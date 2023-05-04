Русская красавица, покорившая сердца голливудских актеров: тернистый путь Оксаны Григорьевой к славе

Биография звезды
Оксана Григорьева (настоящее имя Оксана Чернуха) — российская певица, пианистка и автор песен. В свое время красотка иммигрировала в США. Девушка стала популярной у себя на родине тогда, когда переехала жить за границу и связала свою жизнь с голливудским секс-символом Мелом Гибсоном. До этого у Григорьевой был довольно бурный роман с актером Тимоти Далтоном.
Ранние годы
Оксана Петровна Чернуха — настоящее имя будущей звезды. Появилась на свет в Саранске 23 февраля 1970 года. В семье, кроме Оксаны, воспитывалась ее младшая сестра Наталья.
Родители у Оксаны — профессиональные музыканты. Пара преподавала в местном музыкальном училище. Любовь к музыке досталась девочке от ее родителей. Маленькая Оксана сделала первые попытки научиться играть на фортепиано, когда ей едва исполнилось три года.
В шесть лет Чернуху отвели в музыкальную школу. Окончив музыкальное и общеобразовательное учебные заведения, девушка решила продолжить музыкальное образование. Она поступила в Казанскую консерваторию, в которой успешно училась до 1990 года.
Юная Оксана Григорьева. Фото: соцсети
Страсть к музыке и начало модельной карьеры
Оценив свои музыкальные способности и внешние данные, Григорьева решила строить карьеру не в России, а за рубежом. И в 20 лет красавица отправилась в Великобританию. В Лондонском Королевском колледже она продолжила свое обучение.
Денег на проживание, учебу и личные расходы нужно было много. Оксана бралась за любую работу: преподавала детям игру на фортепиано, давала камерные концерты в церквях, играя классические произведения, трудилась официанткой в барах и ресторанах.
В одном из баров девушку приметил известный фотограф Патрик Ансен. Он известен тем, что приходится двоюродным братом королю Великобритании Карлу III.
Патрик предложил Оксане принять участие в фотосессии, а та согласилась. После нескольких снимков на русскую красавицу обратили внимание коллеги Ансена. Так началась модельная карьера девушки. Как раз в тот момент она и решила изменить свою фамилию на более звучную мамину — Григорьева.
К слову, модельная карьера красотки развивалась успешно. Ее снимки появились в модных глянцевых журналах.
Оксана Григорьева любит радовать своих подписчиков фото из прошлого. Фото: соцсети
Первые пробы в кино и музыке
В 1995 году Григорьева начала свою кинокарьеру. Девушка получила предложение от легендарного режиссера Никиты Михалкова поработать в качестве переводчицы на кинофестивале в Лондоне. Благодаря этому Оксана и познакомилась со многими представителями зарубежного шоу-бизнеса.
При поддержке голливудской звезды Тимоти Даолтона Григорьева снялась в малобюджетной ленте «A to Zen». В образе русской девушки Кати красотка появилась на экране в 1996 году.
К слову, многие поклонники звезды в один голос говорят, что Оксану очень трудно узнать в этом фильме. После нескольких пластических операций внешность певицы претерпела сильные изменения. Многие фанаты до сих пор спорят, пошли ли такие изменения Григорьевой на пользу или нет.
Тем не менее, в 2005 году россиянка переехала в Америку. В Лос-Анджелесе Григорьева продолжила развивать свою музыкальную карьеру. Ей даже удалось дебютировать в качестве композитора. В 2006 году Григорьева написала песню Un Dia Llegara.
В 2009 году вместе с исполнителем Чарли Миднайтом Оксане удалось записать свой альбом Beautiful Heartache. Этот сборник известен тем, что его продюсером стал сам Мел Гибсон.
Кстати, одна из песен была написана Оксаной вместе с голливудской звездой. Композиция получила название Say My Name и была выбрана саундтреком к фильму «Возмездие».
Русская красавица Оксана Григорьева до пластических операций. Фото: соцсети
Еще одной интересной композицией этого альбома стала песня «Angel». Она посвящена совместному с Тимоти Далтоном сыну певицы Александру, который родился в 1997 году. Альбом звезды тепло приняли как критики, так и фанаты красавицы. ABC News сообщило, что заглавная песня альбома «Beautiful Heartache» получила «восторженные отзывы» музыкальных экспертов.
К слову, в 2019 году Григорьева удивила поклонников новой премьерой песни Pissed и клипом на нее. Режиссер ролика уговорил артистку предстать перед камерой в обнаженном виде, сидящей на коне. Восторженные поклонники оценили, что фигура знаменитости никак не претерпела никаких изменений. С юного возраста вес Григорьевой составляет 60 кг при росте 173 см.
