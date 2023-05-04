Простой парень с русской душой: творчество и личная жизнь певца ALEKS ATAMAN

Биография молодого исполнителя

Молодой хип-хоп исполнитель ALEKS ATAMAN (он же Александр Неборак) стал знаменитым в России благодаря милым и немного хулиганским трекам о любви и дружбе. Певец в свое время отказался от быстрой читки и грубых слов в песнях и в тандеме со знаменитым певцом по имени FINIK смог пробиться на телевидение. В 2022 парни записали гимн в память о вокалисте «Ласкового мая» Юрии Шатунове.

Ульяновский парень, который влюбился в музыку

Настоящее имя исполнителя — Александр Неборак. Молодой человек родился 11 января 1996 года в Ульяновске. С раннего возраста интересовался музыкой, в частности хип-хопом, пытался писать стихи. К слову, родители мальчика часто пели дворовые песни под гитару. Позже сам Александр признавался, что это очень повлияло на его дальнейшую творческую жизнь.

Парень старался отдавать музыке все свое свободное время, а родители не сопротивлялись этому и всячески поддерживали сына. Хобби никак не отразилось на учебном процессе молодого человека. Он окончил школу с золотой медалью и поступил в Казанский федеральный университет.