Как хоронят Вячеслава Зайцева в Подмосковье: все заставлено охраной, люди плачут

Похороны Вячеслава Зайцева: Фото: Teleprogramma.pro

Корреспондент Teleprogramma.pro передает с места событий.

В четверг, 4 мая, в подмосковном городе Щелково началось прощание с известным модельером Вячеславом Зайцевым. Кутюрье отправят в последний путь на Жегаловском кладбище.

Сначала модельера отпоют в местном соборе, а потом предадут земле.

Похороны Вячеслава Зайцева: Фото: Teleprogramma.pro

Корреспондент Teleprogramma.pro сообщает, что к месту похорон стягиваются много поклонников. Везде выставлена охрана, людей проверяют.

Прибывшие несут венки, люди плачут.

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