Яркие романы Татьяны Арнтгольц: почему актриса рассталась с Руденко, когда развелась с Жидковым и как встретила Богатырева

В российском кинематографе актрисы Татьяна Арнтгольц и ее сестра Ольга очень быстро завоевали славу и признание. Ролей у талантливых близняшек десятки, а в некоторых картинах они снимались вместе. Как сложилась личная жизнь Татьяны и с кем она счастлива сегодня - читайте далее.
Детство
Татьяна Арнтгольц родом из Калининграда. Она родилась 18 марта 1982 года на 20 минут раньше своей сестры-близняшки Ольги. Родители дали дочкам имена героинь романа «Евгений Онегин» Александра Пушкина Татьяны и Ольги Лариных. А фамилия Арнтгольц осталась от дедушки Альфонса Арнтгольца, немца по национальности. Так что у сестер наполовину немецкая кровь.
Маленькие Татьяна и Ольга Арнтгольц. Фото: соцсети
Сами родители сестер Арнтгольц – известные актеры Калининградского драматического театра Альберт Арнтгольц и Валентина Галич. Неудивительно, что девочки едва ли не с пеленок знают про закулисье и магию театрального искусства все – ведь они росли у мамы с папой на работе.
И первые шаги на сцене Татьяна сделала в этом самом храме Мельпомены – в 9 лет сыграла лягушонка в спектакле «Золотой цыпленок».
Татьяна и Ольга Арнтгольц в молодости. Фото: соцсети
Татьяна в детстве занималась гимнастикой, посещала музыкальную школу, где с трудом осваивала скрипку, а потом забросила это занятие. В старших классах вместе с сестрой перешла в театральный класс, где их готовили к работе на сцене.
По окончании школы Татьяна вместе с сестрой отправилась в Москву, поступать в театральный вуз. В нескольких заведениях девушкам сразу сказали, что одинаковые актрисы им не нужны, зато в Щепкинском училище были рады близняшкам. И девушки были зачислены на курс ректора училища, Николая Афонина. Во время учебы Татьяна уже стала сниматься в кино.
Театр
Получив театральное образование, Татьяна Арнтгольц отправилась на поиски работы по профессии. Но столичные театры принимали девушку прохладно, некоторые и вовсе ультимативно заявляли, что ей надо прекратить сниматься в кино, тогда что-то на подмостках и получится. Но начинающая актриса наотрез отказалась идти на такие жертвы. И нашла выход – стала сотрудничать с агентством «Современный театр антрепризы» Альберта Могинова.
Татьяна Арнтгольц в пьесе "Двое на качелях". Фото: соцсети
С антрепризами Татьяна выступала на многих сценах Москвы. Это пьесы «Пять вечеров», «Сказки старого Арбата», «Шашни старого козла», «Не будите спящую собаку», «Коварство и любовь». Спектакль «Двое на качелях» с участием актрисы в роли танцовщицы Гитель в 2013 году победил в номинации «Лучшая антреприза» премии «Звезда театрала».
А постановка «Фантазии Фарятьева» в 2015 году принесла Арнтгольц приз за лучшую женскую роль в категории «Театр» XIII Открытого российского фестиваля кино и театра «Амурская осень» в Благовещенске.
Кино
Буквально с первого курса Татьяна Арнтгольц начала сниматься в кино. Дебютировала она в сериале Next, в роли Наты, а следом вышел на экраны сериал «Простые истины», актриса сыграла одну из главных героинь Катю. И этот персонаж сразу прославил начинающую актрису – старт получился более чем успешным. И стал своего рода боевым крещением – когда студентка похвасталась, что ее утвердили, то ощутила настоящую зависть со стороны однокурсников.
Татьяна Арнтгольц в сериале Next. Кадр из сериала
Следующий год выдался не менее щедрым на работу. Арнтгольц разрывалась между учебой и съемками, среди которых были и фильмы, и сериалы: «Дневной представитель», «Медовый месяц», «Кавалеры морской звезды» и другие.
Татьяна Арнтгольц в сериале "Наваждение". Кадр из сериала
В 2005 году Татьяна проявила себя с другой стороны, сыграв сложную роль в фильме «Наваждение». Ее героиня Вера прошла через множество испытаний, включая психлечебницу и тюрьму, но не сломалась и выстояла. Следом сыграла в сериале «Талисман любви», и роль служанки Лизы Кольцовой стала для Арнтгольц счастливым билетиком – слава мгновенно обрушилась на талантливую артистку.
Татьяна Арнтгольц (справа) в сериале "Талисман любви". Кадр из сериала
В 2006 году Татьяна получила сразу шесть предложений от режиссеров. Это был пик ее карьеры, и девушка имела возможность выбирать. Ее фильмографию тогда пополнили мини-сериал «Под ливнем пуль», драма «Ленинградец», ленты «Дурдом», «Кактус и Елена» и другие.
