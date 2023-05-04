Как хоронят Вячеслава Зайцева в Подмосковье: все заставлено охраной, люди плачут

В четверг, 4 мая, в подмосковном городе Щелково началось прощание с известным модельером Вячеславом Зайцевым. Кутюрье отправят в последний путь на Жегаловском кладбище.

Сначала модельера отпоют в местном соборе, а потом предадут земле.