Взял фамилию Молчанов и возродил «Кино»: как живет сын рок-легенды Виктора Цоя Александр Цой

Звезд много не бывает
Те, кто сегодня слышит фамилию «Цой», чаще всего представляют себе певца и участника реалити-шоу «Звезды в Африке» Анатолия Цоя. Но на российской сцене есть и другой Цой – не столь популярный, но более неоднозначный в плане биографии.
Александр Цой – единственный сын Виктора Цоя, лидера знаменитой советской группы «Кино», погибшего в аварии в 1986 году. Мальчик появился на свет 26 июня 1985 года, спустя полгода после свадьбы Виктора и Марьяны Ковалевой, уроженки Санкт-Петербурга.
До отношений с Цоем Марьяна уже побывала замужем: за художником Владимиром Родованским, отношения с которым разрушил роман с новым ухажером. Вторым мужем Марьяны и стал Виктор Цой, судьбоносная встреча с которым случилась в ее 23-летие, 5 марта 1982 года.
Виктор и Марьяна Цой казались идеальной парой: творческие, яркие, спонтанные. Фото: соцсети
Не быть наследнику Христофором!
Марьяна Ковалева отправилась на тусовку друга, где и встретила малоизвестного на тот момент певца. Виктор имениннице не понравился: был на три года моложе, беден и скромен. Дерзкая девушка написала свой номер телефона губной помадой прямо на щеке кавалера – и это покорило Цоя.
В 1984 году пара, жившая донельзя скромно и скитавшаяся по питерским коммуналкам, оформила отношения. На скромной свадьбе невеста была в светлых пиджаке и юбке. О прибавлении в семье узнали внезапно, имя выбирали больше полутора месяцев.
Имя «Александр» будущий отец отвергал, но не имея желания остановиться на другом, одобрил предложение жены. В какой-то момент Марьяна попросту пригрозила, что назовет наследника Христофором – и это решило вопрос.
Виктор Цой души не чаял в единственном сыне Александре. Фото: соцсети
«Асса» как начало конца
В 1987 году история семьи Цоев закончилась. Началом конца стали съемки рок-певца в фильме Сергея Соловьева «Асса», ставшего картиной эпохи 80-х. Там Виктор познакомился с переводчицей и киноведом Натальей Разлоговой. Между ними вспыхнула страсть – и певец по-честному ушел из семьи, спустя год после рождения сына...
Знакомство двух женщин Цоя произошло, согласно его задумке, в ресторане, но обе в результате испытали неловкость и боль. Артист не стал разводиться с Марьяной – именно ради крошки Саши.
После гибели Виктора Цоя в аварии в Латвии Марьяна Цой на правах законной жены разделила с его родителями права на творчество группы «Кино».
После рождения Саши Виктор и Марианна Цой прожили вместе всего год. Фото: соцсети
Отрикошетило наследственностью
Став вдовой, Марьяна Цой начала жить с музыкантом Александром Аксеновым, выступавшим под псевдонимом «Рикошет».
Рокеры Алексей Вишня и Андрей Тропилло уверяли: биологический отец Александра именно Аксенов. Тропилло заявлял: Цой был бесплоден, но как благородный мужчина дал ребенку свою фамилию.
Друг музыканта, режиссер Рашид Нугманов, который снял Виктора в фильме «Игла», утверждал обратное: Саша – сын Виктора Цоя, причем сходство заметно даже чисто внешне.
Александр считает, что слава Виктора Цоя повлияла на его детство и юность. Фото: соцсети
Отец-супрезвезда рядом...
Александра Цоя, который фактически потерял отца в 5-летнем возрасте, воспитал отчим, Александр Аксенов. От родного отца Виктора Цоя (если он, и правда, был родной) у Саши остались размытые впечатления.
В семейных архивах сохранилась фотография, на которой Виктор Цой выгуливает крошку Сашу в коляске. Есть фото, на котором Саша, будучи младенцем, запечатлен в окружении счастливых, смеющихся родителей.
В возрасте 7 лет мальчик снялся с матерью в фильме «Последний герой» мэтра российского кино Алексея Учителя. На протяжении всего периода взросления, Сашу воспринимали лишь как единственного наследника Виктора Цоя. Неустанное внимание публики сделало Александра замкнутым.
