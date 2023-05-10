Петр Дранга: как стал виртуозным аккордеонистом, подружился с Милой Йовович и завоевал сердце Дарьи Мороз

Именно отец стал первым педагогом сына, обучая его с 5 лет. Петр рос в атмосфере музыки и решил, что пойдет по отцовским стопам и станет аккордеонистом. Сестры тоже посвятили себя музыке и стали пианистками.

Учеба в музыкальной школе, конкурсы и фестивали, премии и награды – маленький Петя с 6 лет был на сцене как дома. И в 12 лет он стал победителем VI Московского открытого конкурса аккордеонистов, после чего отправился в Италию на такой же турнир и одержал победу.

Дранга-младший по окончании школы учился в Гнесинском музыкальном училище на отделении народных инструментов и дирижирования. Затем поступил в Гнесинскую академию.