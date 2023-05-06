Взял фамилию Молчанов и возродил «Кино»: как живет сын рок-легенды Виктора Цоя Александр Цой

Звезд много не бывает

Те, кто сегодня слышит фамилию «Цой», чаще всего представляют себе певца и участника реалити-шоу «Звезды в Африке» Анатолия Цоя. Но на российской сцене есть и другой Цой – не столь популярный, но более неоднозначный в плане биографии.

Александр Цой – единственный сын Виктора Цоя, лидера знаменитой советской группы «Кино», погибшего в аварии в 1986 году. Мальчик появился на свет 26 июня 1985 года, спустя полгода после свадьбы Виктора и Марьяны Ковалевой, уроженки Санкт-Петербурга.

До отношений с Цоем Марьяна уже побывала замужем: за художником Владимиром Родованским, отношения с которым разрушил роман с новым ухажером. Вторым мужем Марьяны и стал Виктор Цой, судьбоносная встреча с которым случилась в ее 23-летие, 5 марта 1982 года.