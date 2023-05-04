Съемки с именитыми артистами и множество наград: что известно о юной актрисе Марии Лобановой

Биография юной звезды

Юное дарование по имени Мария Лобанова к своим 17 годам уже успела отличиться актерскими способностями. Популярность к девушке пришла довольно рано. Актриса снялась уже в нескольких громких проектах, получила ряд престижных кинонаград. Кроме того, Мария однажды снялась в социальном ролике со знаменитой певицей Полиной Гагариной.

Детские годы Марии Лобановой

Артистка родилась 8 апреля 2006 года в Москве. Мария не так часто рассказывает о своем детстве. Однако известно, что ее мать Оксана развелась с отцом девочки, а потом повторно вышла замуж за Алексея Наслузова. Вскоре у маленькой Марии появилась сестра Мирослава.

Будущая звезда росла весьма активным и творческим ребенком. Девочка увлеченно занималась пением, танцами и конным спортом. О вокальных данных Лобановой также отзывались положительно. Так, девочка становилась победительницей на «Кинотаврике», дважды — на «Московском соловье», а также завоевывала Гран-при фестиваля «Звезда “Талисмана”».

В 2012 году девушка пошла в обычную общеобразовательную школу. Спустя некоторое время увлеклась театральным мастерством, попала в детскую актерскую школу «Талантино». Уже в 2015 юную артистку пригласили к работе над озвучиванием музыкальных треков к анимационным проектам «Врумиз», «Подводные истории» и другим.