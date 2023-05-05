Уход от Тимати, шоу «Маска», слухи о разводе: экс-солистка группы «Сливки» Карина Кокс и ее загадочная личная жизнь

Будущая звезда родилась 20 декабря 1981 года в Санкт-Петербурге. Тогда ее звали Каролина Порошкова. Родители очень скоро расстались – то ли не сошлись характерами, то ли помешал южный темперамент, ведь отец был по национальности лезгином, а мама – татаркой. Как бы там ни было, только с отцом она увиделась лишь когда ей исполнилось 17 лет.

Впрочем, мама – воспитатель детского сада - и одна отлично справлялась с воспитанием дочки. И даже сумела отправить Каролину, окончившую школу, в Лондон – там девушка не только нашла новых друзей, но и научилась разбираться в музыке.

Особенно ее привлекали такие стили, как R'n'B, hip-hop, джаз и соул: эту музыку играли в клубах, в которых она бывала. Вернувшись в Россию, она уже твердо знала, кем будет: конечно, певицей!

«Сливки» и Карина Кокс: тайна псевдонима

