популярным и начал давать сольные концерты, а в 2008 году выпустил свой первый альбом «23» - это сборник известных произведений и написанных лично Дрангой композиций. И именно авторские треки принесли бешеную популярность Петру. Больше он быть на разогреве не соглашался.
В 2009 году Дранга выступил с большим гала-концертом в КЗ «Россия», где в качестве приглашенных выступили многие звезды, включая Иосифа Кобзона, Надежду Бабкину, Валерию, Николая Баскова и других.
Петр Дранга на сцене. Фото: Global Look Press
Второй сборник музыки Perspective с девятью композициями Петра Дранги вышел в 2011 году. А через 5 лет свет увидел еще один альбом – «Гольфстрим». В конце 2017 года композитор выпустил новый альбом своей музыки – «Часть первая с оркестром», собранном из каверов на популярные хиты.
Регулярно Дранга выступал на юбилейных концертах артистов. Например, на вечере Тамары Гвердцители в 2018-м, сотрудничал с мировыми исполнителями, среди которых Фаррел Уильямс, Timbaland, поработал на съемках в Милой Йовович.
Петр Дранга и Мила Йовович. Фото: соцсети
Телевидение
Дранга появлялся в популярных проектах на телевидении в качестве участника. Например, в 2007 году он продемонстрировал блестящую хореографию на шоу «Танцы на льду» на телеканале «Россия» в паре с фигуристкой Оксаной Грищук. По итогам сезона дуэт взошел на третью ступень пьедестала.
Петр Дранга в шоу "Танцы на льду". Кадр из шоу
Осенью 2015 года Петр был участником третьего сезона шоу «Точь-в-точь» на Первом канале и смог по-настоящему удивить жюри и зрителей своими перевоплощениями. Например, с блеском вжился в образы Игоря Талькова, Эминема, Энрике Иглесиаса, Петра Налича и других звезд.
Петр Дранга в образе Энрике Иглесиаса. Фото: соцсети
В 2018 году стал участником нашумевшего проекта «Звезды под гипнозом». В восьмом выпуске он под влиянием гипнолога Исы Багирова погрузился в состояние транса.
Другие проекты
Музыкант стал автором саундтреков для нескольких российских фильмов: «Тариф новогодний» (2008), «Девичник» (2010 - 2011), «Над городом» (2011), «Пока цветет папоротник» (2012), «Муза» (2020).
С 2016 года Петр занимается режиссурой. Сначала им были сняты клипы на песни Tango (2016) и «В потолок» (2016), затем работа над трейлером спектакля «Иранская конференция» Театра наций (2019), а затем короткометражный фильм в 2020 году под названием «Муза». А в 2022 году выступил продюсером спектакля «Фрида», к которому написал также музыку и исполнил одну из ролей.
Петр Дранга в спектакле "Фрида". Фото: соцсети
Также благодаря своей привлекательной внешности, росту 180 см и весу 76 кг Петр Дранга выступает моделью, снимается в рекламных проектах.
Личная жизнь
Завидный жених Петр Дранга ни разу не был женат. Он старается скрывать личную жизнь от широкой публики. Часто такая скрытность обходилась музыканту боком.
Ему, например, приписали роман с гимнасткой Ляйсан Утяшевой в 2009 году, а пресса даже писала об их предстоящей свадьбе. Артисту пришлось объясняться, что между ним и башкирской красавицей только дружеские отношения.
Ляйсан Утяшева. Фото: Global Look Press
Приписывали Дранге романы с телезвездой Анфисой Чеховой и актрисой Оксаной Кутузовой. Потом рядом с ним видели таинственную девушку по имени Настя, не связанную с шоу-бизнесом. Официально аккордеонист ни разу не был женат и не имеет наследников.
Петр Дранга и Дарья Мороз. Фото: онлайн-кинотеатр START
Зимой 2023 года стало известно о романе Дранги с актрисой Дарьей Мороз. Оказалось, что их отношениям уже полгода, а познакомилась пара в театре, когда шла работа над пьесой «Фрида», в которой Мороз исполнила роль главной героини.
Их официальный выход в свет на премьере нового сезона «Содержанок» стал своего рода публичным заявлением – своих чувств они не скрывали и обнимались в открытую.
Карьера сегодня
Дранга-младший сегодня продолжает творить и выступать. График его гастролей расписан на год вперед, у него множество новых проектов и сотрудничество с различными театрами.
Петр Дранга на гастролях. Фото: соцсети