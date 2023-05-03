Почему Алексей Чумаков редко говорит жене слово «люблю» и скрывает от нее свои доходы: личная жизнь исполнителя хита «Необыкновенная»

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук считаются одной из самых прочных пар российского шоу-бизнеса. При этом они не знают размера заработков друг друга, и Юле довольно редко приходится слышать от мужа романтические признания.
Сводил с ума одноклассниц
Алексей Чумаков в молодости. Фото: соцсети
Алексей Чумаков родился 12 марта 1981 года в Самарканде. Его мама работала врачом, отец был художником-оформителем. По национальности Чумаков наполовину армянин (по маме), наполовину болгарин (отец родился в болгарском городе Габрово). К моменту рождения Алексея в семье уже рос 12-летний сын Сергей.
Увидев у мальчика явные способности к музыке, родители записали его в музыкальную школу. Он учился играть на ударных, а потом освоил еще и гитару, чем покорял сердца одноклассниц. Надо сказать, Алексей вообще быстро стал школьной «звездой». Он не только выступал на всех концертах, но и выглядел просто блестяще: занимался баскетболом и кикбоксингом, был высоким и подтянутым. К тому времени, как Чумаков стал взрослым, его рост достиг 192 см, а вес при этом не превышает 92–93 кг.
Трудные 90-е и первые успехи на сцене
Алексей Чумаков в фильме «Остров везения». Фото: кадр из фильма
В 11 лет парень впервые сочинил собственную песню, и это увлечение осталось с ним навсегда. Вскоре он выступил на музыкальном конкурсе «Утренняя звезда», который проходил в Самарканде. При этом у него не было никаких признаков «звездной болезни»: чтобы чувствовать себя самостоятельным, он еще школьником подрабатывал в каникулы, торгуя овощами на рынке и выполняя работу на стройке. Семья жила тяжело, как и большинство граждан после распада СССР, каждая копейка была на счету.
В середине 90-х семья перебралась в Тюмень, там Алексей поступил в Высший колледж искусств — на вокальное отделение. Впрочем, там он проучился лишь год, потом перевелся в Ташкентский колледж, диплом которого ему вручили в 1998 году.
Начало карьеры — песни в ресторане с риском для жизни
Алексей Чумаков в сериале «Барс». Фото: кадр из сериала
Первые шаги в искусстве связаны были для Чумакова не только с написанием и аранжировкой песен, но и работой в ресторанах и барах: там он пел для заработка.
«Такого навидался! Прямо в зале резали людей, а через час, уже уладив свои вопросы, две группировки гуляли вместе. И надо было четко соблюдать золотую середину: не давать себя унизить, но и не нарываться, чтобы не прибили прямо на сцене. Причем это могли сделать как омоновцы, так и блатные ребята. Отличный психологический тренинг», — вспоминал артист позднее о том периоде.
Все изменилось после победы Чумакова в конкурсе «Голос «Европы плюс»: его назвали лучшим композитором, певцом и аранжировщиком. Побеждал он и в других региональных конкурсах. Благодаря своему первому спонсору — бизнесмену Станиславу Нагаеву — юноша отправился на свои первые гастроли, начав с Екатеринбурга.
«Народный артист» и ступеньки к славе
В 2003 году он принял участие в конкурсе «Народный артист», и его заметили Лариса Долина и Антон Комолов, которые оценивали выступления конкурсантов. Он уступил только Алексею Гоману и Александру Панайотову, исполнив песню «Я от тебя схожу с ума» и заняв третье место, вдобавок оказался «любимцем публики» — получил приз зрительских симпатий.
Песня, которую исполнили Алексей Чумаков, Руслан Алехно и Александр Панайотов — «Необыкновенная» — сразу стала популярной, ее слушают и сегодня. Певец издал альбом «Сны о чем-то большем», за ним последовали другие. Песни «Моя весна», «Загадай», «Девочка, девушка, женщина» неизменно становились хитами.
Но особенно теплой и запоминающейся стала его композиция «Включи во мне свет», которую Алексей записал вместе с женой после рождения их дочери. Чумаков устроил конкурс для поклонников: они присылали ему эту песню в своем исполнении, а победитель получал билет на юбилейный концерт Чумакова в «Крокус Сити Холле», который состоялся 17 ноября 2018 года.
