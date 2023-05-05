Уход от Тимати, шоу «Маска», слухи о разводе: экс-солистка группы «Сливки» Карина Кокс и ее загадочная личная жизнь

В начале 2000-х не было в России человека, который не слушал бы группу «Сливки». Из трех солисток лишь одна оставалась неизменной – жгучая брюнетка Карина Кокс. Но потом певица исчезла, о ней ничего не было слышно. Лишь в 2020 году Карина вернулась – да не просто, а с триумфом, произведя фурор на шоу «Маска».
Лондон, джаз и хип-хоп
Карина Кокс в детстве с мамой. Фото: соцсети
Будущая звезда родилась 20 декабря 1981 года в Санкт-Петербурге. Тогда ее звали Каролина Порошкова. Родители очень скоро расстались – то ли не сошлись характерами, то ли помешал южный темперамент, ведь отец был по национальности лезгином, а мама – татаркой. Как бы там ни было, только с отцом она увиделась лишь когда ей исполнилось 17 лет.
Впрочем, мама – воспитатель детского сада - и одна отлично справлялась с воспитанием дочки. И даже сумела отправить Каролину, окончившую школу, в Лондон – там девушка не только нашла новых друзей, но и научилась разбираться в музыке.
Особенно ее привлекали такие стили, как R'n'B, hip-hop, джаз и соул: эту музыку играли в клубах, в которых она бывала. Вернувшись в Россию, она уже твердо знала, кем будет: конечно, певицей!
«Сливки» и Карина Кокс: тайна псевдонима
Карина Кокс (в центре) в составе группы "Сливки". Фото: Global Look Press
В Петербурге Каролина быстро нашла единомышленников – это были музыканты из группы Discovery. Девушка стала солисткой, а кроме того, сама участвовала в создании новых песен – они исполнялись исключительно на английском языке. Талант певицы не остался незамеченным.
После одного из концертов к Каролине подошел продюсер Евгений Орлов. У него уже был опыт «раскрутки» начинающих музыкантов - групп «Гости из будущего» и «Отпетые мошенники».
На этот раз он увидел потенциал в Каролине. Прослушав девушку, он предложил ей контракт, одним из пунктов которого была смена названия коллектива и репертуара. Она согласилась – и стала солисткой девичьей группы «Сливки».
Карина Кокс (в центре) в составе группы "Сливки". Фото: Global Look Press
Кроме Каролины, в состав «Сливок» вошли Даша Ермолаева и Ирина Васильева, - которая, впрочем, скоро покинула группу. На место Иры Каролина пригласила Тину Чарльз Огунлейе, с которой дружила.
Уже в 2000 году группа гремела по всей стране. Особенно популярными «Сливки» стали после исполнения песни «Куда уходит детство» - многие помнили и любили эту композицию, которую в начале своей карьеры исполняла Алла Пугачева.
Кроме того, Каролина сама писала новые песни для группы. Теперь, правда, ее звали иначе – Карина Кокс. Она выбрала такой псевдоним отчасти из-за цвета своих волос – «cox» в переводе с английского означает «уголь», а отчасти это слово означало «рулевой» - coxswain.
Она оставалась единственной бессменной солисткой – другие девушки периодически менялись. «Сливки» оставались одной из самых популярных российских групп на протяжении 8 лет. За это время было выпущено 7 альбомов.
Сольная карьера: вместе с Тимати
А потом Карина Кокс решила покинуть коллектив, чтобы развивать сольную карьеру. Ее утомили однообразные песни, она устала от напряженного гастрольного графика и от частой смены солисток. В 2010 году она заключила контракт с лейблом Тимати Black Star inc.
Для нее началась новая жизнь, открылась новая страница в творчестве: теперь Карина писала и исполняла совсем другую музыку - Europe Pop Dance. Ее первый клип носил символичное название: «Летать высоко», за ним последовали другие треки, Карина объявила о скором выходе сольного альбома. Но поклонники его так и не дождались: в 2012 году певица ушла из Black Star.
Покорение Европы
Карина Кокс на сцене. Фото: соцсети
Теперь она сделала ставку на работу за границей, выбрав продюсера – ChinKong. При этом с Тимати она сохранила хорошие дружеские отношения, возместив все, что должна была согласно контракту.
