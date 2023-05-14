Где провели праздничные деньки наши знаменитости

Ольга Бузова улетела на неделю в Рим, объясняя свой выбор так: «Рим - мое место силы. Впервые я приехала сюда в детстве с мамой. А потом в осознанном возрасте возникла эта любовь к городу. Я сбегала в Рим после развода, после скандала во МХАТе, в Рим я привозила мамочку и сестру, с Римом я знакомила близких людей, тут же снимали финал шоу «Замуж за Бузову», и именно в Риме я дважды получала предложение руки и сердца».