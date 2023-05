Русская красавица, покорившая сердца голливудских актеров: тернистый путь Оксаны Григорьевой к славе

Первые пробы в кино и музыке

В 1995 году Григорьева начала свою кинокарьеру. Девушка получила предложение от легендарного режиссера Никиты Михалкова поработать в качестве переводчицы на кинофестивале в Лондоне. Благодаря этому Оксана и познакомилась со многими представителями зарубежного шоу-бизнеса.

При поддержке голливудской звезды Тимоти Даолтона Григорьева снялась в малобюджетной ленте «A to Zen». В образе русской девушки Кати красотка появилась на экране в 1996 году.

К слову, многие поклонники звезды в один голос говорят, что Оксану очень трудно узнать в этом фильме. После нескольких пластических операций внешность певицы претерпела сильные изменения. Многие фанаты до сих пор спорят, пошли ли такие изменения Григорьевой на пользу или нет.

Тем не менее, в 2005 году россиянка переехала в Америку. В Лос-Анджелесе Григорьева продолжила развивать свою музыкальную карьеру. Ей даже удалось дебютировать в качестве композитора. В 2006 году Григорьева написала песню Un Dia Llegara.

В 2009 году вместе с исполнителем Чарли Миднайтом Оксане удалось записать свой альбом Beautiful Heartache. Этот сборник известен тем, что его продюсером стал сам Мел Гибсон.

Кстати, одна из песен была написана Оксаной вместе с голливудской звездой. Композиция получила название Say My Name и была выбрана саундтреком к фильму «Возмездие».