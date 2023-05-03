Почему Алексей Чумаков редко говорит жене слово «люблю» и скрывает от нее свои доходы: личная жизнь исполнителя хита «Необыкновенная»

Первые шаги в искусстве связаны были для Чумакова не только с написанием и аранжировкой песен, но и работой в ресторанах и барах: там он пел для заработка.

«Такого навидался! Прямо в зале резали людей, а через час, уже уладив свои вопросы, две группировки гуляли вместе. И надо было четко соблюдать золотую середину: не давать себя унизить, но и не нарываться, чтобы не прибили прямо на сцене. Причем это могли сделать как омоновцы, так и блатные ребята. Отличный психологический тренинг», — вспоминал артист позднее о том периоде.

Все изменилось после победы Чумакова в конкурсе «Голос «Европы плюс»: его назвали лучшим композитором, певцом и аранжировщиком. Побеждал он и в других региональных конкурсах. Благодаря своему первому спонсору — бизнесмену Станиславу Нагаеву — юноша отправился на свои первые гастроли, начав с Екатеринбурга.

«Народный артист» и ступеньки к славе

В 2003 году он принял участие в конкурсе «Народный артист», и его заметили Лариса Долина и Антон Комолов, которые оценивали выступления конкурсантов. Он уступил только Алексею Гоману и Александру Панайотову, исполнив песню «Я от тебя схожу с ума» и заняв третье место, вдобавок оказался «любимцем публики» — получил приз зрительских симпатий.

Песня, которую исполнили Алексей Чумаков, Руслан Алехно и Александр Панайотов — «Необыкновенная» — сразу стала популярной, ее слушают и сегодня. Певец издал альбом «Сны о чем-то большем», за ним последовали другие. Песни «Моя весна», «Загадай», «Девочка, девушка, женщина» неизменно становились хитами.

Но особенно теплой и запоминающейся стала его композиция «Включи во мне свет», которую Алексей записал вместе с женой после рождения их дочери. Чумаков устроил конкурс для поклонников: они присылали ему эту песню в своем исполнении, а победитель получал билет на юбилейный концерт Чумакова в «Крокус Сити Холле», который состоялся 17 ноября 2018 года.

Роли в кино

