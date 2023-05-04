Русская красавица, покорившая сердца голливудских актеров: тернистый путь Оксаны Григорьевой к славе

Биография звезды

Оксана Григорьева (настоящее имя Оксана Чернуха) — российская певица, пианистка и автор песен. В свое время красотка иммигрировала в США. Девушка стала популярной у себя на родине тогда, когда переехала жить за границу и связала свою жизнь с голливудским секс-символом Мелом Гибсоном. До этого у Григорьевой был довольно бурный роман с актером Тимоти Далтоном.

Ранние годы

Оксана Петровна Чернуха — настоящее имя будущей звезды. Появилась на свет в Саранске 23 февраля 1970 года. В семье, кроме Оксаны, воспитывалась ее младшая сестра Наталья.

Родители у Оксаны — профессиональные музыканты. Пара преподавала в местном музыкальном училище. Любовь к музыке досталась девочке от ее родителей. Маленькая Оксана сделала первые попытки научиться играть на фортепиано, когда ей едва исполнилось три года.

В шесть лет Чернуху отвели в музыкальную школу. Окончив музыкальное и общеобразовательное учебные заведения, девушка решила продолжить музыкальное образование. Она поступила в Казанскую консерваторию, в которой успешно училась до 1990 года.