Также Оксана ведет активную жизнь блогера. В соцсетях она размещает не только фото, имеющие отношение к работе, но и семейные снимки.
Бурная личная жизнь звезды
Оксана Григорьева четыре раза состояла в браке. Первый случился в 1989 году, когда Оксане едва исполнилось 19. Девушка вышла замуж за студента юридического института Игоря Баранова. Но пара прожила вместе только три месяца и разорвала отношения.
Вторым мужем Оксаны оказался художник Николас Роуланд. Влюбленные познакомились, когда Григорьева обучалась в Лондонском музыкальном колледже. Вскоре пара тихо и без лишних комментариев развелась.
В 1995 году у модели вспыхнул роман с актером Тимоти Далтоном. Певица и актер поженились. Через два года на свет появился совместный сын пары Александр.
Но вскоре супруги развелись. Сын Александр остался с мамой. Ходили слухи, что причиной испортившихся отношений Тимоти и Оксаны оказался роман певицы со шведским предпринимателем по имени Петер Бломквист.
Скандальный брак и развод с Мелом Гибсоном
В середине 2000 все стали шептаться о романе Оксаны Григорьевой и голливудского красавчика Мела Гибсона. К слову, на тот момент Мел был женат. В результате, Мел оставил семью и принял решение жениться на певице. Ради русской возлюбленной актер бросил жену Робин Мур, которая была вместе с актером 28 лет и родила ему семерых детей.
Оксана Григорьева и ее дочь от Мела Гибсона. Фото: соцсети
В октябре 2009 года у Мела и Оксаны родилась девочка, которую они назвали Люсия. Однако уже спустя год разразился новый скандал. В июле Григорьева обратилась в полицию с заявлением на супруга. Как оказалось, Гибсон избил жену. Начались расследования, пресса следила за каждым шагом скандальной семьи.
После расследования факт агрессии со стороны актера подтвердился. Суд запретил Мелу приближаться к Григорьевой и дочери. Звезды пришли к мировому соглашению: в марте 2011 года суд приговорил Гибсона к трем годам условно и штрафу в $ 400.
В августе того же года суд вынес решение о выплате артистом алиментов и наследства Люсии. Осенью того же года Григорьева потребовала от Гибсона полмиллиона долларов за моральные страдания сына, который оказался свидетелем физического насилия.
В августе 2016 года завершился судебный процесс. Изначально, когда конфликт только разворачивался, мужчина предложил бывшей супруге $ 15 млн, но Оксана отказалась в надежде на более внушительную сумму.
К слову, сама Оксана не оказалась в этих отношениях робким ангелом. Так, в 2013 году на телешоу у Говарда Стерна красотка в прямом эфире рассказала телезрителям о собственных отношениях и скандалах с Гибсоном. Тем самым она нарушила договор о неразглашении, который актер заставил подписать Оксану еще в 2010 году.
Оксана Григорьева любит делиться фото с поклонниками. Фото: соцсети
Проблемы со здоровьем
В 2018 году на фоне стрессов у Григорьевой была диагностирована опухоль мозга на фоне долгих судебных тяжб. О своем пошатнувшемся здоровье Оксана сообщила в интервью. По словам певицы, медики поставили ей диагноз аденома гипофиза. Лечение требовалось дорогостоящее. В ходе беседы с журналистами Григорьева даже предоставила медицинские документы, подтверждающие правоту ее слов.
Оксана Григорьева и Мел Гибсон в 2010 году. Фото: Global Look Press
Оксана Григорьева сейчас
В начале 2021 года красотка представила новый клип на композицию Lemonade. Уже весной актриса поделилась съемками видео Thunder. В производстве последнего были задействованы Алексей и Анна Фигуровы, а также Алексей Воробьев.
Что касается личной жизни певицы, здесь Оксана не любит распространяться. Подписчиков Григорьева радует фотографиями дочери — девочка демонстрирует художественный талант.
Григорьева с сыном от Тимоти Далтона. Фото: соцсети
Интересные факты
— С Мелом Гибсоном красотка встречалась тайно на протяжении трех лет. Только после того, как она забеременела, артист решил обнародовать их роман.
— Сын Оксаны Александр понимает русскую речь и гордится английским гражданством.
— Диплом Казанской консерватории Григорьева так и не получила. На третьем курсе она бросила вуз, так как собралась переезжать в Англию.
— Оксана занимается меценатством. В 2010 году женщина создала Чернобыльский фонд помощи детям. С целью благотворительности артистка неоднократно выезжала по городам России и Беларуси с концертами.