Гибель отца, рок-иконы Виктора Цоя, стала для Александра потрясением. Фото: соцсети
Связь с родственными связями
Закрытость Цоя-младшего от внешнего мира проявлялась в том, что он мог часами собирать фантазийные конструкции из Lego. Внутренняя жизнь, глубокий ум и сосредоточенность помогли мальчику закончить школу экстерном, а позже начать изучение веб-дизайна, рисования и английского языка.
Его мать Марьяна Цой, которая после смерти мужа отдалась творчеству, скончалась от опухоли мозга в 2005 году. Два дня до смерти она пребывала в коме. Александру было 20 лет и трагическая кончина матери от онкологии сильно на него повлияла. Он много времени проводил с тяжелобольной Марьяной, а позже – уделял много времени бабушке, Валентине Васильевне Цой.
С дедом, Робертом Максимовичем, теплых отношений не сложилось, но формально родственную связь они поддерживают. По иронии судьбы, оба Цоя одновременно женились: Александр на своей девушке Елене, а Роберт Максимович — на Марине Хан. В 2021 году Роберт Цой сообщил журналистам, что стал дедом.
Окружение долго сомневалось, что отец Александра - действительно муж Марьяны Виктор Цой. Фото: соцсети
Молчание – знак памяти
Чтобы отделить себя от славы Виктора Цоя и по возможности более не прикасаться к этой теме, Александр взял говорящую фамилию-псевдоним Молчанов.
Однако от родовой истории уйти не удалось – даже под фамилией «Молчанов» Александр начал свою музыкальную карьеру. Молодой человек стал гитаристом группы«Para bellum, которая играла в стиле готик-рок, и записал с ними альбом «Книга Царств». Позже основал музыкальный клуб da:da.
В 25 лет Цой-младший осознал свою ответственность перед публикой, и записал клип на свою песню «В память отцу».
Проект «Симфоническое «Кино» стал для Цоя шагом к самому себе... Фото: соцсети
Шепотом о самом важном
Вместе с экс-басистом «Кино» Юрием Каспаряном Цой приходил на шоу Ивана Урганта на федеральный канал.
В 2017 году в рамках личного проекта «Ронин» Цой и Каспарян презентовали песню «Шепот», которую Александр создал еще в 18-летнем возрасте. В сентябре того же года Цой презентовал мини-альбом «Опора» из 5 треков, сингл «Шепот» как раз предварял премьеру альбома.
С лета 2019 года наследник Виктора Цоя возродил музыкальное наследие отца в шоу «Симфоническое «Кино». В проекте Александр Цой вместе с экс-участниками легендарной группы исполняет в сопровождении симфонического оркестра песни отца.
Александр Цой организовал с экс-участниками «Кино» проект «Симфоническое «Кино». Фото: соцсети
Рядом с теми, кто знал Виктора
В авторском проекте Александр Цой играет роль продюсера и видеорежиссера – делает анимацию к исполняемым композициям. Также в проект были интегрированы Юрий Каспарян, басисты Александр Титов и Игорь Тихомиров, а также сессионные музыканты Дмитрий Кежватов (группа «Тараканы!») и Олег Хунцов.
Голос Виктора Цоя звучит вместе с живыми исполнителями с оцифрованных записей в сопровождении оригинального видеоряда. Как позже пояснял Цой-младший, записи концертов помогли ему лучше узнать, каким был знаменитый отец на пике популярности.
Реюнион группы «Кино» состоялся в 2020 году, и уже в 2021 концерты прошли в Санкт-Петербурге, Москве, Риге, Минске, Киеве. Из live-записей собрали фильм-концерт «Кино в «Севкабеле», который опубликовали для широкой публики на платформе видеохостинга YouTube.
Саша потерял знаменитого отца в 5-летнем возрасте. Фото: соцсети
Выйти на свой путь
В 2022 году Цой объявил о закрытии группы «Ронин» – теперь она существует в виде сольного проекта под названием «Саша Цой». Кроме того, наследник рок-звезды играет в качестве гитариста в индастриал-группе «Собаки Табака».
В сентябре группа «Кино» в составе Александра Титова, Игоря Тихомирова и Юрия Каспаряна приняла участие в фестивале ParkSeason Fest (Волгоград), Александр Цой занимался организацией гастролей коллектива. Кроме того, в честь 40-летия группы и 60-летнего юбилея Виктора Цоя коллектив отправился в большой гастрольный тур.
