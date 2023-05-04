Съемки с именитыми артистами и множество наград: что известно о юной актрисе Марии Лобановой

Биография юной звезды
Юное дарование по имени Мария Лобанова к своим 17 годам уже успела отличиться актерскими способностями. Популярность к девушке пришла довольно рано. Актриса снялась уже в нескольких громких проектах, получила ряд престижных кинонаград. Кроме того, Мария однажды снялась в социальном ролике со знаменитой певицей Полиной Гагариной.
Детские годы Марии Лобановой
Артистка родилась 8 апреля 2006 года в Москве. Мария не так часто рассказывает о своем детстве. Однако известно, что ее мать Оксана развелась с отцом девочки, а потом повторно вышла замуж за Алексея Наслузова. Вскоре у маленькой Марии появилась сестра Мирослава.
Будущая звезда росла весьма активным и творческим ребенком. Девочка увлеченно занималась пением, танцами и конным спортом. О вокальных данных Лобановой также отзывались положительно. Так, девочка становилась победительницей на «Кинотаврике», дважды — на «Московском соловье», а также завоевывала Гран-при фестиваля «Звезда “Талисмана”».
В 2012 году девушка пошла в обычную общеобразовательную школу. Спустя некоторое время увлеклась театральным мастерством, попала в детскую актерскую школу «Талантино». Уже в 2015 юную артистку пригласили к работе над озвучиванием музыкальных треков к анимационным проектам «Врумиз», «Подводные истории» и другим.
Мария Лобанова продолжает заниматься музыкой и умеет играть на гитаре. Фото: соцсети
Восхождение на кинематографический Олимп
Так, 2016 год для Марии стал судьбоносным и важным. Она приняла участие в социальном ролике, посвященном Всемирному дню борьбы с диабетом, вместе с певицей Полиной Гагариной.
В том же году с четырехсерийной детективной мелодрамы «Дилетант» стартовала и фильмография юного дарования. В картине Мария сыграла дочку следователя Киры Соломиной, сыгранной Дарьей Мороз.
Спустя два года на XXVI Фестивале российского кино «Окно в Европу» состоялась премьера нуар-комедии «Папа, сдохни». Примерно в это же время актер Данила Козловский представил на суд зрителей первый режиссерский проект «Тренер», где также участвовала Маша.
По воспоминаниям звезды, конец 2019 года выдался для нее напряженным. И на то были объективные причины. Во-первых, в прокат вышла мелодрама «Успех» Павла Руминова, основанная «на реальной мечте». Кроме того, в Лондоне артистка боролась за «Золотого единорога» The Golden Unicorn Awards в номинации «Лучший восходящий талант». В итоге девочка получила приз генерального продюсера.
«Это, конечно, невероятно! Спасибо каждому, кто верил, кто поддерживал и кто все это организовал! К этой награде причастно огромное количество людей, которых я встретила за последние четыре года!» — с гордостью произнесла Мария.
Кстати, годом раньше, весной 2020 года, на большие экраны вышел фильм «Номер 1» с Филиппом Янковским и Риной Гришиной в главных ролях. Мария также засветилась в проекте Михаила Расходникова. На съемочной площадке она встретилась с телеведущей Ксенией Собчак.
Вскоре стало известно о другой громкой премьере, сериале «Контейнер». Лобанова выложила в соцсети фото процесса монтажа одной из своих сцен. В центре сюжета оказалась проблема суррогатного материнства. Главную роль в мелодраме сыграла Оксана Акиньшина, а Мария воплотила на экране образ младшей сестры главной героини.
Мария Лобанова 0 очень приветливая девушка и любит общаться со своими поклонниками. Фото: соцсети
Для самой Марии долгожданным событием стал выход сериала «Пищеблок». В беседе с журналистами девушка сообщила, что на съемках проекта впервые поцеловалась. Роль оказалась необычной для артистки. Ее Жанна Шалаева стала персонажем-антагонистом. Мария отмечала, что безумно рада тому, что ее героиня бесит многих фанатов сериала, ведь это доказывало хорошо проделанную работу.
Личная жизнь юной актрисы
Про личную жизнь девушка предпочитает не рассказывать. О ее молодых людях нет никакой информации. Вне съемок Маша активно участвует в фотосессиях, поздравляет маму в соцсетях с днем рождения, выкладывает фото и видео из путешествий и с вечеринок.
Юная звезда сейчас
В 2022 году Маша продолжила работу в кино. Ее фильмография пополнилась сразу несколькими яркими кинопроектами разных жанров. Одним из них стала комедия «Сестры» Ильи Силаева. В центре фильма — сложные отношения между тремя родственницами.
Актрисе досталось роль дочери одной из героинь. В соцсети Мария разместила шуточный пост с фото сериальной семьи, в котором написала: «Родителей не выбирают, но мне, как всегда, достались самые лучшие».
В картине «Край надломленной луны» Маше пришлось вживаться в образ девочки-подростка, столкнувшегося с предательством близких. Коллегами Марии по проекту стали Виктория Толстоганова и Эра Зиганшина.
Свободное время Мария старается проводить с любимыми друзьями. Фото: соцсети
Интересные факты из жизни Марии
— Среди любимых фильмов Марии — «Служебный роман», «Ловушка для родителей» и «Mamma Mia!».
— На вопрос, с кем бы артистка хотела поработать на съемочной площадке, Лобанова назвала Алису Фрейндлих, Сергея Бурунова и Ивана Янковского.
— Юная знаменитость любит животных — на снимках артистку можно увидеть и с лошадью, и с морской свинкой. Дома у Лобановой живет кот Джин.