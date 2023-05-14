Где провели праздничные деньки наши знаменитости

Отдыхать звезды любят и умеют, выкладываясь при этом на сто процентов, - стало быть, и трудятся они так же прилежно. Давайте насладимся мгновениями звездного майского отдыха, не забывая о том, что после таких ярких отпусков кумиры будут вкалывать еще более самоотверженно.
Фото: соцсети
Прохор Шаляпин улетел набираться сил и эмоций в Калининград. «Балтийское море, Куршская коса - дивное место», - делится эмоциями певец, явно довольный перезагрузкой.
Фото: соцсети
Наталья Подольская принимает солнечные ванны в бассейне с младшим сыном Иваном.
Фото: соцсети
А на этом снимке хвастается стройной фигурой рядом с подругой Региной Тодоренко. Обе девушки отдыхают в одном отеле в Дубае, куда прилетели с сыновьями. Наталья, помимо детей, прихватила с собой еще и мужа, Владимира Преснякова.
Фото: соцсети
Ольга Бузова улетела на неделю в Рим, объясняя свой выбор так: «Рим - мое место силы. Впервые я приехала сюда в детстве с мамой. А потом в осознанном возрасте возникла эта любовь к городу. Я сбегала в Рим после развода, после скандала во МХАТе, в Рим я привозила мамочку и сестру, с Римом я знакомила близких людей, тут же снимали финал шоу «Замуж за Бузову», и именно в Риме я дважды получала предложение руки и сердца».
Фото: соцсети
Сергей Лазарев, недавно победивший в шоу «Маска», улетел перед гастролями на выходные в Турцию. На фото певец отдыхает на входящей в состав пятизвездочного гостиничного комплекса вилле, а его дочь Аня и сын Никита резвятся у бассейна. «Тут абсолютно комфортная погода!» - уверяет Сергей, и это действительно так: температура воздуха - 25 градусов, воды - 18 градусов
Фото: соцсети
Юлианна Караулова отдыхает в Дубае, где демонстрирует загар и точеную фигуру. В Эмираты певица и новая ведущая шоу «Кто хочет стать миллионером?» прилетела на неделю с мужем и сыном.
Фото: соцсети
Камила Валиева отправилась в Казахстан, где совместила работу и отдых. После ледового шоу в Алма-Ате она отправилась на горнолыжный курорт Чимбулак. «Чимбулак - 3200 метров.
Фото: соцсети
Анна Семенович успела побывать в подмосковном отеле, а потом, как и 99% жителей страны, отправилась к родным на дачу. Ну а там, как и положено, жарила шашлыки - не зря певицу называют в семье королевой маринада. Фото: соцсети.