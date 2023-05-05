Яркие романы Татьяны Арнтгольц: почему актриса рассталась с Руденко, когда развелась с Жидковым и как встретила Богатырева

В российском кинематографе актрисы Татьяна Арнтгольц и ее сестра Ольга очень быстро завоевали славу и признание. Ролей у талантливых близняшек десятки, а в некоторых картинах они снимались вместе. Как сложилась личная жизнь Татьяны и с кем она счастлива сегодня - читайте далее.

Детство

Татьяна Арнтгольц родом из Калининграда. Она родилась 18 марта 1982 года на 20 минут раньше своей сестры-близняшки Ольги. Родители дали дочкам имена героинь романа «Евгений Онегин» Александра Пушкина Татьяны и Ольги Лариных. А фамилия Арнтгольц осталась от дедушки Альфонса Арнтгольца, немца по национальности. Так что у сестер наполовину немецкая кровь.