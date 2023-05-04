Простой парень с русской душой: творчество и личная жизнь певца ALEKS ATAMAN

Биография молодого исполнителя
Молодой хип-хоп исполнитель ALEKS ATAMAN (он же Александр Неборак) стал знаменитым в России благодаря милым и немного хулиганским трекам о любви и дружбе. Певец в свое время отказался от быстрой читки и грубых слов в песнях и в тандеме со знаменитым певцом по имени FINIK смог пробиться на телевидение. В 2022 парни записали гимн в память о вокалисте «Ласкового мая» Юрии Шатунове.
Ульяновский парень, который влюбился в музыку
Настоящее имя исполнителя — Александр Неборак. Молодой человек родился 11 января 1996 года в Ульяновске. С раннего возраста интересовался музыкой, в частности хип-хопом, пытался писать стихи. К слову, родители мальчика часто пели дворовые песни под гитару. Позже сам Александр признавался, что это очень повлияло на его дальнейшую творческую жизнь.
Парень старался отдавать музыке все свое свободное время, а родители не сопротивлялись этому и всячески поддерживали сына. Хобби никак не отразилось на учебном процессе молодого человека. Он окончил школу с золотой медалью и поступил в Казанский федеральный университет.
Будущий хип-хоп исполнитель ALEKS ATAMAN в детстве на руках у старшего брата. Фото: соцсети
Интересный факт: Неборак также подавал большие надежды в боксе и даже получил звание кандидата в мастера спорта в 2013 году. Примером для подражания для парня стал спортсмен Майк Тайсон. Однако Александр так и не стал профессиональным спортсменом — он выбрал музыку.
«Я особо ни у кого не спрашивал мнения. Не интересовался: “А получится ли у меня?”. Я просто шагал прямо по своей дороге и никуда не сворачивал», — признавался парень.
Восхождение на звездный олимп
Объясняя происхождение своего псевдонима ALEKS ATAMAN, молодой человек ссылается на свой любимый вид спорта, то есть бокс. В свое время Александр остался под впечатлением от выступлений украинского бойца Василия Ломаченко, двукратного олимпийского чемпиона в легком весе. Спортсмен выступал за клуб «Украинские атаманы». Именно поэтому Неборак решил взять такой псевдоним.
Сначала друзья уговаривали Александра записать первую песню, но уже на профессиональном уровне, однако, парень долго время не решался на такой серьезный шаг. В итоге, молодому человеку на карточку перечислил деньги неизвестный человек с просьбой записать трек. Уроженец Ульяновска на следующий день твердо решил, что все-таки пойдет в студию.
В 2019 году вышел трек «Каждому». Творчеством молодого человека заинтересовались за пределами Ульяновской области. При том, что парень не имел никакого музыкального образования. ALEX ATAMAN активно вел соцсети, выкладывал треки. Каждый новый пост Неборак сопровождал интригующим текстом и яркой фотографией.
Одна из студийных съемок молодого певца ALEKS ATAMAN. Фото: соцсети
Карьера парня стремительно рванула вверх после начала сотрудничества с Сергеем Финогеновым, выступающим под псевдонимом FINIK. Молодые люди познакомились в социальных сетях. Первая работа музыкантом — песня «Шашки по Казани». Этот трек многим российским слушателям пришелся по душе.
Осенью 2021 года треки «Диалоги тет-а-тет», «Снежинки» и «Девочка-бандитка» уже занимали первые места в музыкальных хит-парадах в соцсетях. Исполнителей начали крутить по радио. Ребята позиционировали совместное творчество как жанр хип-хоп-поп, где нет агрессии и обсценной лексики.
Этот дуэт собрал армию преданных поклонников, хиты парней играют в ток-шоу на телевидении и на школьных дискотеках. В творчестве молодых людей переплетается беззаботная любовная лирика и танцевальные мотивы.
Дуэт, который покорил сердца молодых россиян, — ALEKS ATAMAN и FINIK. Фото: соцсети
Что известно о личной жизни молодого певца
Несколько лет назад стало известно, что Александр встречается с Линарой Кариповой, девушка работает в обычном салоне красоты. АТАМАН называл возлюбленную собственной музой, посвящал ей песни. Молодой человек часто публиковал в соцсетях нежные фото с Линарой, но не стремился раскрывать подробности личной жизни. Однако в конце 2022 года пара неожиданно для поклонников удалила все совместные снимки.
ALEKS ATAMAN сейчас
В мае прошлого года года состоялась премьера клипа «Юра Шатунов». Как известно, ALEKS и FINIK ради использования в песне имени звезды 80-х обратились к его продюсеру Аркадию Кудряшову. Этот печальный трек стал своеобразным гимном в память об артисте. Молодых рэперов из Ульяновска стали чаще приглашать на телевидение, они участвовали в ток-шоу Андрея Малахова «Привет, Андрей!».
Сейчас парни продолжают записывать песни и готовят материал для нового альбома. Молодые люди выступают с концертами в городах России и Беларуси. Однако исполнители признались, что не собираются всю жизнь петь в тандеме и стараются развивать сольную карьеру.
Интересные факты из жизни исполнителя
Как признавался ATAMAN, он является заядлым собачником. Его любимый питомец — золотистый бульдог.
Исполнитель ALEKS ATAMAN с любимым псом. Фото: соцсети
В социальных сетях поклонники отправляют хип-хоп исполнителю каверы его хитов, лучшие работы он выкладывает на всеобщее обозрение.
Кроме того, слушатели сравнивают трек «Ой, подзабыли» с частушками, при создании композиции звездный дуэт вдохновлялся народным творчеством.
А еще Александр любит играть в футбол, раньше с удовольствием ходил на матчи, ездил в Санкт-Петербург. Любимый футбольный клуб певца — «Зенит».