Работая с ChinKong Production, певица рассталась со своим псевдонимом, посчитав, что он не годится для ее нового стиля (впрочем, сейчас она снова к нему вернулась). А еще – полностью сменила имидж, став почти блондинкой. Европейские слушатели тепло приняли первый сингл Карины High Up, и клип на песню, созданный в Эстонии. Именно с этой песней Карина попыталась принять участие в «Евровидении», но не прошла отбор – на конкурс отправились «Бурановские бабушки».
Это не огорчило Карину. Она делала то, что больше всего любила: писала и исполняла новые песни – «Где бы ты ни был», «Опасное чувство», «Не прерывай меня»… Карина нередко выступала вместе с другими популярными артистами – например, с «Отпетыми мошенниками». А ее песня «С пятницы и до весны» прозвучала в фильме «Без мужчин».
Карина Кокс на «Маске»: триумфальное возвращение
Карина Кокс в образе волка на шоу "Маска". Фото: соцсети
В 2020 году снова пришло время песни, сделавшей Карину знаменитой – «Куда уходит детство»: она исполнила ее на творческом вечере композитора Александра Зацепина в честь его 94-го дня рождения.
Тогда же Карина заставила о себе говорить, приняв участие в популярном шоу «Маска» - она выступала в образе Волка. Это стало ее триумфальным возвращением после перерыва в творчестве, который артистка сделала, став мамой.
Доход
По данным СМИ, за выступление на корпоративе Карине Кокс платят 200 тысяч рублей. Кроме того, она зарабатывает концертами и написанием песен. Надо полагать, что и участие в шоу оплачивается весьма щедро.
Эдуард Магаев и две дочки
Карина Кокс и Эдуард Магаев. Фото: соцсети
Неудивительно, что девушка, вся жизнь которой связана с музыкой, нашла себе мужа именно в этой среде. В начале своей сольной карьеры она познакомилась с Dj M.E.G – Эдуардом Магаевым. Они начали встречаться, а потом и жить вместе.
Для официальной регистрации своих отношений влюбленные выбрали красивую дату, которая, как они считали, принесет им особенное счастье, - 12.12.2012 года.
Карина Кокс с дочками. Фото: соцсети
А буквально через неделю Карина стала мамой – родила дочь, которой дали имя Камилла. Спустя три года семья пополнилась второй дочерью – Аланой. Периодически возникают слухи о том, что Карина и Эдуард расстались.
Сами супруги реагируют на подобное с юмором и уверяют, что у них все прекрасно. Похоже, что Камилла пойдет по стопам родителей – уже сейчас 10-летняя девочка увлекается музыкой. Младшей, Алане, ближе мода и рисование.
«Фактор страха» и слухи о разводе
Карина Кокс на шоу "Фактор страха". Фото: соцсети
После рождения двоих детей певица остается в отличной форме: при росте 170 см ее вес не превышает 55 кг. Она стала вегетарианкой и прекрасно себя чувствует, отказавшись от мяса.
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При этом она спокойно продолжает готовить мясные блюда для семьи. После того как состоялся ее триумф на шоу «Маска», Карина приняла участие в проекте «Фактор страха» в 2021 году. Некоторые испытания были для нее тяжелыми – например, страшно было погружаться под воду. Но зато шоу принесло множество сильных эмоций, которыми Карина дорожит.
«Дочери очень переживали, что меня кто-нибудь укусит, я сгорю или утону. Я их успокоила, объяснив, что это шоу и на площадке будет дежурить «скорая», но они мне, пока я была на съемках, постоянно звонили и интересовались, как все происходит», - рассказывала Карина.
Карина Кокс на "Шоумаскгоон". Фото: соцсети
Еще один проект, в котором поклонники смогли увидеть Карину, - «Шоумаскгоон» на НТВ. Она работает над сольным альбомом. И все же главным в ее жизни остается семья: муж и дети.
Певица старается оберегать семью от внимания посторонних – редко делится личными фото. Может быть, по этой причине ее и Эдуарда то и дело «разводят». Но – не дождутся: в этой семье все хорошо!