Среди ярких ролей Арнтгольц – съемки в фильме «Глянец», «И все-таки я люблю…», «Брак по завещанию», «Ласточкино гнездо». Вместе с сестрой Татьяна не раз пересекалась на одной площадке, в 2009 году это был сериал про стриптизерш «Лапушки».
Татьяна и Ольга Арнтгольц в сериале "Лапушки". Кадр из сериала
В биографической картине «Фурцева» в 2011 году Татьяна снялась в роль могущественного министра культуры эпохи оттепели Екатерину Фурцеву.
Через год вышел второй сезон успешного сериала «Брак по завещанию» - «Танцы на углях». Одновременно звезда была задействована в проектах «Культ» и «Соблазн».
Татьяна Арнтгольц в сериале "Брак по завещанию. Танцы на углях". Кадр из сериала
В 2014 году на экраны вышла спортивная драма «Чемпионы», в которой Арнтгольц-старшая сыграла фигуристку Елену Бережную. С чемпионкой она была знакома лично – на «Ледниковом периоде», поэтому не понаслышке знает, как сложно приходится на льду.
В 2016 году Арнтгольц пришлось прыгать с девятого этажа – по сюжету фильма «25-й час». Актриса отважно это сделала, хоть и признавалась, что было очень страшно, несмотря на страховочные тросы.
В то же время на экраны с участием звезды вышла мелодрама «Наживка для ангела», работа в которой сильно запала в душу Татьяны легко и по-семейному тепло было от команды в лице Татьяны Лютаевой и Бориса Щербакова, чью экранную дочку она сыграла.
Татьяна Арнтгольц и Борис Щербаков в сериале "Наживка для ангела"
Также среди ярких – роли в комедии «Новый человек» (2018), «Сезон дождей» (2018), «Жертва любви». В 2022 году проектов с участием Арнтгольц-старшей вышло два – «Ангел мести» и «Дьявол кроется в мелочах».
Телевидение
Татьяна не отказывается от участия в развлекательных шоу, находя для них время в своем плотном графике. В 2008 году актриса ростом 165 см и весом 52 кг выступала в проекте «Ледниковый период» в паре с Максимом Стависким. В финале проекта продолжать выступления она не смогла из-за беременности, поэтому на помощь ей пришла сестра-близняшка Ольга.
Татьяна Арнтгольц в программе "Жди меня". Фото: соцсети
В 2018 году Татьяна стала ведущей передачи «Жди меня» на НТВ вместе с Александром Лазаревым-младшим.
Личная жизнь
За личной жизнью Татьяны Арнтгольц всегда было пристальное наблюдение со стороны поклонников. Недостатка во внимании со стороны противоположного пола красавица не испытывала, поэтому в ее жизни было несколько ярких романтических историй.
В 2006 году публика узнала, что Татьяна встречается с актером Анатолием Руденко. Они познакомились на съемках сериала «Простые истины» еще в 2000-м, но чувства возникли спустя годы.
Татьяна Арнтгольц и Анатолий Руденко. Фото: соцсети
Пара даже планировала сыграть свадьбу. Но друг на друга времени у них не хватало, рабочие графики не совпадали, и звезды приняли решение расстаться. Причем, инициатором выступил Руденко – он признался, что спровоцировал расставание конфликтом, так как чувствовал, что не готов к семье.
Своего будущего мужа, актера Ивана Жидкова, она повстречала в аэропорту. Они познакомились в Домодедово, хотя в детстве были соседями в Калининграде и могли знать друг друга раньше, но судьба распорядилась иначе.
Татьяна Арнтгольц, Иван Жидков и их дочка Маша. Фото: соцсети
В 2008 году актеры расписались в ЗАГСе без пышного празднества, а в следующем году впервые стали родителями – Татьяна родила дочку Машу. Но уже в 2014 году звезды развелись – прошла любовь. Ради наследницы они смогли сохранить дружбу и вместе празднуют дни ее рождения.
Арнтгольц недолго была одна после развода. У нее начался роман с партнером по пьесе «Двое на качелях» Григорием Антипенко. Два года отношений закончились ничем – каждый пошел своей дорогой.
Григорий Антипенко. Фото: Global Look Press
В 2018 году Татьяна рассекретила свои отношения со звездой сериала «кухня» Марком Богатыревым. Они познакомились на съемках мелодрамы «Наживка для ангела» в 2017-м и скрывали отношения от публики. В 2020 году сыграли свадьбу – тихое семейное торжество без лишнего внимания со стороны общественности.
Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев с сыном. Фото: соцсети
Карьера сегодня
С рождением сына Татьяна стала меньше сниматься, но все так же радует поклонников своим появлением на экране. Один из последних фильмов с ее участием - это мини сериал «Дьявол кроется в мелочах».