Александр Цой возмужал и стал творческим человеком. Фото: соцсети
Деньги – не главное?..
О своих доходах Александр Цой обычно отвечает в интервью очень уклончиво. Известно, что в 2011 году он продал права на песню «Дальше действовать будем мы» для рекламной кампании банка «Тинькофф». Поговаривали, сумма сделки составила 1 млн долларов, но информация так и не была подтверждена.
В интервью 2012, правда, Цой-младший утверждал: права на песню были проданы компанией «Музыкальное право» без его согласия. Позже он начал с ней судебный процесс, чтобы расторгнуть отношения.
«Я лишь хочу, чтобы приоритетом при использовании прав было не количество денег, которые можно получить, а продукт, который люди хотят сделать», – утверждал Александр.
Кто-то посчитал, что судебными скандалами наследник легенды рок-сцены пытается лишь словить хайп и поднять бабла. Александр Цой яростно отверг эти домыслы.
«Если бы я хотел больше заработать, то просто потребовал от компании больше денег. Пока идет разбирательство в суде, я вообще ничего не получаю от них. Если бы я хотел больше заработать, то собрал бы группу «Кино» с Александром Цоем на вокале.
Уверен, что заработал бы миллионы. Дело не в этом, просто мы хотим, чтобы песни использовались в правильном ключе», – уточнял артист в беседе с журналистами.
Наследник рок-звезды создал сольный проект "Саша Цой". Фото: соцсети
На волне легендарной фамилии
Авторские права – далеко не основной доход Александра Цоя, но о том, чем он зарабатывает сегодня кроме музыки, информации нет.
Известно, что в молодые годы 37-летний Цой увлекался подвешиванием на крюках. Этот ритуал используется в шаманских практиках американских индейцев для инициации подростков и мужчин.
Кроме того, Александр – поклонник татуировок: узорами покрыта большая часть его тела. Учитывая, что рост Цоя-младшего около 195 см и в число его увлечений входят мотоциклы, то вкупе все смотрится довольно эффектно.
Сотрудники ГИБДД даже несколько раз освобождали Александра от уплаты штрафов, когда видели в паспорте его легендарную фамилию.
Жена Александра Цоя Елена Осокина оказала на мужа сильное влияние. Фото: соцсети
Муж и жена – одна сатана
В 2010 (или 2012 году – в разных источниках даты разнятся) Александр Цой женился на Елене Осокиной. У пары есть ребенок. По словам Александра, будущая жена не знала о том, что он — сын «того самого Цоя».
Валентина Васильевна Цой, бабушка Александра по отцовской линии, незадолго до своей смерти сильно беспокоилась о том, какой образ жизни ведет ее единственный внук.
«Я знаю, что невестка была против общения Саши с прессой, только не знаю, зачем ей это надо. Мы с внуком общаемся. Для нас он самый близкий человек. Хотя и ведет в последнее время странный образ жизни. Его друзья похожи на сатанистов – подвешивают друг друга на железные крюки», – делилась пенсионерка с репортерами.
Близкое окружение уверяло: до встречи с Еленой Александр был нормальным парнем с творческим уклоном. Однако супруга и ее увлечение подвешиванием сильно повлияли на молодого мужчину. Поговаривали, что пара проделывала эти ритуалы в офисе, где работала дизайнерами афиш и рекламы.
Александр Цой ведет закрытый образ жизни, но некоторые подробности из нее могут шокировать. Фото: соцсети
«Цой» против Цоя
Александр Цой стал прототипом персонажа Жени, сына Виктора Цоя в игровом фильме «Цой» Алексея Учителя, который вышел на экраны в 2020 году. Фильм не был документальным и давал вольную трактовку реальных событий вперемешку с художественным вымыслом.
Наследник рок-кумира и его дедушка Роберт Цой выступили с категоричной критикой киноленты. Родственники даже написали в Министерство культуры РФ официальное письмо, но это не помешало картине Учителя появиться на больших экранах.
После релиза «Цоя» музыкант отказался давать свою оценку, заметив, что его негативный взгляд лишь привлечет к фильму дополнительное внимание.