Роли в кино
Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук в фильме «Срочно выйду замуж». Фото: кадр из фильма
Яркая внешность и артистические наклонности привели Алексея Чумакова в кино. Он начал сниматься в эпизодических ролях еще в начале 2000-х, а в 2013-м появился в главной роли в комедии «Остров везения». Вместе с женой он сыграл также в фильме «Срочно выйду замуж». А в 2018 году состоялась премьера сериала «Барс», в котором Алексей исполнил главную роль — писателя, участвующего в раскрытии преступлений.
«Один в один» и другие ТВ-проекты
С 2005 года Алексей Чумаков стал «лицом» телешоу «Секрет успеха» («Фактор Х») — вместе с пародисткой Еленой Воробей. Правда, в 2011 году все поменялось: в жюри появились новые лица, Чумакова заменили Филиппом Киркоровым, а председателем стала Алла Пугачевой, в честь которой программу переименовали в «Фактор А».
Но Алексей к тому времени уже «засветился» в множестве других проектов на ТВ, среди которых — «Один в один», «Кто сверху?», «Откройте, к вам гости!», «Империя иллюзий». Появился он и в популярном интернет-проекте «Алена, блин!», где рассказал много интересного о своих взаимоотношениях с Первым каналом. Зрители, кроме того, могли увидеть своего кумира на таких популярных шоу, как «Я вижу твой голос», «Музыкальная интуиция», «Дуэты».
Романы и слухи, Юлия Ковальчук и любимая Амелия
Свадьба Алексея Чумакова и Юлии Ковальчук. Фото: соцсети
Алексей Чумаков познакомился с Юлией Ковальчук еще тогда, когда она была одной из солисток группы «Блестящие». Между ними возникла симпатия, а роман разгорелся позднее — когда они оба приняли участие в проекте «Танцы на льду». Они были во многом похожи: упорно строили карьеру без всяких связей и поддержки, самостоятельно.
В 2013-м состоялась их скромная свадьба: отпраздновали радостное событие в Испании, где у молодых к тому времени уже были свои апартаменты. Юлия и Алексей с самого начала стали опорой и поддержкой друг для друга. Юлия не отходила от мужа, когда в 2011 году он потерял маму, тяжело болевшую на протяжении нескольких лет.
Алексей Чумаков с новорожденной дочкой. Фото: соцсети
В 2017 году в семье родилась дочь, очень похожая на маму Алексея. Ее назвали Амелией. Об этом событии, а также о своей жизни и творческом пути, о любви и браке, о переживаниях и чувствах Алексей Чумаков рассказал в программе «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым.
Кстати, в интервью Чумаков признавался, что довольно редко признается жене в любви, зато каждый день говорит «люблю» своей дочери. Периодически в Сети появляются слухи о том, что Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук расстаются. Однако всякий раз это оказывается всего лишь слухами: судя по всему, семья артистов не собирается распадаться, они по-прежнему любят друг друга.
Супруги-миллионеры
Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук на сцене. Фото: Global Look Press
Еще в 2014 году, по сведениям СМИ, Алексей Чумаков попал в список Forbеs, заработав 1,8 миллиона долларов. Тогда же в этом престижном списке оказалась и его жена Юлия Ковальчук: ее доход составил 1,3 миллиона. Сегодня, надо полагать, доходы супругов значительно увеличились, однако, как признался на шоу «Секрет на миллион» Алексей, они с Юлией не ставят друг друга в известность о суммах своих заработков. Может быть, это один из секретов их счастливого брака? Супруги владеют особняком в Подмосковье и другими объектами недвижимости.
«Аватар-шоу» и экранизация мистической книги
Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук. Фото: соцсети
В 2022 году Алексей выпустил три новые песни и принял участие в популярном проекте «Аватар-шоу», выйдя на сцену в образе Лешего. Его личность разгадала Лариса Долина.
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Чумаков успевает проявлять себя и в других сферах: он написал несколько книг. Одну из них — мистическую новеллу «В поисках призраков» — он решил экранизировать. Чумаков уверен, что вполне справится с ролью режиссера. Поклонники уверены: у него все получится, ведь такой многогранный талант, которым одарен Алексей, дается не каждому.