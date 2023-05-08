Любовь Ромео и Маши на съемках «В бой идут одни «старики»: почему Рустам Сагдуллаев и Евгения Симонова так и не осмелились признаться в своих чувствах

Фильму «В бой идут одни «старики» уже полсотни лет, но каждый год 9 Мая миллионы зрителей пересматривают его вновь и вновь – и не могут сдержать слез. Он проникнут особой атмосферой, особым настроением. Может быть, еще и потому, что на съемочной площадке все видели и ощущали трогательную и нежную любовь между Рустамом Сагдуллаевым и Евгенией Симоновой, которые играли влюбленных Ромео и Машу.
«Ромео из Ташкента загрустил…»
В эскадрилье, которой командовал «Маэстро», были представители разных национальностей Советского Союза – русские, украинцы, грузины, узбеки… Особое внимание зрителей с первых кадров приковывает к себе эффектный Ромео в исполнении узбекского актера Рустама Сагдуллаева. Он начал сниматься еще подростком. Однако на площадке краснел и терял дар речи, будто зеленый новичок. Причиной этому была юная Евгения Симонова, играющая летчицу Машу.
Строгая «Джульетта»
Надо сказать, Леонид Быков, едва увидев Сагдуллаева, сразу решил: ему играть Ромео! И взял его даже без проб. Ташкентский парень Рустам очень робел перед красавицей Евгенией. Сцена объяснения в любви под цветущими деревьями получилась самой трогательной в фильме. Но зрители не догадывались о том, что актер на самом деле признавался в своих чувствах. Только вот строгая Женя не оставила пылкому юноше шансов: она вела себя отстраненно, каждую свободную минуту сидела над учебниками – готовилась сдавать экзамены. И скромный Рустам, хоть и страдал, так и не решился развить эти отношения.
Один день в Москве
Рустам Сагдуллаев в фильме "Какие наши годы". Фото: кадр из фильма
Фильм «В бой идут одни «старики» вышел на экраны – и сразу стал любимым у зрителей. Уже после премьеры Сагдуллаев проездом оказался в Москве. У него был один день. Он бросился к телефону, позвонил Симоновой. А она сказала: не могу сегодня, очень устала, извини. На следующий день актер улетел в Ташкент, так и не увидев любимую.
Признание через много лет
Прошло много лет. Они все-таки встретились – повзрослевшие, каждый со своей судьбой, - на съемках передачи, посвященной легендарному фильму. И тогда Рустам Сагдуллаев, наконец, признался в том, что был влюблен в Евгению. Каково же было его удивление, когда он услышал от нее: Рустам ей тоже очень нравился, но она была слишком стеснительной, чтобы показать это. Вот так излишняя скоромность развела влюбленных в разные стороны.
Русская девушка Марина
Рустам Сагдуллаев с женой и детьми. Фото: соцсети
Но кто знает – может быть, это и к лучшему? Ведь каждый из них нашел потом свое счастье. Рустам, правда, много лет не обращал внимания на девушек, храня в своем сердце любовь к Евгении. Ему было уже за тридцать, когда на студии «Узбекфильм» его взгляд упал на помощницу художника по костюмам – Марину. Она была настоящей красавицей и напомнила Рустаму популярную итальянскую певицу Ромину Пауэр. Но на его знаки внимания девушка неожиданно отреагировала с возмущением. Она думала, что для знаменитого и красивого артиста ухаживания за ней – просто интрижка, развлечение. Все изменили два случая.
Рустам-спаситель
Они были на гастролях в другом городе, и в гостинице к Марине стали приставать какие-то мужчины. Это увидел Рустам – и, конечно, быстро навел порядок. А потом ему подвернулся еще один случай выручить девушку: она возвращалась по пустынной дороге со съемок, ее догнала машина с незнакомыми парнями, они преградили Марине путь… Могло случиться все, что угодно, но тут, как в кино, появился Рустам. Увидев широкоплечего разъяренного мужчину, парни поспешили уехать. А сердце Марины, наконец, растаяло.
Женился на любимой хитростью
Между ними было 15 лет разницы. Родители Марины хотели видеть зятем более подходящего по возрасту парня. Родители Рустама мечтали о невестке-узбечке. Но все же влюбленные поженились. Все устроил Рустам: попросил у девушки ее паспорт под каким-то предлогом, договорился обо всем в ЗАГСе, привез туда ни о чем не подозревающую невесту… Пять минут – и они муж и жена. В итоге обе семьи не могли нарадоваться: Марина покорила сердце свекрови умением рукодельничать – такие девушки в Узбекистане очень ценятся! И Рустам подружился со своей тещей.
Киностудия в честь сына
Рустам Сагдуллаев в сериале "Спецназ 2". Фото: кадр из сериала
Они вырастили двоих детей – сына и дочь. И, хотя было в семье всякое, никому из них и в голову не пришла мысль расстаться. Рустаму Сагдуллаеву сейчас – 72 года.
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Он продолжает сниматься (среди фильмов с его участием – «Близнецы», «Спецназ», «Тихая застава» и другие), а еще открыл собственную киностудию и назвал ее в честь сына – «Равшан-фильм». В одном из интервью он рассказывал:
«Не так давно включили телевизор, а там — «В бой идут одни «старики». Казалось бы, наизусть знаю, но все равно не мог оторваться от экрана. В момент гибели Ромео вижу: моя железная леди, моя Марина... плачет».
И мы все опять включим 9 Мая телевизор, и в который раз будем вытирать слезы, когда нежный и застенчивый Ромео заговорит с Машей о любви.