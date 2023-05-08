Любовь Ромео и Маши на съемках «В бой идут одни «старики»: почему Рустам Сагдуллаев и Евгения Симонова так и не осмелились признаться в своих чувствах

Фильму «В бой идут одни «старики» уже полсотни лет, но каждый год 9 Мая миллионы зрителей пересматривают его вновь и вновь – и не могут сдержать слез. Он проникнут особой атмосферой, особым настроением. Может быть, еще и потому, что на съемочной площадке все видели и ощущали трогательную и нежную любовь между Рустамом Сагдуллаевым и Евгенией Симоновой, которые играли влюбленных Ромео и Машу.

«Ромео из Ташкента загрустил…»

В эскадрилье, которой командовал «Маэстро», были представители разных национальностей Советского Союза – русские, украинцы, грузины, узбеки… Особое внимание зрителей с первых кадров приковывает к себе эффектный Ромео в исполнении узбекского актера Рустама Сагдуллаева. Он начал сниматься еще подростком. Однако на площадке краснел и терял дар речи, будто зеленый новичок. Причиной этому была юная Евгения Симонова, играющая летчицу Машу.

Строгая «Джульетта»

Надо сказать, Леонид Быков, едва увидев Сагдуллаева, сразу решил: ему играть Ромео! И взял его даже без проб. Ташкентский парень Рустам очень робел перед красавицей Евгенией. Сцена объяснения в любви под цветущими деревьями получилась самой трогательной в фильме. Но зрители не догадывались о том, что актер на самом деле признавался в своих чувствах. Только вот строгая Женя не оставила пылкому юноше шансов: она вела себя отстраненно, каждую свободную минуту сидела над учебниками – готовилась сдавать экзамены. И скромный Рустам, хоть и страдал, так и не решился развить эти отношения.

Один день в Москве

